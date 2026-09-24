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24. septembra 2026

NYT: Carney sa bál možnosti, že Trump nasadí vojsko, aby pripojil Kanadu k USA


Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Kanadský premiér Rozhovor The New York Times vojenská hrozba

V rozhovore pre The New York Times bez bližších podrobností uviedol, že ani takýto scenár nebolo možné úplne ignorovať. Kanadský premiér



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un_general_assembly_25216 676x460 24.9.2026 (SITA.sk) - V rozhovore pre The New York Times bez bližších podrobností uviedol, že ani takýto scenár nebolo možné úplne ignorovať.


Kanadský premiér Mark Carney zvažoval možnosť, že americký prezident Donald Trump by mohol na presadenie svojho cieľa pripojiť Kanadu k Spojeným štátom využiť aj americkú armádu. Uviedol to v rozhovore pre denník The New York Times.

Carney podľa novín povedal, že takýto scenár nebolo možné úplne vylúčiť, hoci podrobnosti o možnej vojenskej hrozbe nerozviedol. Pomohol si však terminológiou z finančných trhov o základných a „najhorších“ scenároch, ktoré posudzujú síce málo pravdepodobné, ale potenciálne veľmi závažné udalosti.

Myslím si, že v takýchto funkciách máte povinnosť posudzovať aj extrémne rizikové scenáre,“ povedal Carney, ktorý v minulosti viedol centrálne banky Kanady aj Veľkej Británie. „Je to jednoducho riadenie rizík. Nie je to základný scenár, ale bolo by nezodpovedné nepripravovať sa naň,“ dodal.

Kanada patrí medzi najbližších obchodných a vojenských partnerov Spojených štátov. Vzájomné vzťahy však narušila obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident, aj jeho opakované vyhlásenia, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA.

Rokovania o zmiernení obchodného sporu sa v auguste skončili bez dohody a Carney opakovane Trumpovi odkázal, že Kanada sa nikdy nestane súčasťou Spojených štátov. Podľa prieskumov zároveň rastie počet Kanaďanov, ktorí už USA nepovažujú za priateľského suseda.


Zdroj: SITA.sk - NYT: Carney sa bál možnosti, že Trump nasadí vojsko, aby pripojil Kanadu k USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Kanadský premiér Rozhovor The New York Times vojenská hrozba
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