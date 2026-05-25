Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala do Kyjeva
Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny.
25.5.2026 (SITA.sk) - Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny.
Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kyjeva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych a približne 100 zranených.
„Táto návšteva je symbolom solidarity medzi (bieloruským) a (ukrajinským) ľudom v našom spoločnom boji za slobodu a dôstojnosť,“ uviedol na mikroblogovacej sieti X poradca Cichanovskej.
Cichanovská začala návštevu tým, že pri hrobe bieloruskej aktivistky Marie Zajcevovej si uctila jej pamiatku. Zajcevová sa pridala k ukrajinským silám a v januári minulého roka zahynula na východe Ukrajiny.
V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exile. Diskusie sa majú zamerať na spoluprácu medzi Ukrajinou a bieloruskou demokratickou opozíciou, regionálnu bezpečnosť a spôsoby, ako zabrániť ďalšiemu zapojeniu Bieloruska do ruskej vojny proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala do Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
