Liberáli vyzývajú zopakovať výber podpredsedu PMÚ, pri Demčákovi hrozí konflikt záujmov

Konflikt záujmov

Osobný priateľ Demčáka

24.4.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva Protimonopolný úrad SR (PMÚ) , aby zrušil aktuálne prebiehajúce výberové konanie na podpredsedu úradu a zopakoval ho nanovo. Dôvodom sú podľa liberálov viaceré pochybnosti v súvislosti s kandidátom Petrom Demčákom. Verejné vypočutie sa uskutoční už v utorok 25. apríla. O výbere sú podľa SaS pochybnosti z hľadiska transparentnosti a férovosti, čo vláda presadzuje ako kľúčovú agendu. Zároveň strana vyzýva členov výberovej komisie, aby sa vzdali členstva v nej alebo vopred písomne deklarovali, či existuje, vzhľadom na osobné vzťahy s jediným kandidátom, konflikt záujmov.„Výberové konania do vedenia PMÚ neustále sprevádzajú problémy. Tentokrát je to výberové konanie na podpredsedu úradu, ktoré má od transparentnosti ďaleko,“ upozornil v pondelok predseda SaS Richard Sulík. Ako poznamenal, tento úrad, ktorý má chrániť hospodársku súťaž, odhaľovať kartely a má právomoc rozhodovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, by mal mať vo vedení transparentne zvolených odborníkov.„Problém však vidíme v aktuálnom výberovom konaní na podpredsedu úradu, do ktorého sa prihlásil len jeden kandidát - Peter Demčák,“ uviedol Sulík.Liberáli poukázali na to, že Demčák ako expert Transparency International Slovensko (TIS) veľmi aktívne kritizoval celý proces výberu predsedu PMÚ koncom roka 2021. Do TIS nastúpil tesne pred uplynutím mandátu bývalého predsedu PMÚ v septembri 2021 a odišiel ihneď po zrušení výberu nového predsedu úradu v marci 2022, ktorý aktívne kritizoval.Demčák takmer okamžite po výberovom procese na predsedu PMÚ, ktorý aktívne kritizoval, nastúpil na Úrad vlády SR a zastáva tam vedúcu riaditeľskú pozíciu.SaS tiež informovala, že predsedom výberovej komisie na podpredsedu PMÚ je aktuálny predseda úradu Juraj Beňa , ktorý je údajne osobný priateľ Demčáka. Členka výberovej komisie Daniela Zemanovičová je bývalou podpredsedníčkou PMÚ, ako aj dlhoročnou kolegyňou a údajne aj osobnou priateľkou Demčáka. Zároveň je to bývalá šéfka správnej rady TIS, kde Demčák pracoval.„Nežiadame nič iné, len aby vláda plnila svoje programové vyhlásenie v prípade transparentných výberových konaní do verejných funkcií,“ dodal Sulík.