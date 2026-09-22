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22. septembra 2026
Trump pripravuje „masívny“ obchod s Lukašenkovým režimom. Hnojivo chce kupovať lacnejšie než z Kanady
Spojené štáty rokujú o nákupe bieloruského potašu, ktorý je dôležitou surovinou pri výrobe hnojív. Spojené štáty pripravujú rozsiahlu dohodu o nákupe potašu z Bieloruska.
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22.9.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty rokujú o nákupe bieloruského potašu, ktorý je dôležitou surovinou pri výrobe hnojív.
Spojené štáty pripravujú rozsiahlu dohodu o nákupe potašu z Bieloruska. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington pracuje na „masívnom obchode“, pričom bieloruská surovina by podľa neho mala byť podstatne lacnejšia než potaš, ktorý USA v súčasnosti nakupujú z Kanady. Trump označil pripravovanú dohodu za veľmi dobrú správu pre amerických farmárov.
Potaš je surovina bohatá na draslík, ktorá sa využíva najmä pri výrobe hnojív. Bielorusko patrí medzi jeho významných svetových producentov, sankcie však v uplynulých rokoch obmedzili jeho prístup na západné trhy. Spojené štáty pod Trumpovým vedením obnovili dialóg s Minskom a zmiernili časť sankcií výmenou za prepúšťanie väzňov. Európska únia svoje sankcie voči bieloruskému potašu ponecháva v platnosti.
Proti rozširovaniu obchodných vzťahov s režimom Alexandra Lukašenka sa postavila exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. „Naším postojom je, že nie je čas obchodovať s režimom, keď všetky príjmy z potašu smerujú na represie a na podporu ruskej vojnovej mašinérie,“ povedala pre AFP v New Yorku popri Valnom zhromaždení OSN. „Akákoľvek dohoda s režimom je veľmi riskantná,“ dodala.
Cichanovská zároveň ocenila snahy amerického vyslanca Johna Coalea o prepustenie politických väzňov. Washington po Trumpovom návrate do Bieleho domu zintenzívnil kontakty s Minskom a rokovania už viedli k prepusteniu stoviek väzňov. Opozičná líderka však upozornila, že humanitárne rokovania by sa podľa nej nemali zmeniť na politické zbližovanie s Lukašenkovým režimom.
„Kým niektorých ľudí prepúšťa, dvakrát toľko ďalších Lukašenko zatýka. Je to ako otáčavé dvere,“ povedala Cichanovská. Podľa jej odhadu zostáva v Bielorusku viac ako 900 politických väzňov. Zároveň vyzvala na zachovanie sankčného tlaku, predovšetkým zo strany Európskej únie.
Lukašenko vládne Bielorusku od roku 1994. Po prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých proti nemu kandidovala Cichanovská, bezpečnostné zložky násilne potlačili masové protesty a Cichanovská odišla do exilu. Bielorusko je zároveň blízkym spojencom Ruska a Moskve umožnilo využiť svoje územie pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Trump pripravuje „masívny“ obchod s Lukašenkovým režimom. Hnojivo chce kupovať lacnejšie než z Kanady © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty pripravujú rozsiahlu dohodu o nákupe potašu z Bieloruska. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington pracuje na „masívnom obchode“, pričom bieloruská surovina by podľa neho mala byť podstatne lacnejšia než potaš, ktorý USA v súčasnosti nakupujú z Kanady. Trump označil pripravovanú dohodu za veľmi dobrú správu pre amerických farmárov.
Obmedzený prístup na trhy
Potaš je surovina bohatá na draslík, ktorá sa využíva najmä pri výrobe hnojív. Bielorusko patrí medzi jeho významných svetových producentov, sankcie však v uplynulých rokoch obmedzili jeho prístup na západné trhy. Spojené štáty pod Trumpovým vedením obnovili dialóg s Minskom a zmiernili časť sankcií výmenou za prepúšťanie väzňov. Európska únia svoje sankcie voči bieloruskému potašu ponecháva v platnosti.
Proti rozširovaniu obchodných vzťahov s režimom Alexandra Lukašenka sa postavila exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. „Naším postojom je, že nie je čas obchodovať s režimom, keď všetky príjmy z potašu smerujú na represie a na podporu ruskej vojnovej mašinérie,“ povedala pre AFP v New Yorku popri Valnom zhromaždení OSN. „Akákoľvek dohoda s režimom je veľmi riskantná,“ dodala.
Prepustenie politických väzňov
Cichanovská zároveň ocenila snahy amerického vyslanca Johna Coalea o prepustenie politických väzňov. Washington po Trumpovom návrate do Bieleho domu zintenzívnil kontakty s Minskom a rokovania už viedli k prepusteniu stoviek väzňov. Opozičná líderka však upozornila, že humanitárne rokovania by sa podľa nej nemali zmeniť na politické zbližovanie s Lukašenkovým režimom.
„Kým niektorých ľudí prepúšťa, dvakrát toľko ďalších Lukašenko zatýka. Je to ako otáčavé dvere,“ povedala Cichanovská. Podľa jej odhadu zostáva v Bielorusku viac ako 900 politických väzňov. Zároveň vyzvala na zachovanie sankčného tlaku, predovšetkým zo strany Európskej únie.
Lukašenko vládne Bielorusku od roku 1994. Po prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých proti nemu kandidovala Cichanovská, bezpečnostné zložky násilne potlačili masové protesty a Cichanovská odišla do exilu. Bielorusko je zároveň blízkym spojencom Ruska a Moskve umožnilo využiť svoje územie pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Trump pripravuje „masívny“ obchod s Lukašenkovým režimom. Hnojivo chce kupovať lacnejšie než z Kanady © SITA Všetky práva vyhradené.
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