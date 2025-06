Liberáli vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal znenie zákona o duchovných v nemocniciach. Je nejasne formulovaný – VIDEO

Doplnenie slov do zákona

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemocniciam môže hroziť pokuta

10.6.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho , aby nepodpísal schválený školský zákon, do ktorého sa pozmeňujúcim návrhom dostalo právo duchovným vstúpiť na akékoľvek oddelenie v nemocnici.Problémom je podľa liberálov nejasná formulácia, ktorá umožňuje neobmedzený vstup duchovným do zdravotníckych zariadení bez pozvania aj bez súhlasu pacienta. V parlamente prešiel cez prílepok v školskom zákone a do platnosti má vstúpiť od júla tohto roka.Liberáli žiadajú prezidenta o vrátenie zákona do parlamentu, aby ho poslanci mohli opraviť. Ak ho podpíše, predložia návrh novely, ktorou budú chcieť do znenia zákona doplniť slová „na žiadosť pacienta“. Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko, v ktorom uvádza, že žiadny duchovný nebude poskytovať duchovnú starostlivosť bez súhlasu pacienta. SaS však poukazuje na to, že v zákone to napísané nie je a môže preto spôsobiť právnu neistotu, konflikty medzi lekármi, pacientmi či rodinnými príslušníkmi.Liberáli zdôrazňujú, že prítomnosť duchovných v nemocniciach pokladajú za správnu, avšak tento zákon nie je podľa nich napísaný správne. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková uviedla, že duchovní sú v nemocniciach potrební, majú ťažkú prácu a často sú pri zomierajúcich ľuďoch, ktorým poskytujú útechu.No je podľa nej nemysliteľné, aby mohli kňazi chodiť aj za ľuďmi, ktorí si ich prítomnosť nevyžiadali a nesúhlasia s ňou, vrátane detských oddelení či na gynekológiu. S ich návštevou podľa prijatého zákona nemusí súhlasiť ani pacient, ani lekári či rodičia detí a nemocnici hrozí pokuta, ak by duchovného odmietla vpustiť.„Ja viem, že budú hovoriť, že to sa nebude diať, ale zákon sa nemá spoliehať na dobré srdce jednotlivca a dávať príležitosť nejakým exotom. Nie je tam pritom ani definované, duchovní akej cirkvi, či vôbec registrovanej cirkvi,“ poukázala Cigániková.