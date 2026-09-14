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14. septembra 2026
Orbán spomína na „16 fantastických rokov“. Tvrdí, že chce znovu „oslobodiť“ Maďarsko
Tagy: Maďarská vláda
Bývalý premiér po volebnej porážke vyzýva pravicu na odpor a sľubuje, že Maďarsko „opäť oslobodí“. Priznal však aj hlavné zlyhanie svojej vlády - zmiznutie ekonomických úspechov v posledných dvoch rokoch ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý premiér po volebnej porážke vyzýva pravicu na odpor a sľubuje, že Maďarsko „opäť oslobodí“. Priznal však aj hlavné zlyhanie svojej vlády - zmiznutie ekonomických úspechov v posledných dvoch rokoch jej pôsobenia.
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán po odchode do opozície čoraz ostrejšie útočí na novú vládu strany Tisza. Svojich 16 rokov pri moci označil za „fantastických“ a tvrdí, že jeho vláda v rokoch 2010 až 2026 vybudovala z Maďarska nezávislú, suverénnu a úspešnú krajinu. Nové vedenie štátu podľa neho tento odkaz likviduje a Maďarsko opäť mení na „kolóniu“.
„Maďarsko malo 16 fantastických rokov občianskej a vlasteneckej vlády,“ vyhlásil líder opozičného Fideszu na tradičnom podujatí Kötcse Picnic. Podľa Orbána bolo Maďarsko pri jeho nástupe k moci v roku 2010 v stave pripomínajúcom kolóniu, pričom až 80 percent strategických odvetví hospodárstva bolo podľa neho pod zahraničnou, najmä nemeckou kontrolou.
Orbán tvrdí, že jeho „pravicová, pronárodná“ vláda počas nasledujúcich 16 rokov obnovila suverenitu krajiny. Fidesz podľa neho vyhral štyri voľby za sebou, kým po 20 rokoch neprišla volebná porážka. Teraz hovorí o novej „kolonizácii“.
„Tisza chce z Maďarska opäť urobiť kolóniu. Kolonizátor sa volá Brusel,“ vyhlásil Orbán. V televíznom rozhovore následne použil výraz „rekolonizácia“ a vyzval svojich podporovateľov na odpor.
Novú vládu obvinil, že nemá nezávislú zahraničnú politiku a rozhodnutia jej podľa neho diktujú „koloniálne mocnosti“ v Bruseli. Tvrdí tiež, že Budapešť opustila zahraničnopolitické smerovanie jeho vlády vrátane vzťahov so Spojenými štátmi, Čínou a turkickými krajinami. „Nechceme vojnu, migráciu, rodovú ideológiu ani opustenie kresťanstva,“ povedal Orbán s tým, že cieľom pravice musí byť zabezpečiť, aby „Maďarsko zostalo maďarskou krajinou“.
Bývalý premiér dokonca hovorí o údajnom „pakte Tisza - Brusel“, ktorého cieľom má byť podľa neho odstránenie maďarských suverenistických síl odporujúcich Bruselu a následné „odovzdanie maďarskej ekonomiky Bruselu“. Svoje tvrdenia o existencii takejto dohody v citovaných vyjadreniach nedoložil. Orbán však pri hodnotení volebnej porážky priznal aj problém vlastnej vlády. Za jej hlavné zlyhanie označil „zmiznutie ekonomického úspechu medzi rokmi 2024 a 2026“. „Nedokázal som tomu zabrániť,“ povedal.
O novej vláde napriek tomu hovorí ako o „agresívnej, radikálnej a neokomunistickej“ a tvrdí, že buduje autoritársky režim. Mimoriadne ostro sa vyjadril o novom Národnom úrade pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý prirovnal k niekdajšej komunistickej tajnej polícii ÁVH.
Orbán vyhlásil, že Fidesz bude sledovať ľudí pracujúcich pre tento úrad a zverejňovať ich mená, minulosť a úlohy. „Odhalíme, kto sú, kto sú ich rodičia a čo tam robia,“ povedal. Zároveň varoval, že ľudia pracujúci v tejto inštitúcii podľa neho po „obnovení právneho štátu“ neuniknú finančnej a právnej zodpovednosti.
Po porážke chce bývalý premiér počas nasledujúceho polroka predovšetkým znovu zmobilizovať pravicových voličov. Priznal, že časť z nich je po výsledku volieb sklamaná. „Práve nás odvolili, aby ma nemuseli počúvať,“ poznamenal. Orbán napriek tomu avizuje pokračovanie politického zápasu. Tvrdí, že úlohou národnej pravice je bojovať proti „kolonizácii“ bez ohľadu na to, či je pri moci alebo v opozícii. Svojim podporovateľom odkázal, že chce Maďarsko „opäť oslobodiť“.
Zdroj: SITA.sk - Orbán spomína na „16 fantastických rokov“. Tvrdí, že chce znovu „oslobodiť“ Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán po odchode do opozície čoraz ostrejšie útočí na novú vládu strany Tisza. Svojich 16 rokov pri moci označil za „fantastických“ a tvrdí, že jeho vláda v rokoch 2010 až 2026 vybudovala z Maďarska nezávislú, suverénnu a úspešnú krajinu. Nové vedenie štátu podľa neho tento odkaz likviduje a Maďarsko opäť mení na „kolóniu“.
„Maďarsko malo 16 fantastických rokov občianskej a vlasteneckej vlády,“ vyhlásil líder opozičného Fideszu na tradičnom podujatí Kötcse Picnic. Podľa Orbána bolo Maďarsko pri jeho nástupe k moci v roku 2010 v stave pripomínajúcom kolóniu, pričom až 80 percent strategických odvetví hospodárstva bolo podľa neho pod zahraničnou, najmä nemeckou kontrolou.
Tisza chce z Maďarska opäť urobiť kolóniu
Orbán tvrdí, že jeho „pravicová, pronárodná“ vláda počas nasledujúcich 16 rokov obnovila suverenitu krajiny. Fidesz podľa neho vyhral štyri voľby za sebou, kým po 20 rokoch neprišla volebná porážka. Teraz hovorí o novej „kolonizácii“.
„Tisza chce z Maďarska opäť urobiť kolóniu. Kolonizátor sa volá Brusel,“ vyhlásil Orbán. V televíznom rozhovore následne použil výraz „rekolonizácia“ a vyzval svojich podporovateľov na odpor.
Novú vládu obvinil, že nemá nezávislú zahraničnú politiku a rozhodnutia jej podľa neho diktujú „koloniálne mocnosti“ v Bruseli. Tvrdí tiež, že Budapešť opustila zahraničnopolitické smerovanie jeho vlády vrátane vzťahov so Spojenými štátmi, Čínou a turkickými krajinami. „Nechceme vojnu, migráciu, rodovú ideológiu ani opustenie kresťanstva,“ povedal Orbán s tým, že cieľom pravice musí byť zabezpečiť, aby „Maďarsko zostalo maďarskou krajinou“.
Údajný „pakt Tisza - Brusel“
Bývalý premiér dokonca hovorí o údajnom „pakte Tisza - Brusel“, ktorého cieľom má byť podľa neho odstránenie maďarských suverenistických síl odporujúcich Bruselu a následné „odovzdanie maďarskej ekonomiky Bruselu“. Svoje tvrdenia o existencii takejto dohody v citovaných vyjadreniach nedoložil. Orbán však pri hodnotení volebnej porážky priznal aj problém vlastnej vlády. Za jej hlavné zlyhanie označil „zmiznutie ekonomického úspechu medzi rokmi 2024 a 2026“. „Nedokázal som tomu zabrániť,“ povedal.
O novej vláde napriek tomu hovorí ako o „agresívnej, radikálnej a neokomunistickej“ a tvrdí, že buduje autoritársky režim. Mimoriadne ostro sa vyjadril o novom Národnom úrade pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý prirovnal k niekdajšej komunistickej tajnej polícii ÁVH.
Orbán avizuje pokračovanie politického zápasu
Orbán vyhlásil, že Fidesz bude sledovať ľudí pracujúcich pre tento úrad a zverejňovať ich mená, minulosť a úlohy. „Odhalíme, kto sú, kto sú ich rodičia a čo tam robia,“ povedal. Zároveň varoval, že ľudia pracujúci v tejto inštitúcii podľa neho po „obnovení právneho štátu“ neuniknú finančnej a právnej zodpovednosti.
Po porážke chce bývalý premiér počas nasledujúceho polroka predovšetkým znovu zmobilizovať pravicových voličov. Priznal, že časť z nich je po výsledku volieb sklamaná. „Práve nás odvolili, aby ma nemuseli počúvať,“ poznamenal. Orbán napriek tomu avizuje pokračovanie politického zápasu. Tvrdí, že úlohou národnej pravice je bojovať proti „kolonizácii“ bez ohľadu na to, či je pri moci alebo v opozícii. Svojim podporovateľom odkázal, že chce Maďarsko „opäť oslobodiť“.
Zdroj: SITA.sk - Orbán spomína na „16 fantastických rokov“. Tvrdí, že chce znovu „oslobodiť“ Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarská vláda
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