Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumil, Bohumila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Policajti rozbehli aj akciu „Rozlúčka“, zameraná je na korupčnú trestnú činnosť


Tagy: Korupcia Policajná akcia

V utorok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 3.3.2026 (SITA.sk) - V utorok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom „Rozlúčka“ zameranú na páchanie korupčnej trestnej činnosti.


Ako informovalo policajné prezídium, akcia prebieha za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave. Táto akcia sa netýka paralelnej akcie Úradu inšpekčnej služby, pri ktorej zadržali viacerých policajtov aj prokurátora. "Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Policajti rozbehli aj akciu „Rozlúčka“, zameraná je na korupčnú trestnú činnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Policajná akcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Liberáli kritizujú chybu Blanárovho ministerstva, chybnú SMS o evakuácii označili za flagrantné zlyhanie
<< predchádzajúci článok
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 