Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
01. septembra 2025
Práca namiesto dávok vstúpila do platnosti. Prednosť podľa Tomáša dostanú reálne pracovné miesta, nielen obecné služby – VIDEO
Práca namiesto dávok vstupuje do praxe. Znamená to, že od tohto mesiaca už úrady práce na Slovensku ponúkajú nezamestnaným prácu, ak ju odmietnu,
1.9.2025 (SITA.sk) - Práca namiesto dávok vstupuje do praxe. Znamená to, že od tohto mesiaca už úrady práce na Slovensku ponúkajú nezamestnaným prácu, ak ju odmietnu, dávku v hmotnej núdzi nedostanú. Ide o iniciatívu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Šéf rezortu Erik Tomáš v pondelok počas tlačovej konferencie v areáli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uviedol, že za dôvod na odobratie dávky bude považované aj porušenie pracovnej disciplíny. Poznamenal, že nechcú nikoho šikanovať, ale pomôcť ľuďom nájsť si prácu. Tá je podľa neho najlepším bojom proti chudobe.
Návrh zákona o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí zámer „Práca namiesto dávok“, získal na májovej schôdzi v Národnej rade SR väčšinovú podporu. Podľa Tomáša sa zákonom podarilo vyriešiť aj problém s exekúciami. Po novom platí, že pokiaľ si človek nájde prácu, prvé dva mesiace bude dostávať aj dávku v hmotnej núdzi v plnej výške, ktorá sa v ďalších mesiacoch postupne zníži na 25 percent dávky.
„Chceme takto motivovať ľudí k tomu, aby prijali pracovnú ponuku a aby sa nebáli, že im exekútor siahne ihneď na plat, čo môže byť, ale dávka v hmotnej núdzi im ešte určitú dobu ostane,“ dodal minister.
Prednosť bude mať v celom systéme aj pracovná ponuka reálneho zamestnania. „Pokiaľ úrady práce takúto ponuku mať nebudú, naďalej ponechávame aj takzvané aktivačné príspevky, ktoré slúžia na aktivačné práce,“ povedal Tomáš. Takéto práce ale nepovažuje dlhodobo za vyriešenie problému, preto k nim chcú pristúpiť skôr motivačne.
„Pokiaľ sa daný človek rozhodne, že chce vykonávať len takzvané malé obecné služby, teda zametať chodníky alebo skrášľovať okolie, vysádzať záhony, dostane aktivačný príspevok v základnej výške,“ ozrejmil. V prípade rekvalifikačného kurzu dostane 1,5 násobok tohto príspevku, ak si nájde prácu, určitú dobu, aj dvojnásobok. „Našim cieľom je, aby čo najviac ľudí pracovalo,“ skonštatoval šéf rezortu práce. Pri ľuďoch, ktorí z objektívnych príčin pracovať nemôžu, či už zo zdravotných alebo sociálnych, bude pri nich uplatnená výnimka.
Novinka v prípade malých obecných služieb nastane aj v tom, že občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi si budú môcť tieto služby odpracovať aj mimo nej, po dohode samospráv. Cestovné náklady im preplatí štát. Prednosť však bude mať reálna pracovná ponuka. Ak daný človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku, poskytovať mu nebudú ani aktivačný poplatok. Minister Tomáš pripomenul, že na Slovensku je viac ako 120-tisíc poberateľov dávky v hmotnej núdzi, z nich vie pracovať ešte 43-tisíc.
Pomáhať pri hľadaní práce budú na úradoch rómski asistenti, zámerom je tiež odstrániť aj jazykovú bariéru. Ich nábor avizoval minister na september až október. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško uvítal nastavenie asistentov.
„Budú dbať na to, aby keď prídu Rómovia na úrad práce, ich nikto nediskriminoval, aby dostali to, čo majú, a aby ich nikto bezdôvodne nevyraďoval zo systému evidencie hmotnej núdze,“ povedal. Pripomenul, že zákon platí pre všetkých a nie je možné hovoriť o diskriminácii.
„Aj mne záleží na tom, aby Rómovia dostali prácu, aby mali nejaké financie, aby si mohli konečne lepšie žiť a dovoliť si zaplatiť aj pôžičku, úver či niečo zobrať na splátky,“ povedal. Takýmto spôsobom by malo byť zamestnaných približne 40 asistentov na osemnástich úradoch práce v lokalitách s najvyššou nezamestnanosťou.
