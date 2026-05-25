Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala do Kyjeva


Tagy: Bieloruská opozícia Vojna na Ukrajine

Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok ...



Zdieľať
lithuania_russia_ukraine_war_16315 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny.


Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kyjeva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych a približne 100 zranených.

„Táto návšteva je symbolom solidarity medzi (bieloruským) a (ukrajinským) ľudom v našom spoločnom boji za slobodu a dôstojnosť,“ uviedol na mikroblogovacej sieti X poradca Cichanovskej.

Cichanovská začala návštevu tým, že pri hrobe bieloruskej aktivistky Marie Zajcevovej si uctila jej pamiatku. Zajcevová sa pridala k ukrajinským silám a v januári minulého roka zahynula na východe Ukrajiny.

V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exile. Diskusie sa majú zamerať na spoluprácu medzi Ukrajinou a bieloruskou demokratickou opozíciou, regionálnu bezpečnosť a spôsoby, ako zabrániť ďalšiemu zapojeniu Bieloruska do ruskej vojny proti Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská pricestovala do Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruská opozícia Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obmedzenie počtu obyvateľov na desať miliónov? Švajčiarov čaká hlasovanie o kontroverznom návrhu
<< predchádzajúci článok
Šimko po stretnutí s ombudsmanom pripúšťa kompromis pri novele o Košiciach, zákon však naďalej obhajuje

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 