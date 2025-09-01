Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

01. septembra 2025

Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara, spúšťajú aj podpisovú akciu – VIDEO


Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara z postu riaditeľa



65c0ba8dbc337338240805 676x450 1.9.2025 (SITA.sk) - Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara z postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), prezident ani vláda nemôžu podľa nich mlčať. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne vyzvala šéfa SIS Pavla Gašpara, aby ihneď odstúpil z funkcie.


V prípade, že tak nespraví sám, SaS vyzýva vládu, aby ho odvolala. Dôvodmi na jeho odchod z funkcie sú podľa SaS sobotňajšia dopravná nehoda a nejasnosti okolo vlastníctva luxusného vozidla, a tiež celkové zlyhanie pri zvládaní bezpečnostných rizík.

Nehoda nebola vysvetlená


Nehoda šéfa SIS podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) nebola doteraz nijako vysvetlená. "Máme vážne pochybnosti o tom, či bol dodržaný zákon. Rešpektujeme, že nehoda sa vyšetruje, ale sú veci, ku ktorým sa musí šéf SIS vedieť vyjadriť okamžite," uviedla Kolíková.

Gašpar totiž podľa SaS doposiaľ nepreukázal, že má morálny a profesionálny kredit potrebný na vedenie SIS, ktorá má zásadnú úlohu pri ochrane bezpečnosti štátu. "Na šéfovi SIS stojí bezpečnosť Slovenska, hrozby zo zahraničia aj zvnútra. To musí byť človek, ktorý nie je vydierateľný, má pevný morálny charakter a vie uniesť bremeno tejto zodpovednosti. To, čo nám zatiaľ ukazuje Pavol Gašpar, je pravý opak," zdôraznila Kolíková.

Pochybnosti v súvislosti s majetkovými priznaniami


SaS má súčasne pochybnosti v súvislosti s majetkovými priznaniami Gašpara a vlastníctva vozidla, s ktorým mal nehodu. "Sám povedal, že mu auto patrí, no v majetkovom priznaní ho neuviedol, a teraz sa vyhovára, že je napísané na firmu. Ako právnik veľmi dobre vie, čo znamená vlastniť auto a ako sa to má prejaviť v priznaní majetku. To otvára otázku, či je čistý a či ho nie je možné vydierať," doplnila poslankyňa, podľa ktorej je zlyhaním aj skutočnosť, že Gašpar jazdil bez ochranky.

Podľa jej slov má byť šéf SIS ten, kto najlepšie vyhodnotí bezpečnostné riziká. "Ak sa rozhodne, že nepotrebuje ochranku a zároveň sám ohrozí dieťa či iných účastníkov premávky, je to vizitka, že svoju funkciu nezvláda," vyhlásila Kolíková.

Šéfom SIS nemôže byť vydierateľný človek


SaS preto vyzýva premiéra, aby okamžite podal návrh na odvolanie Gašpara z funkcie, a prezidenta Petra Pellegriniho, aby k tomu zaujal jasný postoj. Podľa SaS práve premiér a prezident nesú politickú zodpovednosť za to, že je Gašpar šéfom SIS.

"Ak má Slovensko dôverovať svojej spravodajskej službe, jej šéfom nemôže byť človek, ktorý je vydierateľný, ktorý nevie uniesť bremeno svojej funkcie a namiesto vysvetľovania útočí na opozíciu," zdôraznila Kolíková. SaS súčasne spúšťa aj podpisovú akciu za odvolanie Pavla Gašpara.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara, spúšťajú aj podpisovú akciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

