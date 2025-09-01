|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Vďaka Bojovníkom proti plytvaniu Tesco darovalo 13,4 milióna porcií jedla ľuďom v núdzi
Tagy: Plytvanie potravinami PR
Za ich záchranou pred vyhodením sú stovky kolegýň a kolegov vo všetkých 181 prevádzkach Tesca po celom Slovensku. Vďaka úsiliu Bojovníkov proti plytvaniu sa Tescu darí denne darovať až 95 % ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Za ich záchranou pred vyhodením sú stovky kolegýň a kolegov vo všetkých 181 prevádzkach Tesca po celom Slovensku. Vďaka úsiliu Bojovníkov proti plytvaniu sa Tescu darí denne darovať až 95 % nepredaných stále dobrých potravín charitatívnym partnerom.
"Chcel by som sa poďakovať všetkým našim kolegyniam a kolegom, ktorí nás svojím každodenným nasadením posúvajú bližšie k naplneniu nášho cieľa – nulového potravinového odpadu. Naši Bojovníci proti plytvaniu sú skutočnou hybnou silou zmeny, vďaka ktorej sme len v minulom roku dokázali darovať 13,4 milióna porcií jedla tým, ktorí to potrebujú," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a pokračuje: "Poctivé vytrieďovanie potravín, komunikácia s charitatívnymi organizáciami, osobná angažovanosť pri pomoci ľuďom v núdzi – to všetko sú dôležité malé kroky, ktoré prinášajú veľké výsledky. V našej aktuálnej kampani Bojovníci proti plytvaniu preto s hrdosťou predstavujeme tváre tých, ktorí pomáhajú napĺňať našu stratégiu znižovania potravinového odpadu v každodennej praxi."
Kampaň Bojovníci proti plytvaniu Tesco odštartuje v prvý septembrový týždeň a potrvá celý mesiac. Na bilbordoch v jednotlivých regiónoch vyzdvihne konkrétnych zamestnancov z predajní Tesco, ktorí sa aktívne podieľajú na darovaní potravín ľuďom v núdzi. Bojovníci proti plytvaniu z radov kolegýň a kolegov každý deň pomáhajú s organizáciou darovania a šíria povedomie o udržateľnom prístupe. Denne sa starajú o to, aby nepredané potraviny, ktoré sú stále vhodné na ľudskú spotrebu, neskončili zbytočne v odpade, efektívne spolupracujú s charitatívnymi partnermi nielen v predajniach, ale aj mimo nich. Aj vďaka ich nasadeniu sa Tescu darí zvyšovať percento darovaných potravín.
Kampaň je súčasťou aktivít Tesca na znižovanie plytvania potravinami. Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich predajniach oproti východiskovému roku 2016 až o 81 %. Za toto obdobie sa podarilo darovaním zachrániť viac ako 22-tisíc ton kvalitného jedla. Aktuálne predstavuje podiel potravinového odpadu v predajniach Tesco už len 0,37 % z celkového objemu potravín. Nepredané potraviny Tesco adresne daruje ľuďom v núdzi vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a jej charitatívnymi organizáciami.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vďaka Bojovníkom proti plytvaniu Tesco darovalo 13,4 milióna porcií jedla ľuďom v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.
"Chcel by som sa poďakovať všetkým našim kolegyniam a kolegom, ktorí nás svojím každodenným nasadením posúvajú bližšie k naplneniu nášho cieľa – nulového potravinového odpadu. Naši Bojovníci proti plytvaniu sú skutočnou hybnou silou zmeny, vďaka ktorej sme len v minulom roku dokázali darovať 13,4 milióna porcií jedla tým, ktorí to potrebujú," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a pokračuje: "Poctivé vytrieďovanie potravín, komunikácia s charitatívnymi organizáciami, osobná angažovanosť pri pomoci ľuďom v núdzi – to všetko sú dôležité malé kroky, ktoré prinášajú veľké výsledky. V našej aktuálnej kampani Bojovníci proti plytvaniu preto s hrdosťou predstavujeme tváre tých, ktorí pomáhajú napĺňať našu stratégiu znižovania potravinového odpadu v každodennej praxi."
Kampaň Bojovníci proti plytvaniu Tesco odštartuje v prvý septembrový týždeň a potrvá celý mesiac. Na bilbordoch v jednotlivých regiónoch vyzdvihne konkrétnych zamestnancov z predajní Tesco, ktorí sa aktívne podieľajú na darovaní potravín ľuďom v núdzi. Bojovníci proti plytvaniu z radov kolegýň a kolegov každý deň pomáhajú s organizáciou darovania a šíria povedomie o udržateľnom prístupe. Denne sa starajú o to, aby nepredané potraviny, ktoré sú stále vhodné na ľudskú spotrebu, neskončili zbytočne v odpade, efektívne spolupracujú s charitatívnymi partnermi nielen v predajniach, ale aj mimo nich. Aj vďaka ich nasadeniu sa Tescu darí zvyšovať percento darovaných potravín.
Kampaň je súčasťou aktivít Tesca na znižovanie plytvania potravinami. Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich predajniach oproti východiskovému roku 2016 až o 81 %. Za toto obdobie sa podarilo darovaním zachrániť viac ako 22-tisíc ton kvalitného jedla. Aktuálne predstavuje podiel potravinového odpadu v predajniach Tesco už len 0,37 % z celkového objemu potravín. Nepredané potraviny Tesco adresne daruje ľuďom v núdzi vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a jej charitatívnymi organizáciami.
Fakty o potravinovom odpade Tesca na Slovensku:
- Vo finančnom roku 2024/25 Tesco na Slovensku predalo 514 907 ton potravín, pričom potravinový odpad tvoril len 0,37 % celkového objemu.
- V porovnaní s východiskovým rokom 2016/17 reťazec znížil potravinový odpad vo svojich prevádzkach z 9 957 ton na 1 938 ton, čo predstavuje pokles o 81 %. Ušetrili tak 71 006,2 tony emisií CO2.
- Na Slovensku Tesco v minulom roku darovalo 95 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu a posunulo sa opäť bližšie k naplneniu záväzku nulového potravinového odpadu.
- Tesco už v roku 2019 splnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu do roku 2030, čo je o 11 rokov skôr. V znižovaní plytvania potravinami každoročne pokračuje.
- Už 13 stredoeurópskych dodávateľov Tesca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu.
- Tesco predajne a charitatívni partneri využívajú aplikáciu Foodiverse na manažovanie darovania potravín.
- Znižovaniu potravinového odpadu sa venuje aj Nadácia Tesco – vlani zrealizovala už 5. edíciu grantového programu Záchranári jedla. Päť víťazných projektov si rozdelilo podporu vo výške 40-tisíc eur.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vďaka Bojovníkom proti plytvaniu Tesco darovalo 13,4 milióna porcií jedla ľuďom v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Plytvanie potravinami PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO
Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara, spúšťajú aj podpisovú akciu – VIDEO
Liberáli volajú po odvolaní Pavla Gašpara, spúšťajú aj podpisovú akciu – VIDEO