Zdravotníci z nemocníc vyzývajú verejnosť na očkovanie proti COVID-19

Viac ako 1300 zdravotníkov z nemocníc sa postavilo za verejnú výzvu obyvateľom krajiny na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. V liste verejnosti zdôrazňujú, že do nemocníc sa dostávajú čoraz mladší pacienti a nemocnice musia pristupovať k obmedzovaniu takzvanej bielej medicíny.



"Situácia s pandémiou nie je dobrá. Verím, že výzva, ktorú kolegovia spísali, bude mať vo verejnosti odozvu," uviedol na margo listu v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Lekári, sestry, farmaceuti či fyzioterapeuti v ňom zdôrazňujú neustály nárast nakazených pacientov a vyčerpanosť zdravotníkov. "Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými ochoreniami, obsadzujú pacienti s COVID-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o pacientov s iným ochorením sa čoraz viac obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať," poukázali zdravotníci.



Pripomínajú, že väčšina úmrtí na COVID-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. "Očkovania a vedľajších účinkov sa netreba obávať. Vakcíny sú bezpečné a overené," uviedli zdravotníci s tým, že očakávajú ďalšie zhoršovanie situácie v nemocniciach.



V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) leží aktuálne 157 pacientov s ochorením COVID-19, 12 z nich je na umelej pľúcnej ventilácii. "Prichádzajú k nám už aj pacienti z iných krajov," spresnil riaditeľ UNB Roland Schaller. Nemocnica sa podľa jeho slov na nárast nakazených pacientov zodpovedne pripravila. "Lekári urobili, čo mohli, teraz je aj na verejnosti, aby nám bola oporou a dala sa zaočkovať," vyzval Schaller.



Na Úrade vlády SR zároveň od pondelka podľa Lengvarského pokračujú rokovania o odporúčaniach konzília odborníkov. "Určite budem trvať na tom, čo odporučilo konzílium. Verím tomu, že odporúčania budú zavedené," dodal minister s tým, že bude podporovať aj zavedenie lokálneho núdzového stavu.

Celé znenie výzvy bez úprav:

Verejná výzva iniciatívy vedcov a odborníkov Veda pomáha – COVID-19 – November 2021

Epidemická situácia na Slovensku sa neustále zhoršuje a naďalej očakávame nárast počtu hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Už dnes je ochromené bežné fungovanie nemocníc, čo postihuje celú našu spoločnosť. Sme na hranici kapacity – počet lekárov a zdravotníkov sa oproti minulej vlne dokonca znížil a zároveň sú oveľa viac vyčerpaní. Našou prioritou musí byť rozloženie náporu na naše nemocnice v čase a zníženie vrcholu tejto vlny.

V tejto situácii podporujeme návrhy konzília odborníkov z 5. 11. 2021 na úpravu epidemických opatrení. Návrhy na jednej strane sprísňujú opatrenia pre tú skupinu, ktorá je počas tejto vlny najohrozenejšia a tvorí väčšinu hospitalizovaných. Sú to predovšetkým tí, ktorí nie sú pred infekciou imunizovaní – doteraz neprekonali ochorenie COVID-19 ani sa proti nemu nedali zaočkovať. Na druhej strane ich čiastočne uvoľňujú pre ostatných primerane ich nižšiemu riziku. Tieto zmeny opatrení by umožnili poskytovanie služieb v obmedzenom režime v celej našej krajine a pomohli by mnohým ekonomicky prežiť. Varujeme pred skĺzavaním k hľadaniu vinníkov medzi obeťami. Dáta nepotvrdzujú, že k preťaženosti nemocníc nadmerne prispievajú ľudia zo sociálne zraniteľných skupín.

Za kľúčové považujeme očkovanie treťou dávkou vakcíny a oceňujeme možnosť preočkovať sa pre všetkých, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako 6 mesiacmi. Podľa vedeckých štúdií hladina protilátok klesá rýchlejšie u starších a ochrana proti infekcii delta variantom je po tretej dávke vakcíny v priemere viac ako 90 %.

Vakcinácia je zatiaľ náš najúčinnejší spôsob ochrany voči vírusu SARS-CoV-2. Je to naša cesta späť do normálneho života. Dánsko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko a ďalšie štáty s vysokou zaočkovanosťou najmä najstarších vekových skupín už dnes znovu žijú normálny život. V Rusku, Bulharsku alebo Rumunsku, kde je zaočkovanosť výrazne nižšia, kolabujú nemocnice, zomierajú stovky ľudí denne a ekonomika, kultúra a celá spoločnosť trpia.

Slovensko je medzi týmito dvoma pólmi, máme zaočkovanú približne polovicu obyvateľov. Práve dáta zo Slovenska však podávajú jasný dôkaz o účinnosti vakcín. Väčšina hospitalizovaných a pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti je nezaočkovaných a tá menšina zaočkovaných pacientov má vyšší vek a dlhodobo horší zdravotný stav. Účinnosť vakcín potvrdzuje aj nízky počet hospitalizácií a úmrtí v krajinách s vysokou zaočkovanosťou. Zdravotné dôvody pre nezaočkovanie sú extrémne zriedkavé. Ak máte obavy sa zaočkovať kvôli Vášmu zdravotnému stavu, konzultujte s viacerými lekármi vo Vašom okolí, či sú Vaše obavy naozaj opodstatnené. Je pravdepodobné, že vakcína je pre Vás nepomerne bezpečnejšia ako samotná infekcia, ktorej sa môžete počas tretej vlny vystaviť.

Odporcovia vakcín argumentujú, že v krajinách s vysokou zaočkovanosťou je v nemocniciach aj veľa očkovaných. Je to pravda a je to logické. V týchto krajinách je totiž nezaočkovaných ľudí oveľa menej a veľa z nich je už imúnnych po prekonaní ochorenia. Naopak, medzi zaočkovanými sú aj takí jedinci, ktorí majú oslabenú alebo nedostatočnú imunitu, a práve tí sa stávajú pacientmi v nemocniciach. Tento paradox sa dá jednoducho vysvetliť na príklade dopravných nehôd, kde na cestách zomiera pri dopravných nehodách množstvo ľudí, ktorí majú zapnuté bezpečnostné pásy. Nie je to dôkaz o neúčinnosti pásov – ak by ich mali zapnuté všetci, všetky úmrtia by boli so zapnutými pásmi, ale celkovo by sme ich mali oveľa menej.

Aby sme Slovensko ochránili pred kolapsom zdravotníctva a ďalšej vlny odvrátiteľných úmrtí (nielen na COVID-19), vyzývame všetkých na dodržiavanie platných protiepidemických opatrení a tých, ktorí sa doteraz nezaočkovali, aby tak urýchlene spravili. Zároveň prosíme tých, ktorí sa už zaočkovali dávnejšie a príde im pozvánka, aby sa nechali preočkovať treťou dávkou vakcíny.

Prispejme tak všetci spoločne k tomu, aby naša cesta von z pandémie bola čo najkratšia a nasledujme to, čo sa osvedčilo vo svete ako skutočné východisko.