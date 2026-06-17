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17. júna 2026

Lídri krajín G7 sa dohodli na zvýšení dodávok systémov protivzdušnej obrany a protirakiet na Ukrajinu – FOTO


Tagy: Americký prezident pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt samit G7 Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Naznačili tiež pripravenosť zvážiť udelenie licencií na výrobu takýchto rakiet priamo na Ukrajine. Lídri krajín G7 sa dohodli na zvýšení dodávok systémov protivzdušnej obrany a ...



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france_g7_summit_trump_28885 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Naznačili tiež pripravenosť zvážiť udelenie licencií na výrobu takýchto rakiet priamo na Ukrajine.


Lídri krajín G7 sa dohodli na zvýšení dodávok systémov protivzdušnej obrany a protirakiet na Ukrajinu. Naznačili tiež pripravenosť zvážiť udelenie licencií na výrobu takýchto rakiet priamo na Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to zo spoločného vyhlásenia lídrov G7.

Zvýšenie dodávok


Lídri skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta potvrdili svoju neochvejnú solidaritu s ukrajinským ľudom v čase pokračujúcich ruských útokov na kritickú infraštruktúru a pamiatky kultúrneho dedičstva. Zároveň ocenili odolnosť Ukrajiny a úspechy, ktoré jej obranné sily dosiahli na bojisku v ostatných mesiacoch.


„Na podporu a urýchlenie tejto novej dynamiky sme sa dohodli na zvýšení dodávok kapacít protivzdušnej obrany, ďalších systémov, protirakiet a schopností s dlhým doletom. Sme tiež pripravení zvážiť udelenie príslušných licencií Ukrajine s cieľom podporiť zvýšenie jej vojenskej výroby,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Lídri sa zároveň dohodli na podpore, ktorá má posilniť energetickú odolnosť Ukrajiny pred budúcou zimou. Skupina G7 sa okrem toho zaviazala zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku rozšírením sankcií zameraných na ruský ropný a plynárenský sektor.

Licencie na výrobu


Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýval Spojené štáty, aby udelili licencie na výrobu systémov protivzdušnej obrany Patriot. Zdôraznil akútny nedostatok protirakiet počas pokračujúcich ruských útokov balistickými strelami a argumentoval, že americké výrobné kapacity len ťažko dokážu uspokojiť globálny dopyt. Zelenskyj sa v utorok počas samitu G7 stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Osobne požiadal Trumpa, aby Ukrajine udelil licencie na výrobu amerických protibalistických systémov a protirakiet vrátane tých pre systém Patriot. Podľa Zelenského jeho americký náprotivok na návrh zareagoval pozitívne a tímy z oboch krajín začnú na tejto otázke pracovať.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Lídri krajín G7 sa dohodli na zvýšení dodávok systémov protivzdušnej obrany a protirakiet na Ukrajinu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt samit G7 Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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