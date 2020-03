Tipsportligové kluby hovoria po zrušení sezóny o veľkých stratách, hráči sú v ťažkej situácii

Zrušenie play-off je katastrofa

Dva typy kontraktov

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zrušeniu športových podujatí a jednotlivých líg naprieč celou Európou sa nevyhlo ani Slovensko a hneď od začiatku bolo jasné, že takéto kroky budú mať za následok finančné straty pre jednotlivé súťaže aj pre kluby. Od predčasného konca aktuálnej sezóny hokejovej Tipsport ligy neuplynul ešte ani týždeň, vo viacerých tímoch však už teraz vedia, že prídu o nemalé financie."Ak by sme prešli cez štvrťfinále a hrali semifinále, rátali sme s príjmom minimálne 450-tisíc eur," povedal generálny manažér HC Slovan Bratislava Juraj Bakoš pre RTVS.V podobnom duchu zneli aj výpovede zástupcov ďalších klubov. "V minulej sezóne sme hrali semifinále a skončili sme ho v siedmom zápase doma, v play-off sme mali príjem ako počas celej základnej časti," poznamenal Dušan Mráz, prezident HKM Zvolen . Šéf konkurenčného oblastného rivala HC '05 Banská Bystrica Juraj Koval pridal aj sumu: "Priama strata z toho, že nebudeme hrať minimálne semifinále? Prídeme o 200-300-tisíc eur."Vyvstáva teda otázka, ako v tomto smere postupovať. Viaceré hokejové organizácie na Slovensku by sa výpadkom takých rozsiahlych finančných prostriedkov mohli dostať do existenčných problémov. "Pokiaľ bude nejaká možnosť dostať kompenzáciu od SZĽH alebo z inej inštitúcie, tak si to budeme nárokovať," povedal pre RTVS prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.Richard Lintner ako riaditeľ Pro-Hokeja , ktorý sa riadením najvyššej slovenskej hokejovej súťaže podieľa ako jeden z troch členov Ligovej rady SZĽH, priznal, že zrušenie najzaujímavejšej časti sezóny je pre TL zlá správa. "Play-off je pre nás nosným produktom, ktorý ponúkame fanúšikom a obchodným partnerom. To, že sa neuskutoční, je katastrofa," priznal majster sveta z Göteborgu 2002.Ukončenie celej sezóny viac ako mesiac pred očakávaným termínom dostáva do ťažkej situácie aj hráčov, pretože kluby, aby aspoň trochu znížili ťažké straty, využijú všetky možnosti na predčasné ukončenie zmlúv."Nároky hráčov vyplývajú zo zmlúv. V hokeji máme dva typy kontraktov - zamestnanecký a živnostenský. Pri zamestnaneckom majú hokejisti nárok na plnenie od zamestnávateľom po dobu desiatich dní a potom sa dostávajú do režimu PN. Pri živnostenských zmluvách hráči nemajú nárok na plnenie od klubov," informoval prezident Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja (SIHPA) Oliver Pravda pre RTVS a pokračoval: "Teraz vyvstáva otázka, ako sa ideme postarať o hráčov a ochrániť ich práva. Už som kontaktoval štátneho tajomníka pre šport a budeme hľadať spôsob, ako vyčleniť financie na pomoc športovcom. Táto situácia sa zatiaľ týka hokejistov, ale je možné, že sa rozšíri aj do ostatných líg. Verím, že sa počas týždňa k niečomu dopracujeme."