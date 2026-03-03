|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Denník - Správy
PS predstavilo kandidáta na post starostu košického Starého Mesta, Holéczy uviedol štyri hlavné priority z programu – VIDEO
Tagy: Košice Staré mesto Starosta
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo kandidáta na post starostu MČ Košice - Staré Mesto. Je ním Igor Holéczy. Na ...
3.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo kandidáta na post starostu MČ Košice - Staré Mesto. Je ním Igor Holéczy. Na tlačovej besede ho ako kandidáta predstavil podpredseda parlamentu Martin Dubéci. Poďakoval sa tiež za podporu pre Holéczyho stranám Demokrati a Za ľudí.
Apeloval tiež na ďalšie opozičné demokratické subjekty, aby sa pripojili k spolupráci, a to nielen v košickej MČ Staré Mesto. Opätovne vyzdvihol hlavný motív kampane progresívcov na východe Slovenska, ktorým je spolupráca. PS už predstavilo svojich kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja aj mesta Košice, sú nimi Marián Porvažník a Martin Mudrák.
Samotný Holéczy tiež vyzdvihol úlohu spolupráce. "Je to spolupráca s mestom, krajom, s úradmi a inštitúciami, spolupráca s dnes najsilnejšou politickou stranou a najmä spolupráca so samotnými občanmi," uviedol.
"Dnes tu stojím ako líder silného tímu, ktorý je pripravený uchádzať sa o moc v MČ Staré Mesto. Osobne mi nejde o starostovskú stoličku, ide mi o zmenu v Starom Meste, a preto hovoríme o tíme, ktorý chce v Starom Meste zabodovať a uspieť," dodal.
Podotkol, že starosta potrebuje na vykonávanie zmien podporu miestneho zastupiteľstva, preto v ňom chcú získať silný a presvedčivý mandát, aby sme vedeli naplniť svoj program. Vyjadril tiež sklamanie nad súčasným fungovaním tejto mestskej časti.
Kandidatúru spolu s programom podľa jeho slov pripravujú spolu s jeho tímom takmer rok. Spomenul tiež štyri hlavné priority z ich programu, ide o bezpečnosť, čistotu a poriadok, taktiež obnovu zelene a celkovú kvalitu verejného priestoru.
Zdôraznil tiež, že sa chcú stretávať s občanmi a počúvať ich názory. Po uliciach Starého Mesta tiež plánujú jazdiť na kampaňovom bicykli a stretávať sa s ľuďmi, rovnako plánujú aj kampaňové aktivity na sociálnych sieťach.
Holéczy tiež priblížil, že kandidatúru si financujú z viacerých zdrojov. "Gro tvorí príspevok od samotnej strany Progresívne Slovensko. Ďalšiu časť si budeme financovať sami, ako kandidáti," uviedol.
