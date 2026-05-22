Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Spoločne za zdravšie generácie a radosť z hry: LIDL a SFZ pokračujú v partnerstve, ktoré sa oplatí


Tagy: PR

Futbal nie je len o plných štadiónoch a televíznych prenosoch z veľkých turnajov. Je to šport, ktorý spája generácie a pohlavia, prináša radosť a učí tímovej spolupráci i vytrvalosti. Lidl ...



Zdieľať
sfz2 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Futbal nie je len o plných štadiónoch a televíznych prenosoch z veľkých turnajov.


Je to šport, ktorý spája generácie a pohlavia, prináša radosť a učí tímovej spolupráci i vytrvalosti. Lidl si túto silu plne uvedomuje a prostredníctvom partnerstva so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) približuje zdravý životný štýl deťom, mládeži aj dospelým.

Nový tréner so stabilnou posilou v tíme


Lidl spolupracuje so slovenským futbalom od roku 2024. To, že zostáva stabilnou oporou reprezentácie, potvrdila tlačová konferencia, na ktorej verejnosť spoznala prvú nomináciu slovenskej mužskej reprezentácie pod vedením jej nového trénera Vladimíra Weissa. Pri tejto príležitosti Lidl symbolicky odovzdal novému kormidelníkovi národný dres a poprial mu veľa úspechov i víťazstiev na lavičke slovenského tímu.

Hoci je zrak fanúšikov upretý najmä na A-tím, cieľom spolupráce nie je iba podpora elitného športu. Ide o hlbší záväzok voči spoločnosti, pretože Lidl a futbal, jednotky vo svojich oblastiach, tu sú pre všetkých. Preto reťazec nestojí len za mužskou reprezentáciou, ale plne podporuje aj ženský výber, mládež a detské projekty. Hlavný odkaz zostáva jasný: sprístupniť radosť z pohybu každému, kto má chuť hrať.

"Máme veľkú radosť, že aj naďalej budeme pevnou oporou pre všetky kategórie vrátane mladých talentov. Prostredníctvom najpopulárnejšieho športu na Slovensku zvyšujeme povedomie o zdravom a aktívnom spôsobe života s čerstvými, udržateľnými a zdravými potravinami," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs v spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Futbal a Lidl spája hneď niekoľko vecí – je to jednoznačne zdravý životný štýl, dôraz na kvalitu, ťah na bránku či dynamika a vďaka spolupráci aj spoločná cesta za športovými víťazstvami. Obchodný reťazec je jednotkou v čerstvosti a kvalite, čo dlhodobo potvrdzujú tí najdôležitejší – zákazníci. Tieto atribúty Lidl prináša aj do samotnej hry a na trávniky.

Inšpirácia k zdravším rozhodnutiam


Základom pre úspech, nielen na ihrisku, ale aj v živote, je zdravie. "V Lidli veríme, že každé dieťa si zaslúži ten najlepší štart do života. Preto prostredníctvom nášho partnerstva prinášame do popredia čerstvé ovocie a približujeme zdravé alternatívy deťom, mládeži aj dospelým. S podporou športových hrdiniek a hrdinov, ktorí idú príkladom, motivujeme k radosti z aktívneho životného štýlu," vysvetlil Tomáš Bezák.

Strategickým cieľom reťazca je prostredníctvom tohto mimoriadne populárneho a dostupného športu oslovovať mladé talenty. Práve využitie prirodzenej autority národných reprezentácií a futbalových hviezd je tým najlepším nástrojom, ako u detí a mládeže budovať zdravé stravovacie a pohybové návyky.

Od prvého zážitku až po veľké sny


Aby mali veľké sny šancu rásť, potrebujú pevné základy. Ťažiskom aktivít je preto silný fokus na podporu mládeže a grassroots projektov. Práve tie prinášajú futbal priamo na školské dvory a do lokálnych komunít. Iniciatívy ako Dajme spolu gól či Školský pohár sú kľúčové pre podporu detí už v útlom veku. Pomáhajú objavovať mladé talenty, no predovšetkým dávajú každému dieťaťu, bez ohľadu na jeho budúce profesionálne ambície, šancu zažiť pocit spolupatričnosti a radosť z hry.

"Toto partnerstvo prirodzene spája lídrov vo svojich oblastiach – značku prinášajúcu kvalitu a čerstvosť do každodenného života s reprezentáciou, ktorá predstavuje to najlepšie, čo slovenský futbal ponúka. Spolupráca, ktorú sme odštartovali pred viac ako dvoma rokmi, stojí na pevných základoch – podpore našich reprezentačných tímov, rozvoji mladých talentov a komunít prostredníctvom projektov ako sú Dajme spolu gól či Školský pohár, a zároveň na podpore zdravého životného štýlu. Som rád, že v tejto spoločnej ceste pokračujeme a prinášame pozitívne emócie fanúšikom, ako aj inšpiráciu pre mladú generáciu. Futbal aj Lidl sú tu pre všetkých," uviedol Lukáš Donoval, riaditeľ marketingu SFZ.

Šport a zdravá výživa idú ruka v ruke. Vďaka spojeniu síl Lidla a slovenského futbalu má dnes čoraz viac detí príležitosť nielen zdravo rásť, ale aj plniť si svoje športové sny. Podporovať mládež a budovať u nej zdravé návyky už od prvých dotykov s loptou je totiž investícia do budúcnosti, ktorá sa oplatí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spoločne za zdravšie generácie a radosť z hry: LIDL a SFZ pokračujú v partnerstve, ktoré sa oplatí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Liberáli kritizujú ministerstvo kultúry, poukazujú na odmeny pre úradníkov v čase konsolidácie
<< predchádzajúci článok
Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 