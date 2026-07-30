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Štvrtok 30.7.2026
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30. júla 2026
Top foto dňa (30. júl 2026): Extrémne horúčavy vo svete, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (30. júl 2026): Následky extrémnych horúčav vo Francúzsku a v Španielsku, ľadové medvede, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón v Indonézii. [photo id="2466495" ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (30. júl 2026): Následky extrémnych horúčav vo Francúzsku a v Španielsku, ľadové medvede, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón v Indonézii.
[photo id="2466495" /]
Top foto dňa (30. júl 2026): Následky extrémnych horúčav vo Francúzsku a v Španielsku, ľadové medvede, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón v Indonézii.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. júl 2026): Extrémne horúčavy vo svete, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2466495" /]
Top foto dňa (30. júl 2026): Následky extrémnych horúčav vo Francúzsku a v Španielsku, ľadové medvede, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón v Indonézii.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-30-jul-2026/">Top foto dňa (30. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. júl 2026): Extrémne horúčavy vo svete, Labutia fontána, Trhovisko Žilinská a autosalón © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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