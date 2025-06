Trenčiansky CITY PARK bude prvý na Slovensku

Čo pre Vás CITY PARK plánuje?

CITY PARK Trenčín čoskoro dosiahne 100% otvorených prevádzok. Medzi novými prevádzkami nájdete:

Najbližšie termíny, v ktorých a oplatí CITY PARK navštíviť

Časový harmonogram hlavných vystúpení:



9:30 – Divadelné predstavenie pre deti



10:15 – Sranda Banda Show



11:00 – Kúzelník Peter Šesták



15:00 – Happy Band Orchestra



15:45 – Sranda Banda Show a disco pre deti



16:15 – Autogramiáda hráčov HK Dukla Trenčín



16:15 – Harmoniková akadémia Jozef Opatovský



17:00 – TEAM CUBA



18:00 – FUERA FONDO



19:00 – SIMA



20:00 – C:rcle



Sprievodné aktivity počas celého dňa:



V novej otvorenej predajni Müller využijete zľavy až 20% na celý sortiment



V obľúbenej predajni elektra PLANEO bude v tento deň zľava 10% na celý sortiment



Degustácie a ochutnávky produktov v pekárni Školuda, 1.DAY a novom mäsiarstve s bistrom Gašparík od 9:00 do 21:00



Bezplatná beauty poradňa v predajni dm drogerie od 13:00 do 19:00



Detské čítačky s ambasádorkou v Martinuse o 10:00 a 15:30 a o 17:00 beseda so spisovateľom



Aktivity pre deti pred predajňou SUPER ZOO od 15:00 do 19:00



Súťaže a odmeny pre návštevníkov počas dňa a veľa ďalšieho



10.6.2025 (SITA.sk) - CITY PARK Trenčín otvorí prvú prevádzku veľkého nemeckého obchodného reťazca – Müller, na čo môžu byť Trenčania právom hrdí. CITY PARK Trenčín priniesol po dlhých rokoch do bývalého schátraného areálu Meriny pulzujúci život pre všetky generácie. Po obchodnom dome Kaufland a obľúbenej reštaurácii McDonald´s priniesla spoločnosť TM real, vlastník CITY PARKU , do Trenčína moderné nákupné centrum, ktorého súčasťou sa dňa 12.06.2025 stane aj obchodný dom Müller.Mesto Trenčín bude tak prvé mesto na Slovensku, v ktorom Müller otvorí svoj dvojpodlažný obchodný dom o výmere 2.000 m2. Müller, ktorý mnohí Slováci poznajú zo zahraničia, je výnimočný širokou škálou toho najlepšieho sortimentu vysokej kvality pre celú rodinu.Od svojho otvorenia koncom roka 2024 sa v CITY PARKU pravidelne konajú rôzne kultúrne, športové a iné podujatia, aby bol CITY PARK nielen miestom pre bohaté a výhodné nákupy, ale aj miestom, kam ľudia radi zájdu aj za dobrou kuchyňou, kultúrou, voľnočasovými aktivitami, alebo iba tak, pretože sa tam dobre cítia.CITY PARK má vo svojich predajniach pre svojich návštevníkov vždy pripravené poriadne zľavy, okrem toho ponúka aj atraktívne podujatia, na ktorých býva vysoká účasť a dobrá zábava. V CITY PARKU bude čoskoro ukončená úprava oddychovej zóny vybudovaním terasy, inštaláciou lavičiek, fontány a detských prvkov.– prevádzka, ktorá k drogérii a parfumérii pripája aj pridanú hodnotu v podobe hračiek, doplnkov do domácnosti, zdravých potravín, kancelárskych a školských potrieb a iného širokého sortimentu. Je to obchod, z ktorého bez nákupu neodídete.– kaviareň, kde môžete popri maškrtení pravej balkánskej zmrzliny, dezertov a voňavej kávy na trase sledovať svoje ratolesti, ako sa v bezpečí hrajú na upravenej oddychovej zóne. Môžete tu tiež absolvovať aj pracovné raňajky či olovrant v príjemnom prostredí.– tradičné mäsiarstvo s pridanou hodnotou, ktoré okrem mäsa a mäsových výrobkov ponúka kvalitnú tradičnú slovenskú kuchyňu, vo forme bistra, kde si môžete vychutnať studené aj teplé jedlá na raňajky obed alebo aj večeru.s kompletnou ponukou liekov, liečiv, doplnkov výživy, základným zdravotníckym materiálom, profesionálnym personálom a doplnkovým sortimentom.– autentickú reštauráciu nielen s chutnými a pestrými vietnamskými jedlami, ale aj zdravým a jedinečným sushi-barom.Obchodné centrum City Park Trenčín vás pozýva na druhé veľké otvorenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. júna 2025 v bývalej Merine. Podujatie s názvom Grand Opening 2 prinesie celodenný program plný zábavy, hudby, detských vystúpení, súťaží, degustácií a výnimočných zliav. Návštevníci si budú môcť užiť pestré aktivity od 9:00 do 21:00.Podrobné informácie o programe sú dostupné na stránke www.city-park.sk Pre všetky aktuálne informácie sledujte sociálne siete centra na Instagrame Informačný servis