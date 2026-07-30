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Lidl a Labková patrola®: Detskí hrdinovia inšpirujú k zdravšiemu stravovaniu
Tagy: Lidl PR Zdravá strava
Lidl novým partnerstvom s Labkovou patrolou vysiela jasný signál. Na Slovensku a v ďalších 29 krajinách sa obľúbená detská značka prvýkrát spája s produktmi privátnych značiek, ktoré ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Lidl novým partnerstvom s Labkovou patrolou vysiela jasný signál.
Na Slovensku a v ďalších 29 krajinách sa obľúbená detská značka prvýkrát spája s produktmi privátnych značiek, ktoré spĺňajú prísne výživové kritériá WHO aj dodatočné štandardy Lidla.
Čo keby s výberom zdravších potravín v obchode pomohli priamo Ryder, Chase či ďalšie šteniatka z Labkovej patroly a urobili z toho spoločné dobrodružstvo? Vďaka Lidlu je to teraz realita. Od júla sa totiž diskont spája s Labkovou patrolou. Vôbec prvýkrát tak spolupracuje s globálnou detskou značkou priamo na svojich produktoch vlastných značiek, ktoré splnili prísne kritériá WHO aj Lidla. Kampaň štartuje pri príležitosti uvedenia nového filmu od Paramount Pictures Labková patrola: Dinosaurí film™ a zameriava sa na rodiny v 30 európskych krajinách.
Zabezpečiť deťom vyváženú stravu v každodennom kolotoči nie je vždy jednoduché. O to dôležitejšie je ponúkať produkty, ktoré si deti zamilujú a rodičia ich môžu s čistým svedomím vložiť do košíka. Presne to je cieľom tohto partnerstva. Hrdinovia Labkovej patroly sa v Lidli objavia výlučne na obaloch tých produktov, ktoré spĺňajú výživové kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj dodatočné požiadavky Lidla na kvalitu. Vďaka tomu Lidl vylepšil nutričné hodnoty mnohých obľúbených produktov zo svojej ponuky potravín. Súčasťou partnerstva s Labkovou patrolou je navyše aj čerstvé ovocie a zelenina, aby deti ešte viac motivoval k vyváženému jedálničku.
"Ako predajca potravín si plne uvedomujeme našu dôležitú rolu v každodennom živote rodín. Chápeme, aké náročné môže byť pripravovať deťom zdravé jedlá, a práve preto im to chceme uľahčiť. Kampaňou s Labkovou patrolou využívame hravý prístup na to, aby sme deti inšpirovali k zdravšiemu stravovaniu, a zároveň ponúkame produkty, ktorým môžu rodičia plne dôverovať. Riadime sa pri tom jasným pravidlom, že produkty našich privátnych značiek určené deťom sa dostanú do regálov len vtedy, ak spĺňajú prísne kritériá WHO a dodatočné štandardy Lidla. Takto robíme zdravé stravovanie jednoduchým," povedal Stefan Haensel, Head of Quality & Sustainability a Senior Vice President v Lidl Stiftung & Co. KG.
"V Lidli sme sa rozhodli spojiť sily s jednou z najobľúbenejších detských značiek na svete. Vďaka Labkovej patrole a silnému medzinárodnému partnerovi, spoločnosti Paramount, chceme rodičom aj deťom uľahčiť výber zdravších potravín. Zdravšie produkty si tak hravou formou nájdu cestu do nákupných vozíkov a z bežnej návštevy Lidla sa stane spoločná misia pre malých aj veľkých," dodal Massimo Tortora, Head of Trade & Promotion Lidl Stiftung & Co. KG.
Od júla tak platí prísne pravidlo: obaly s detskými motívmi dostanú produkty vlastných značiek len vtedy, ak splnia nutričné kritériá WHO aj dodatočné kritériá Lidla. Partnerstvo je však viac než len obyčajná kampaň. Už od roku 2023 Lidl necieli na deti reklamu pri produktoch privátnych značiek, ktoré by tieto normy nespĺňali. Spolupráca s Labkovou patrolou tento prístup zdôrazňuje, pričom výnimky sa týkajú iba sezónnych akciových produktov počas Vianoc, Veľkej noci a Halloweenu.
Až 25 % detí v Európe trpí nadváhou.¹ Lidl berie tento fakt vážne a prichádza s ponukou produktov, ktoré sú cenovo dostupné pre každého, a komunikáciou, ktorá rodinám uľahčuje každodenný život. Toto partnerstvo je dôležitým krokom v rámci dlhodobej medzinárodnej stratégie k vedomej výžive, ktorú bude napĺňať do roku 2030. Vychádza z konceptu tzv. planetárnej diéty, ktorá je vedecky podloženým modelom a prospieva nielen ľudskému zdraviu, ale aj našej planéte.
Kampaň bude na Slovensku prebiehať počas dvoch týždňov so začiatkom od 27. júla. V tomto období budú hrdinovia z Labkovej patroly promovať produkty vlastných značiek a tiež čerstvé ovocie a zeleninu. Cieľom reťazca je inšpirovať rodičov aj deti k výberu zdravších produktov.
Viac informácií o kampani nájdete tu: https://www.lidl.sk/c/cerstve-produkty-labkovej-patroly-paw-patrol/s10091055
¹ Iniciatíva WHO pre sledovanie detskej obezity v Európe (COSI): správa zo šiesteho kola zberu dát, 2022–2024. Kodaň: Regionálny úrad WHO pre Európu; 2025.
Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl a Labková patrola®: Detskí hrdinovia inšpirujú k zdravšiemu stravovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku a v ďalších 29 krajinách sa obľúbená detská značka prvýkrát spája s produktmi privátnych značiek, ktoré spĺňajú prísne výživové kritériá WHO aj dodatočné štandardy Lidla.
Čo keby s výberom zdravších potravín v obchode pomohli priamo Ryder, Chase či ďalšie šteniatka z Labkovej patroly a urobili z toho spoločné dobrodružstvo? Vďaka Lidlu je to teraz realita. Od júla sa totiž diskont spája s Labkovou patrolou. Vôbec prvýkrát tak spolupracuje s globálnou detskou značkou priamo na svojich produktoch vlastných značiek, ktoré splnili prísne kritériá WHO aj Lidla. Kampaň štartuje pri príležitosti uvedenia nového filmu od Paramount Pictures Labková patrola: Dinosaurí film™ a zameriava sa na rodiny v 30 európskych krajinách.
Produkty, ktoré deti milujú a rodičia im môžu dôverovať
Zabezpečiť deťom vyváženú stravu v každodennom kolotoči nie je vždy jednoduché. O to dôležitejšie je ponúkať produkty, ktoré si deti zamilujú a rodičia ich môžu s čistým svedomím vložiť do košíka. Presne to je cieľom tohto partnerstva. Hrdinovia Labkovej patroly sa v Lidli objavia výlučne na obaloch tých produktov, ktoré spĺňajú výživové kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj dodatočné požiadavky Lidla na kvalitu. Vďaka tomu Lidl vylepšil nutričné hodnoty mnohých obľúbených produktov zo svojej ponuky potravín. Súčasťou partnerstva s Labkovou patrolou je navyše aj čerstvé ovocie a zelenina, aby deti ešte viac motivoval k vyváženému jedálničku.
"Ako predajca potravín si plne uvedomujeme našu dôležitú rolu v každodennom živote rodín. Chápeme, aké náročné môže byť pripravovať deťom zdravé jedlá, a práve preto im to chceme uľahčiť. Kampaňou s Labkovou patrolou využívame hravý prístup na to, aby sme deti inšpirovali k zdravšiemu stravovaniu, a zároveň ponúkame produkty, ktorým môžu rodičia plne dôverovať. Riadime sa pri tom jasným pravidlom, že produkty našich privátnych značiek určené deťom sa dostanú do regálov len vtedy, ak spĺňajú prísne kritériá WHO a dodatočné štandardy Lidla. Takto robíme zdravé stravovanie jednoduchým," povedal Stefan Haensel, Head of Quality & Sustainability a Senior Vice President v Lidl Stiftung & Co. KG.
"V Lidli sme sa rozhodli spojiť sily s jednou z najobľúbenejších detských značiek na svete. Vďaka Labkovej patrole a silnému medzinárodnému partnerovi, spoločnosti Paramount, chceme rodičom aj deťom uľahčiť výber zdravších potravín. Zdravšie produkty si tak hravou formou nájdu cestu do nákupných vozíkov a z bežnej návštevy Lidla sa stane spoločná misia pre malých aj veľkých," dodal Massimo Tortora, Head of Trade & Promotion Lidl Stiftung & Co. KG.
Od júla tak platí prísne pravidlo: obaly s detskými motívmi dostanú produkty vlastných značiek len vtedy, ak splnia nutričné kritériá WHO aj dodatočné kritériá Lidla. Partnerstvo je však viac než len obyčajná kampaň. Už od roku 2023 Lidl necieli na deti reklamu pri produktoch privátnych značiek, ktoré by tieto normy nespĺňali. Spolupráca s Labkovou patrolou tento prístup zdôrazňuje, pričom výnimky sa týkajú iba sezónnych akciových produktov počas Vianoc, Veľkej noci a Halloweenu.
Lidl rozumie každodennej realite rodín a koná
Až 25 % detí v Európe trpí nadváhou.¹ Lidl berie tento fakt vážne a prichádza s ponukou produktov, ktoré sú cenovo dostupné pre každého, a komunikáciou, ktorá rodinám uľahčuje každodenný život. Toto partnerstvo je dôležitým krokom v rámci dlhodobej medzinárodnej stratégie k vedomej výžive, ktorú bude napĺňať do roku 2030. Vychádza z konceptu tzv. planetárnej diéty, ktorá je vedecky podloženým modelom a prospieva nielen ľudskému zdraviu, ale aj našej planéte.
Kampaň bude na Slovensku prebiehať počas dvoch týždňov so začiatkom od 27. júla. V tomto období budú hrdinovia z Labkovej patroly promovať produkty vlastných značiek a tiež čerstvé ovocie a zeleninu. Cieľom reťazca je inšpirovať rodičov aj deti k výberu zdravších produktov.
Viac informácií o kampani nájdete tu: https://www.lidl.sk/c/cerstve-produkty-labkovej-patroly-paw-patrol/s10091055
¹ Iniciatíva WHO pre sledovanie detskej obezity v Európe (COSI): správa zo šiesteho kola zberu dát, 2022–2024. Kodaň: Regionálny úrad WHO pre Európu; 2025.
Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl a Labková patrola®: Detskí hrdinovia inšpirujú k zdravšiemu stravovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lidl PR Zdravá strava
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