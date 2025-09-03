Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

03. septembra 2025

Machala a Šimkovičová sa podľa Jaurovej zľakli trestného oznámenia, o pravosti busty musia rozhodovať odborníci


Podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) a Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová verí, že orgány ...



strajk4 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) a Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová verí, že orgány činné v trestnom konaní budú aj naďalej konať vo veci ich trestného oznámenia súvisiaceho s presunom busty z Levoče. Uviedla to v súvislosti s stredajšou tlačovou besedou generálneho tajomníka služobného úradu Lukáša Machalu o návrate busty do Levoče.


"Zdá sa, že Lukáš Machala a ministerka kultúry (Martina Šimkovičová, nom. SNS) sa zľakli nášho trestného oznámenia, ktoré už polícia začala vyšetrovať. Na jeho obsahu absolútne nič nemení ani to, ak by bola busta, ktorú neoprávnene odniesli z Levočského múzea, len replikou alebo napodobeninou, ako dnes tvrdí Machala. O pravosti busty musia rozhodovať odborníci, a to zákonnými postupmi," uviedla Jaurová.

Problémom kauzy je najmä netransparentnosť


Doplnila, že verí, že rezort kultúry si zaobstará aj ďalšie posudky a dodrží odborné štandardy. V tomto smere podotkla, že problémom celej kauzy je najmä netransparentnosť, nezákonnosť a neodbornosť postupov.

"Dnes už pánovi Machalovi preto nikto neverí, aj keď máva pred novinármi odborným posudkom. Verím, že orgány činné v trestnom konaní budú aj naďalej v tejto veci konať, pretože nie je možné, aby po Slovensku beztrestne pobehovali štátni úradníci v sprievode kukláčov a narábali so zbierkovými predmetmi tak barbarským a protizákonným spôsobom," uzavrela.

Busta nie je dielom Donatella


Machala v stredu na tlačovej besede informoval, že busta Cecilie Gonzagy nie je dielom renesančného umelca Donatella, ako sa doteraz predpokladalo. Ide o modernú falzifikáciu vytvorenú po roku 1884. Ide o výsledky expertízneho posudku pravosti busty, ktoré tento rok v lete preskúmal taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti, ktorý pôsobí na univerzite v Pise.

Výskum podľa Machalu ukázal, že socha bola vyrobená s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od takzvanej Belle Florentine v Louvri. Nejde tak o portrét Cecilie Gonzagy, ale relikviár svätej Konštancie mučeníčky. "Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia ranorenesančného originálu," informoval. Samotné dielo sa tak vracia do Levoče a bude vystavené.

Prevoz busty


Busta bola roky uložená v Spišskom múzeu v Levoči, na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR. To následne informovalo, že prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu.

Dôvodom prevozu busty bolo podľa neho to, že depozitárne priestory múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov výnimočného významu. V múzeu bol podľa ministerstva kultúry koncom februára bezpečnostný incident. Dielo bolo následne uložené v Centre bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra SR v Topoľčiankach.

Podanie trestného oznámenia


V závere júla PS informovalo, že prokuratúra v Prešove bude riešiť trestné oznámenie, ktoré podali pre presun busty so Spišského múzea v Levoči. Ako ďalej hnutie pripomenulo, ich podanie sa týka podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, medzi nimi krádeže aj zneužitia právomoci verejného činiteľa. "Nenecháme to tak, pokračujeme!" napísali progresívci.

Na sklonku prvej júlovej dekády avizovali, že podávajú dve oznámenia na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Jedno z nich sa týkalo práve busty. Ako vtedy uviedla Jaurová, podnet sa týka prevozu busty. Doplnila, že trestné oznámenie podávajú pre podozrenie z trestného činu krádeže, zatajenia veci, zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

Ministerstvo odmietlo akékoľvek obvinenia


Ministerstvo kultúry v tlačovej správe po Machalovej tlačovke v Levoči opakovane odmietlo akékoľvek obvinenia zo svojvoľného nakladania s bustou. "Všetky kroky boli vykonané zákonne, v súlade s muzeálnymi štandardmi a s dôrazom na maximálnu bezpečnosť zbierkového predmetu. Ministerstvo kultúry zároveň absolútne odmieta akékoľvek spochybňovanie profesionality a odbornosti profesora Francesca Cagliotiho. Rezort dôrazne vyzýva všetky médiá, komentátorov a odborníkov, aby sa pri svojich vyjadreniach k výsledkom jeho výskumu zdržali nepodložených, znevažujúcich či zavádzajúcich tvrdení. V opačnom prípade budú podniknuté ďalšie právne kroky," zdôraznilo MK SR s tým, že profesor Caglioti je najuznávanejší svetový znalec Donatellových diel a jeho autoritu je potrebné rešpektovať.

MK SR tiež požiadalo všetky médiá, politikov a odborníkov, ktorí sa podľa neho podieľali na šírení nepravdivých informácií a poplašných správ, aby sa vedeniu rezortu do troch dní písomne ospravedlnili.


Zdroj: SITA.sk - Machala a Šimkovičová sa podľa Jaurovej zľakli trestného oznámenia, o pravosti busty musia rozhodovať odborníci © SITA Všetky práva vyhradené.

