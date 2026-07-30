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30. júla 2026
Poľsko vyslalo stíhačky v reakcii na ruský útok na Ukrajinu, v Lubline zazneli sirény – VIDEO
Poľské ministerstvo vnútra následne oznámilo, že v obci Tarnawa-Kolonia v okrese Biłgoraj objavili miesto, ktoré vyzerá ako miesto dopadu neznámeho objektu. Poľská armáda v noci na štvrtok vyslala do ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Poľské ministerstvo vnútra následne oznámilo, že v obci Tarnawa-Kolonia v okrese Biłgoraj objavili miesto, ktoré vyzerá ako miesto dopadu neznámeho objektu.
Poľská armáda v noci na štvrtok vyslala do vzduchu bojové lietadlá v reakcii na rozsiahly ruský vzdušný útok proti Ukrajine. Do pohotovosti uviedla aj systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu. Referuje o tom web Wirtualna Polska s odvolaním sa na Operačné veliteľstvo Ozbrojených síl Poľska.
Podľa armády išlo o preventívne opatrenia na ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä oblastí susediacich s regiónmi Ukrajiny zasiahnutými útokmi. Okrem stíhačiek boli nasadené aj lietadlá včasnej výstrahy.
V poľskom meste Lublin a vo väčšine Lubelského vojvodstva zároveň na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Hovorca lubelského vojvodu Marcin Bubicz uviedol, že varovanie bolo vyhlásené na základe informácií Vládneho centra bezpečnosti (RCB). „Skutočne existovala hrozba vzdušných úderov. Ide o potvrdené informácie od Vládneho centra bezpečnosti,“ povedal.
„Okolo 3:50 ráno sa v niektorých častiach Lubelské vojvodstvo, s výnimkou severnej časti vojvodstva, spustili núdzové sirény. Poplach trval približne 10 minút,“ povedala pre Wirtualna Polska hovorkyňa ministerstva vnútra a správy Karolina Gałecka.
Poľské ministerstvo vnútra následne oznámilo, že v obci Tarnawa-Kolonia v okrese Biłgoraj objavili miesto, ktoré vyzerá ako miesto dopadu neznámeho objektu. Oblasť zabezpečili príslušníci vojenskej polície, polície a ďalších zložiek, ktoré vyšetrujú okolnosti incidentu.
Podľa polície v Lubline našla hliadka po piatej hodine ráno medzi obcami Tarnawa-Kolonia a Tokary kráter a úlomky neidentifikovaného objektu približne dva kilometre od najbližších budov. Na miesto boli privolané aj protiteroristické jednotky, vojenská kontrarozviedka, Agentúra vnútornej bezpečnosti, spravodajské služby a prokuratúra. Vyšetrovanie pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko vyslalo stíhačky v reakcii na ruský útok na Ukrajinu, v Lubline zazneli sirény – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľská armáda v noci na štvrtok vyslala do vzduchu bojové lietadlá v reakcii na rozsiahly ruský vzdušný útok proti Ukrajine. Do pohotovosti uviedla aj systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu. Referuje o tom web Wirtualna Polska s odvolaním sa na Operačné veliteľstvo Ozbrojených síl Poľska.
Podľa armády išlo o preventívne opatrenia na ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä oblastí susediacich s regiónmi Ukrajiny zasiahnutými útokmi. Okrem stíhačiek boli nasadené aj lietadlá včasnej výstrahy.
V poľskom meste Lublin a vo väčšine Lubelského vojvodstva zároveň na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Hovorca lubelského vojvodu Marcin Bubicz uviedol, že varovanie bolo vyhlásené na základe informácií Vládneho centra bezpečnosti (RCB). „Skutočne existovala hrozba vzdušných úderov. Ide o potvrdené informácie od Vládneho centra bezpečnosti,“ povedal.
"Niezidentyfikowany obiekt" spadł w okolicach Lublina. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Według wojska obiekt mógł spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, gdzie wcześniej - ok. 2 km od zabudowań - odkryto gigantyczny krater w ziemi. pic.twitter.com/s8LGCY9VdR
— Ekonomat (@ekonomat_pl) July 30, 2026
„Okolo 3:50 ráno sa v niektorých častiach Lubelské vojvodstvo, s výnimkou severnej časti vojvodstva, spustili núdzové sirény. Poplach trval približne 10 minút,“ povedala pre Wirtualna Polska hovorkyňa ministerstva vnútra a správy Karolina Gałecka.
Poľské ministerstvo vnútra následne oznámilo, že v obci Tarnawa-Kolonia v okrese Biłgoraj objavili miesto, ktoré vyzerá ako miesto dopadu neznámeho objektu. Oblasť zabezpečili príslušníci vojenskej polície, polície a ďalších zložiek, ktoré vyšetrujú okolnosti incidentu.
Podľa polície v Lubline našla hliadka po piatej hodine ráno medzi obcami Tarnawa-Kolonia a Tokary kráter a úlomky neidentifikovaného objektu približne dva kilometre od najbližších budov. Na miesto boli privolané aj protiteroristické jednotky, vojenská kontrarozviedka, Agentúra vnútornej bezpečnosti, spravodajské služby a prokuratúra. Vyšetrovanie pokračuje.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Poľsko vyslalo stíhačky v reakcii na ruský útok na Ukrajinu, v Lubline zazneli sirény – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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