Piatok 6.2.2026
Meniny má Dorota
Denník - Správy
06. februára 2026
Prokuratúra sa ohradzuje voči obvineniam zo zaujatosti, Rastislav Remeta podľa nej do rozhodovania o daroch Ukrajine nezasahoval
Tagy: bratislavský krajský prokurátor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) mimoriadny výbor Minister obrany Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave štátny tajomník ministerstva obrany Stíhačka MiG-29 Vojna na Ukrajine
Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta iba informoval o výsledkoch jednotlivých trestných konaní v prípadoch týkajúcich sa darovania ...
6.2.2026 (SITA.sk) - Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta iba informoval o výsledkoch jednotlivých trestných konaní v prípadoch týkajúcich sa darovania vojenskej techniky Ukrajine, pričom v týchto konaniach nebol dozorujúcim prokurátorom a v trestných veciach nerozhodoval ani do rozhodovania žiadnym spôsobom nezasahoval.
Zdôraznila to v stanovisku Krajská prokuratúra v Bratislave v reakcii na výroky koaličných politikov, ktorí naznačovali jeho zaujatosť, keďže bol navrhnutý na funkciu generálneho prokurátora niektorými poslancami vtedajšieho vládneho hnutia OĽaNO (v súčasnosti hnutie Slovensko).
"K spochybňovaniu záverov prokuratúry pri dozorovaní vyšetrovania darovania vojenskej techniky Ukrajine považujeme za potrebné uviesť, že Krajská prokuratúra v Bratislave v celom rozsahu zotrváva na záveroch, ktoré prezentoval krajský prokurátor Rastislav Remeta na tlačovej konferencii vo štvrtok 5. februára," uviedla hovorkyňa bratislavskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Doplnila, že je právom oznamovateľa využiť všetky zákonné prostriedky na preskúmanie predmetných rozhodnutí.
Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v konflikte záujmov, pretože bol v roku 2020 kandidátom na generálneho prokurátora hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnešné Hnutie Slovensko).
Z tohto dôvodu sa mal podľa Kaliňáka vylúčiť z konania v súvislosti s darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu. Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher na dnešnej tlačovej konferencii pripomenul, že Remeta komunikoval odmietnutie trestného oznámenia v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 a systémom protivzdušnej obrany KUB.
"Ak by bol pán prokurátor členom politickej strany Demokrati, nesprával by sa inak, pretože odmietol akékoľvek kvalifikované odôvodnenie zo strany ministerstva obrany, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a rovnako aj Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK), ktorá vypracovala právnu analýzu na základe požiadavky Európskej komisie 27. februára 2023, a teda 18 dní pred tým, ako bola odovzdaná vojenská technika na Ukrajinu," povedal Melicher s tým, že odmietnutie kvalifikovaných podaní v tak závažnej veci, ako je zbavenie sa "aktívnej vojenskej techniky" bývalou vládou, vysiela signál, že rozdávanie štátneho majetku je v poriadku, že je to beztrestné a dokonca aj správne.
Minister Kaliňák zároveň avizoval podnet na preskúmanie postupu bratislavskej krajskej prokuratúry smerovaný na Generálnu prokuratúru SR. Poslanec Richard Glück (Smer-SD) zase informoval o zvolaní mimoriadneho výboru pre obranu a bezpečnosť. Pozvať chcú Generálneho prokurátora Maroša Žilinku aj prokurátora Remetu.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra sa ohradzuje voči obvineniam zo zaujatosti, Rastislav Remeta podľa nej do rozhodovania o daroch Ukrajine nezasahoval © SITA Všetky práva vyhradené.
