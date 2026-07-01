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01. júla 2026

Systém pri ochrane žien pred násilím zlyháva, organizácie po vražde v Gelnici žiadajú nápravu


Tagy: Centrum Slniečko násilie páchané na ženách ochrana detí Prepustenie na slobodu

Špecializované organizácie po tragédii v Gelnici ostro upozorňujú na zlyhania pri ochrane obetí násilia. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby ženám zažívajúcim násilie a ich ...



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nasilie na zenach 676x450 1.7.2026 (SITA.sk) - Špecializované organizácie po tragédii v Gelnici ostro upozorňujú na zlyhania pri ochrane obetí násilia.


Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom reagujú na nedávnu vraždu učiteľky v Gelnici, ktorá sa udiala po prepustení jej manžela z väzby. Ako informovala Sylvia Králová z Poradenského a intervenčného centrum Fenestra, v spoločnej výzve upozorňujú na vážne systémové nedostatky v ochrane obetí domáceho násilia, najmä v oblasti koordinácie, zdieľania informácií a vyhodnocovania rizík, ktoré môžu mať nezvratné následky.

Výzva zdôrazňuje potrebu bezodkladne prijať opatrenia zlepšujúce spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami, vrátane polície, prokuratúry, súdov a väzenských zariadení. Podľa organizácií je nevyhnutné zaviesť povinnosť včas informovať ženy a ďalšie ohrozené osoby o prepustení násilnej osoby, vyhodnocovať riziko opakovaného násilia a posilniť ochranné mechanizmy ako zákaz vstupu či priblíženia sa k obetiam s efektívnou kontrolou.

Návrh na zmenu pravidiel


Organizácie upozorňujú, že násilie na ženách musí byť posudzované v kontexte so zohľadnením jeho histórie a rizikových faktorov, pričom deti, ktoré sú svedkami násilia, musia byť považované za poškodené. Navrhujú zmenu pravidiel o vzdialenosti pri vykázaní násilníka zo spoločného obydlia na menej ako 50 metrov, aby táto ochrana platila aj pre maloleté deti.

Výzva obsahuje aj požiadavku na skrátenie lehôt v civilných konaniach pre nariadenie neodkladných opatrení na 24 hodín, vrátane opatrení o nepriblížení sa k maloletým deťom v kontexte partnerského násilia. Dôležité je podľa odborníkov zabezpečiť dostupnosť podporných služieb ako je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, poradenské a intervenčné centrá či bezpečné ženské domovy, ktoré potrebujú stabilné financovanie a legislatívnu podporu.

Požiadavka na stretnutia


Výzva tiež obsahuje požiadavku na zorganizovanie stretnutí zástupcov ministerstiev vnútra, spravodlivosti, práce a zdravotníctva s odborníkmi a špecializovanými službami do jedného mesiaca. V krátkom období by mali byť založené aj nadrezortné pracovné skupiny, ktoré budú pracovať na ďalších systémových opatreniach na zlepšenie ochrany žien a detských svedkov násilia.

Organizácie, ktoré výzvu podpísali, vyjadrujú pripravenosť aktívne spolupracovať s jednotlivými rezortmi a orgánmi štátnej moci pri tvorbe a implementácii týchto opatrení. Veria v spoločný cieľ zabezpečiť včasnú a účinnú ochranu žien a ich detí, aby sa predchádzalo tragédiám vyplývajúcim z partnerského násilia.

Výzvu podpísali viaceré poradenské centrá, intervenčné centrá, bezpečné ženské domovy a občianske združenia, medzi nimi ALEJ, Aliancia žien – Cesta späť, Brána do života, BRIEŽDENIE, BUDÚCNOSŤ, Centrum Slniečko, OZ HANA, Kanisová & Kanis Advokátska kancelária, LUNA, MyMamy, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, OZ Pomoc rodine, Poradenské Centrum Nádej, OZ ŽENA V TIESNI a OZ Ženy pomáhajú ženám.


Zdroj: SITA.sk - Systém pri ochrane žien pred násilím zlyháva, organizácie po vražde v Gelnici žiadajú nápravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Centrum Slniečko násilie páchané na ženách ochrana detí Prepustenie na slobodu
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