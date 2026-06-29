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29. júna 2026
Maškarová prehovorila o prípade vraždy učiteľky z Gelnice, kontrola pochybenia polície neodhalila
Polícia tvrdí, že pri prípade učiteľky z Gelnice nepochybila. Na základe vyhodnotenia všetkých relevantných podkladov nezávislým odborným útvarom a kontrolným ...
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Na základe vyhodnotenia všetkých relevantných podkladov nezávislým odborným útvarom a kontrolným orgánom je možné konštatovať, že zo strany príslušníkov Policajného zboru, ktorí sa zaoberali prípadom neskôr zavraždenej učiteľky Zuzany z Gelnice, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov.
Uviedla to v stanovisku policajná prezidentka Jana Maškarová. Kontrola podľa nej nepreukázala porušenie ustanovení zákona o štátnej službe príslušníkov PZ ani porušenie iných všeobecne záväzných alebo interných predpisov, vrátane nariadenia Ministerstva vnútra SR o odhaľovaní trestných činov a postupe v trestnom konaní. Rovnako nebolo zistené porušenie postupu upraveného usmernením prezidenta PZ pri zasielaní informácií o obetiach domáceho násilia intervenčným centrám ani porušenie metodiky PZ pre riešenie prípadov domáceho násilia.
Kontrola nenašla pochybenia
„K preverovanému prípadu chcem zároveň uviesť, že páchateľ bol dňa 21. februára 2026 zadržaný príslušníkmi PZ do dvoch hodín od prijatia oznámenia. Už nasledujúci deň, 22. februára 2026, po vznesení obvinenia pre prečin nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe, podala poverená príslušníčka Obvodného oddelenia PZ Gelnica bezodkladne prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podnet na väzobné stíhanie obvineného, keďže existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti. Dňa 24. februára 2026 sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby,“ pripomenula Maškatová.
V ten istý deň, 24. februára 2026, doručilo podľa nej Obvodné oddelenie PZ Gelnica príslušnému intervenčnému centru úradný záznam na účely poskytnutia pomoci obeti trestného činu, pričom jeho prijatie bolo intervenčným centrom potvrdené. „Kontrola zároveň preukázala, že intervenčné centrum poškodenú kontaktovalo s cieľom poskytnúť jej odbornú pomoc,“ zdôraznila Maškarová.
Vyšetrovateľka konala v zákonnej lehote
Po vykonaní potrebného dokazovania podala podľa Maškarovej vyšetrovateľka kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Spišská Nová Ves dňa 15. mája 2026, teda v zákonom stanovenej lehote, návrh na podanie obžaloby prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Dňa 17. júna 2026 bol do vyšetrovacieho spisu doručený trestný rozkaz Okresného súdu Spišská Nová Ves vydaný 9. júna 2026.
„Výsledky kontroly potvrdili, že príslušníci Policajného zboru v predmetnej trestnej veci postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala Policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení,“ uviedla šéfka polície.
Polícia chce zlepšiť ochranu obetí
Tieto závery však podľa Maškarovej nijako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým. „Každá strata ľudského života je mimoriadne vážnou udalosťou a zároveň impulzom na to, aby sme naďalej analyzovali existujúce postupy a hľadali možnosti ich ďalšieho zlepšovania v prospech ochrany obetí domáceho násilia,“skonštatovala policajná prezidenta s tým, že len v roku 2025 príslušníci Policajného zboru vykonali 1 167 vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia a poskytli tak pomoc viac ako tisícke obetí domáceho násilia.
„Zároveň chcem deklarovať, že naďalej budeme prijímať opatrenia, ktoré prispejú k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti. Bezprostredne po tejto tragickej udalosti som iniciovala rokovanie s Ministerstvom spravodlivosti SR a Zborom väzenskej a justičnej stráže s cieľom identifikovať a zaviesť ďalšie možné opatrenia na zlepšenie vzájomnej súčinnosti a postupov pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím,“ uviedla Maškarová.
Rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, vyjadruje policajná prezidentka aj v mene svojich kolegov, príslušníkov Policajného zboru, úprimnú a hlbokú sústrasť. „Verím, že dôsledné preverenie postupu polície prispelo aspoň čiastočne k zodpovedaniu niektorých otázok súvisiacich s okolnosťami tejto tragickej udalosti. Zároveň ubezpečujem verejnosť, že Policajný zbor bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby ochrana obetí domáceho násilia bola čo najúčinnejšia,“ dodala Maškarová.
Predmetom kontroly konkrétne bolo preverenie dodržania služobných postupov, najmä v súvislosti s informovaním Zuzany V. o prepustení jej odsúdeného manžela z výkonu väzby. Kontrola sa zároveň zamerala na preverenie, či príslušníci PZ v období od 9. júna, keď bol muž prepustený z väzby, do 20. júna, keď došlo k vražde, vykonali všetky úkony, ktoré im ukladá zákon a interné predpisy. Súčasťou preverovania bolo aj zistenie, či príslušníci PZ prijali v uvedenom období oznámenie zo strany poškodenej alebo jej prípadný podnet o zabezpečenie ochrany života a zdravia.
Manžel ju mal zabiť po prepustení z väzby
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.
Žena už po útoku podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti u uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.
Zdroj: SITA.sk - Maškarová prehovorila o prípade vraždy učiteľky z Gelnice, kontrola pochybenia polície neodhalila © SITA Všetky práva vyhradené.
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