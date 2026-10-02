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02. októbra 2026
Líderka švédskych sociálnych demokratov dostala druhú šancu zostaviť vládu, čas má do 12. októbra
Predseda parlamentu dal Magdalene Anderssonovej nové poverenie po tom, ako sa jej prvý pokus skončil neúspechom. Predseda švédskeho parlamentu
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2.10.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu dal Magdalene Anderssonovej nové poverenie po tom, ako sa jej prvý pokus skončil neúspechom.
Anderssonová by mala nové oficiálne rokovania začať 5. októbra a výsledok oznámiť najneskôr 12. októbra.
„Môžem konštatovať, že základné politické a parlamentné podmienky sú presne rovnaké ako v čase, keď Anderssonová dostala poverenie prvýkrát,“ povedal Norlén.
Stredoľavý blok získal vo voľbách 13. septembra 176 kresiel, zatiaľ čo pravicový blok odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona vrátane protiimigračných Švédskych demokratov obsadil 173 miest.
Norlén prvýkrát poveril Anderssonovú rokovaniami 18. septembra. O desať dní neskôr však pokus ukončila, pretože sa jej nepodarilo prekonať rozpory medzi ďalšími tromi stranami jej bloku.
Špekulovalo sa, že ďalšiu šancu dostane Kristersson, Norlén však napokon opäť zvolil Anderssonovú.
Predseda parlamentu môže návrh na premiéra predložiť štyrikrát. Ak neuspeje ani štvrtý kandidát, musia sa konať predčasné voľby.
Zdroj: SITA.sk - Líderka švédskych sociálnych demokratov dostala druhú šancu zostaviť vládu, čas má do 12. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén v piatok opätovne poveril líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú rokovaniami o zostavení vlády, iba niekoľko dní po tom, ako jej prvý pokus zlyhal.
Anderssonová by mala nové oficiálne rokovania začať 5. októbra a výsledok oznámiť najneskôr 12. októbra.
„Môžem konštatovať, že základné politické a parlamentné podmienky sú presne rovnaké ako v čase, keď Anderssonová dostala poverenie prvýkrát,“ povedal Norlén.
Neprekonateľné rozpory
Stredoľavý blok získal vo voľbách 13. septembra 176 kresiel, zatiaľ čo pravicový blok odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona vrátane protiimigračných Švédskych demokratov obsadil 173 miest.
Norlén prvýkrát poveril Anderssonovú rokovaniami 18. septembra. O desať dní neskôr však pokus ukončila, pretože sa jej nepodarilo prekonať rozpory medzi ďalšími tromi stranami jej bloku.
Len štyri pokusy
Špekulovalo sa, že ďalšiu šancu dostane Kristersson, Norlén však napokon opäť zvolil Anderssonovú.
Predseda parlamentu môže návrh na premiéra predložiť štyrikrát. Ak neuspeje ani štvrtý kandidát, musia sa konať predčasné voľby.
Zdroj: SITA.sk - Líderka švédskych sociálnych demokratov dostala druhú šancu zostaviť vládu, čas má do 12. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.
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