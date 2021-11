Lídri piatich českých strán podpísali koaličnú zmluvu, Zeman nemá s menovaním Fialu problém

Majú podporu starostov aj nezávislých

Babišova vláda musí podať demisiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri piatich strán českých koalícií SPOLU a PirSTAN podpísali koaličnú zmluvu. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že na základe nej by mala vzniknúť vláda pod vedením Petra Fialu , ktorá sa bude v Snemovni opierať o hlasy 108 poslancov. Nová vláda by mala mať 18 členov.„Sme si vedomí, že nás nečakajú ľahké časy,“ povedal po podpise zmluvy predseda ODS a budúci premiér Petr Fiala a šéf STAN a pravdepodobný budúci minister vnútra Vít Rakušan doplnil, že si uvedomujú, že prichádzajú „v ťažkej dobe“.Koaličnú zmluvu koncom minulého týždňa podporili širšie vedenia Starostov a nezávislých, ODS, TOP 09 i KDU-ČSL. Za Pirátov musí dokument v hlasovaní na internete do 15. novembra schváliť ich celoštátne fórum.Prezident Miloš Zeman v piatok z Ústrednej vojenskej nemocnice v rozhovore pre rádio Frekvence 1 oznámil, že s menovaním Fialu za premiéra nebude problém. V sobotu následne s Fialom hovoril pol hodiny prostredníctvom videokonferencie.Končiaca vláda Andreja Babiša musí podľa Ústavy podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi Snemovne a prezident ju poverí spravovaním krajiny, kým nebude vymenovaná nová vláda. Až potom môže byť vymenovaný nový premiér.