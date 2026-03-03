Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 03. marca 2026

03. marca 2026

Liberáli kritizujú chybu Blanárovho ministerstva, chybnú SMS o evakuácii označili za flagrantné zlyhanie


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa ospravedlnilo za chybnú informáciu v SMS, ktorú 2. ...



Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa ospravedlnilo za chybnú informáciu v SMS, ktorú 2. marca rozoslalo slovenským občanom nachádzajúcim sa v Jordánsku. V texte správy bola nesprávne uvedená e-mailová adresa pre kontaktovanie Medzinárodného operačného krízového centra (MOKC). Namiesto e-mailovej adresy mokc-mzv@mzv.sk bolo v SMS uvedené, že sa majú ohrození občania obrátiť na mock-mzv@mzv.sk.

Zlyhanie ľudského faktora


"Chybu v e-mailovej adrese, ktorá vznikla zlyhaním ľudského faktora, sme zaznamenali bezprostredne po odoslaní správy. Obratom sme dotknutým občanom zaslali ďalšie dve SMS s ponukou konkrétnych evakuačných letov na 5. a 6. marca. Bezpečnosť občanov SR nebola nijako ohrozená," uviedol generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie rezortu zahraničia Igor Pokojný.

Podľa jeho slov ministerstvo zároveň prijalo opatrenia, aby sa podobné omyly nezopakovali. Dodal tiež, že jednotlivé postupy či reakcie na dopyty občanov vyhodnotia po ukončení evakuačného procesu.

Kritika zo strany SaS


Na chybu kriticky reagovala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá hovorí o zlyhaní ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Podľa jej vyjadrenia bola v SMS namiesto správnej adresy Medzinárodného operačného krízového centra uvedená chybná verzia, čo mohlo skomplikovať komunikáciu občanov v čase bezpečnostnej krízy na Blízkom východe.

SaS argumentuje, že v situácii, keď sú niektoré mestá v regióne pod raketovými útokmi a Slováci očakávajú pomoc štátu, je spoľahlivá komunikácia kľúčová. Strana zároveň uviedla, že na chybu ministerstvo upozornila.

"Je to chyba. Za normálnych okolností by sme si z Blanára urobili srandu a poukázali na slovnú hračku – mock v angličtine znamená napodobenina/falošný. Že je vlastne taký mock-minister. Falošná napodobenina ministra zahraničných vecí. Ale dnes nie. Toto dnes nie je len chyba. Je to Blanárové flagrantné zlyhanie, ktoré mohlo niekomu ohroziť zdravie a dokonca ohroziť život," upozornil bývalý diplomat Ivan Novotný, ktorý nedávno vstúpil do SaS ako expert pre zahraničnú politiku.


Rezort diplomacie organizuje evakuačné lety pre občanov SR z regiónu Blízkeho východu a vyzýva Slovákov v zahraničí, aby sledovali oficiálne komunikačné kanály ministerstva. O pomoc s návratom do vlasti už požiadalo prostredníctvom dobrovoľnej registrácie viac ako 5 000 Sloveniek a Slovákov. Prvé evakuačné lety smerujú z jordánskych miest Akaba a Ammán, ďalšie lety sú naplánované počas celého týždňa.




Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú chybu Blanárovho ministerstva, chybnú SMS o evakuácii označili za flagrantné zlyhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

