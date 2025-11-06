Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. novembra 2025

Raši odcestuje do Bruselu, v rámci návštevy Európskeho parlamentu sa stretne s Metsolovou


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretne s predsedníčkou



67e5662c0977e646672794 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretne s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou , učiní tak v rámci svojej pracovnej návštevy Bruselu.


Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, kľúčové bilaterálne rokovanie s Robertou Metsolovou je naplánované počas Rašiho návštevy Európskeho parlamentu.

Posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce


"Hlavným cieľom nadchádzajúcej návštevy predsedu parlamentu Richarda Rašiho je posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce medzi Národnou radou SR a Európskym parlamentom. Očakávanými témami rokovania s predsedníčkou EP Metsolovou budú okrem parlamentnej spolupráce aj aktuálne európske témy," informovali z Kancelárie NR SR s tým, že dominovať by mali predovšetkým otázky energetickej bezpečnosti v kontexte plánu REPowerEU, ale aj nový viacročný finančný rámec EÚ.

Predseda slovenského parlamentu bude s predsedníčkou europarlamentu diskutovať aj o budúcnosti EÚ a jej rozširovaní, konkurencieschopnosti európskeho priemyslu či Zelenej dohode (Green Deal) a regulácii umelej inteligencie, a tiež o záveroch nedávneho summitu lídrov EÚ.

Konštruktívny dialóg


"Naše členstvo v Európskej únii je strategickou voľbou a kľúčovým pilierom stability, bezpečnosti a prosperity Slovenska. Mimoriadne si ceníme konštruktívny dialóg s Európskym parlamentom a sme plne odhodlaní rozvíjať parlamentnú diplomaciu. Práve na pôde Európskeho parlamentu sa totiž národné skúsenosti pretavujú do európskej politiky," uviedol pred svojou cestou Raši.

Zdôraznil tiež zámer aktívne presadzovať národné záujmy Slovenska v kľúčových oblastiach. "Do Bruselu prichádzam s cieľom budovať vzájomnú dôveru a porozumenie medzi našimi inštitúciami. Slovensko bude aj naďalej presadzovať svoje suverénne postoje a národné záujmy vo všetkých aspektoch tvorby politík EÚ. Chceme byť proaktívni najmä v témach, ktoré sú pre našu ekonomiku kľúčové, ako je energetická bezpečnosť či podpora automobilového priemyslu," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Raši odcestuje do Bruselu, v rámci návštevy Európskeho parlamentu sa stretne s Metsolovou © SITA Všetky práva vyhradené.

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 