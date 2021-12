Variant omikron

Výhodný kompromis

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nečakane dlhá vianočná prestávka v NHL potrvá ešte o jeden deň dlhšie. Vedenie súťaže odložilo pre rýchlo sa šíriaci nový variant koronavírusu aj kompletný pondelkový program so 14 zápasmi a hrať sa po novom začne až v utorok 28. decembra.V zámorskej hokejovej profilige sa nehrá od 22. decembra, v aktuálnej sezóne neodohrali v pôvodnom termíne už 64 zápasov.A to aj napriek tomu, že liga sa pred mesiacom chválila takmer stopercentnou zaočkovanosťou hráčov a údajne minimálnym rizikom nákazy. Oveľa nákazlivejší variant omikron však toto odvážne vyhlásenie poslal do minulosti."Jednotlivé mužstvá sa budú môcť vrátiť k tréningu už v nedeľu 26. decembra, ale všetci hráči musia spĺňať prísne protokoly o pravidelnom testovaní. Bližšie informácie o návrate do súťažného diania oznámime do konca tohto týždňa," uviedlo vedenie NHL na svojom webe.Aktuálna situácia si už vyžiadala svoju vysokú daň v podobe zrušenia účasti hráčov z NHL na zimných olympijských hrách v Pekingu . Pôvodne plánované prerušenie sezóny v termíne 6. až 22. februára 2022 bude slúžiť na odohranie veľkého množstva odložených zápasov."Určite doprajeme hráčom aj voľno v rámci pôvodnej dohody vo februárovom termíne. Máme na čom pracovať. Myslím si, že po dohode s hráčskou asociáciou dosiahneme výhodný kompromis tak, aby sa odohrali odložené zápasy a zároveň mali hokejisti aj čas na oddych," uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly.