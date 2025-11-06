|
Štvrtok 6.11.2025
06. novembra 2025
Liberáli chcú zastaviť krádeže, navrhujú vrátiť horalkový trestný čin aj zaviesť nový trest – VIDEO
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti krádeže Novela Trestného zákona Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Trestný zákon
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prišla s návrhom na zastavenie krádeží, zlodeji by si podľa strany mali vyskúšať niekoľko hodín za múrmi väzenia. ...
6.11.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prišla s návrhom na zastavenie krádeží, zlodeji by si podľa strany mali vyskúšať niekoľko hodín za múrmi väzenia. Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková zdôraznila, že sa po novele Trestného zákona stalo presne to, na čo vládnu koalíciu upozorňovali. Otvorili sa podľa jej slov nielen brány väzníc, ale otvorilo sa kriminalite aj celé Slovensko. Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že denne dostávajú desiatky e-mailov a podnetov.
„Ozývajú sa nám desiatky ľudí s príbehmi, ako boli okradnutí, ako nemohli vymôcť následne svoj majetok, ako sa nemohli dostať k spravodlivosti, aby boli potrestaní páchatelia. Píšu nám drobní živnostníci, predavačky, ľudia, ktorí prišli o svoj majetok, o bicykle,“ dodal predseda SaS s tým, že koalícia sa tvári, že sa nič nedeje a vymýšľa si, že ide len o kampaň. Na zvýšenie krádeží však upozorňujú aj starostovia a primátori, ktorí k tomu majú aj podklady.
Kolíková upozornila, že sa ľudia na Slovensku už necítia bezpečne. „Darmo rozprávajú predstavitelia vládnej koalície, že tu niekto rozšíril príbeh o tom, že na Slovensku sa oplatí kradnúť, a že to nie je pravda. Primátori a starostovia jednoznačne bijú na poplach. Toto sa nám tu naozaj deje,“ zdôraznila Kolíková s tým, že je potrebné zatiahnuť ručnú brzdu proti narastajúcej kriminalite.
SaS prišla s dvoma návrhmi. Jedno je dočasné a jedno by podľa strany fungovalo dlhodobo. Prvý návrh je opätovne vrátiť takzvaný horalkový trestný čin do Trestného zákona. „Áno, musíme urobiť krok späť,“ vyhlásila Kolíková s tým, že aj napriek tomu, že sa nejaví ako správne za tri drobné krádeže poslať páchateľa do väzenia, nateraz je to podľa SaS jediné vhodné a účinne riešenie.
„Musíme vrátiť to, čo tu fungovalo. Musíme to urobiť. To, čo urobila táto vláda je, že nepripravila Policajný zbor, okresné úrady, nikoho na to, že sa tu urobí zásadná zmena ohľadom trestnej činnosti proti majetku, nechala prepadnúť krádeže do bezodnej diery. Ľudia nielenže tomu uverili, ale vidia, že tu sa kradnúť oplatí. Musíme sa vrátiť aj k tomu horalkovému trestnému činu. To neznamená, že je to ideálne riešenie, ale teraz to musíme urobiť, lebo to je jediné, čo bude fungovať,“ dodala poslankyňa.
Do budúcna však SaS navrhuje riešenie, ktoré podľa slov Kolíkovej môže byť realitou do pol roka. „Navrhujeme, aby sa človek pri druhej krádeži išiel pozrieť, aké je to za múrmi väznice. Aby tam išiel a bol tam niekoľko hodín. Navrhujeme tak zaviesť nový trest. Je to trest prevýchovy za mrežami. Znamená to, že človek bude odsúdený na trest prevýchovy niekoľkých hodín. Navrhujeme od 100 hodín do približne 300 hodín takéhoto výcviku, ktorý bude musieť páchateľ absolvovať za bránami väzníc,“ vysvetlila Kolíková s tým, že ide o tresty, ktoré sa ukázali ako účinné aj v zahraničí.
Kým na to však bude pripravená legislatíva a aj samotné väznice, treba sa podľa SaS vrátiť k tzv. horalkovému trestnému činu. Kolíková vysvetlila, že trest odňatia slobody za tri krádeže je nateraz jediným vhodným riešením pre ľudí, ktorí nemajú majetok. Verejnoprospešné práce ani pokuty podľa nej nie sú cesta, a nedá sa podľa nej uplatniť ani domáce väzenie.
„Jediné, čo sa dá teda zaviesť je to, čo sme tu mali. To, čo však môže neskôr reálne pomôcť, je trest prevýchovy za múrmi väzníc,“ dodala poslankyňa s tým, že ten je súčasne aplikovateľný aj na páchateľov dopravných nehôd, ktorí požili alkohol a dostávajú len podmienky. Takýto trest sa dá podľa Kolíkovej zaviesť do pol roka, a to aj legislatívne v skrátenom legislatívnom konaní. Vyzvala preto vládu a poslancov, aby si tento návrh osvojili.
Kolíková ďalej oznámila, že v opozícii pracujú aj na tom, aby sa na Slovensku zaviedol nový trestný proces. „Páchateľov musíme vedieť postaviť pred súd, a to včas,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že opozícia chce návrh pripraviť ešte pred tým, ako dôjde k zmene moci.
