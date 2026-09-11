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11. septembra 2026
Saudská Arábia žiadala USA o údery na Húsíov, Trump povedal nie
Húsíovia obsadili strategický ostrov v prielive Báb al-Mandab, ktorý je kľúčovou trasou pre vývoz saudskoarabskej ropy. Americký prezident Donald Trump odmietol ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Húsíovia obsadili strategický ostrov v prielive Báb al-Mandab, ktorý je kľúčovou trasou pre vývoz saudskoarabskej ropy.
Americký prezident Donald Trump odmietol žiadosť saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána o americké útoky proti Húsíom v Jemene.
Korunný princ podľa dvoch amerických predstaviteľov vo štvrtok telefonoval Trumpovi pre zhoršujúcu sa vojenskú situáciu, keď sa Húsíovia podporovaní Iránom približovali k pobrežnému mestu Mochá. O niekoľko hodín neskôr prezidenta požiadal o útoky, Trump však žiadosť odmietol.
Washington namiesto toho poskytne Saudskej Arábii spravodajské informácie o Húsíoch a údaje potrebné na výber cieľov.
V krajine už pôsobí viac ako 200 amerických vojakov poskytujúcich podľa amerického predstaviteľa „nekinetickú podporu“.
Húsíovia minulý týždeň spustili rozsiahlu ofenzívu proti silám jemenskej vlády podporovanej Rijádom, pri ktorej zahynuli stovky ľudí. Saudská Arábia odpovedala desiatkami leteckých útokov.
Povstalci v piatok obsadili strategický ostrov v prielive Báb al-Mandab, čím posilnili kontrolu nad trasou dôležitou pre saudskoarabský vývoz ropy.
Boje tak zasiahli ďalšiu kľúčovú energetickú tepnu v čase, keď Irán blokuje Hormuzský prieliv.
Brent aj americká ropa WTI sa v piatok obchodovali nad 100 dolármi za barel. Šéf amerického Centrálneho velenia (CENTCOM) Brad Cooper zároveň pricestoval do Saudskej Arábie na naliehavé koordinačné rokovania.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia žiadala USA o údery na Húsíov, Trump povedal nie © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump odmietol žiadosť saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána o americké útoky proti Húsíom v Jemene.
Korunný princ podľa dvoch amerických predstaviteľov vo štvrtok telefonoval Trumpovi pre zhoršujúcu sa vojenskú situáciu, keď sa Húsíovia podporovaní Iránom približovali k pobrežnému mestu Mochá. O niekoľko hodín neskôr prezidenta požiadal o útoky, Trump však žiadosť odmietol.
Len nekinetická podpora
Washington namiesto toho poskytne Saudskej Arábii spravodajské informácie o Húsíoch a údaje potrebné na výber cieľov.
V krajine už pôsobí viac ako 200 amerických vojakov poskytujúcich podľa amerického predstaviteľa „nekinetickú podporu“.
Húsíovia minulý týždeň spustili rozsiahlu ofenzívu proti silám jemenskej vlády podporovanej Rijádom, pri ktorej zahynuli stovky ľudí. Saudská Arábia odpovedala desiatkami leteckých útokov.
Húsíovia postupujú
Povstalci v piatok obsadili strategický ostrov v prielive Báb al-Mandab, čím posilnili kontrolu nad trasou dôležitou pre saudskoarabský vývoz ropy.
Boje tak zasiahli ďalšiu kľúčovú energetickú tepnu v čase, keď Irán blokuje Hormuzský prieliv.
Brent aj americká ropa WTI sa v piatok obchodovali nad 100 dolármi za barel. Šéf amerického Centrálneho velenia (CENTCOM) Brad Cooper zároveň pricestoval do Saudskej Arábie na naliehavé koordinačné rokovania.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia žiadala USA o údery na Húsíov, Trump povedal nie © SITA Všetky práva vyhradené.
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