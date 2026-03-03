|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
Archív správ
|Denník - Správy
03. marca 2026
Policajti rozbehli aj akciu „Rozlúčka“, zameraná je na korupčnú trestnú činnosť
V utorok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite
3.3.2026 (SITA.sk) - V utorok od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom „Rozlúčka“ zameranú na páchanie korupčnej trestnej činnosti.
