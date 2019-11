V Jeruzaleme sa uskutoční veľká konferencia o boji proti antisemitizmu

Reuven Rivlin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 20. novembra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin v stredu oznámil, že v januári pricestuje do Izraela asi 30 svetových lídrov, aby sa zúčastnili na piatom svetovom fóre o holokauste, ktoré bude venované boju proti antisemitizmu. Informovala o tom agentúra AP.Rivlin dodal, že konanie tohto fóra sa bude časovo zhodovať so 75. výročím oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz a dňom spomienky na obete holokaustu.Ako dodala agentúra AP, svoju účasť už prisľúbili ruský prezident Vladimir Putin i francúzsky prezident Emmanuel Macron, ako aj hlavy štátov z Nemecka, Talianska či Rakúska: Frank-Walter Steinmeier, Sergio Mattarella a Alexander Van der Bellen." dodal Rivlin.Uviedol tiež, že "táto udalosť sa koná na pozadí nárastu nenávistných a násilných prejavov antisemitizmu, najmä v Európe".Zdôraznil, že "vzhľadom na túto alarmujúcu situáciu sú snahy vzdelávať o nebezpečenstvách antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie a podporovať pripomínanie a výskum holokaustu oveľa dôležitejšie a relevantnejšie ako kedykoľvek doteraz".Denník The Times of Israel napísal, že predseda Konferencie európskych rabínov Pinchas Goldschmidt minulý mesiac v rozhovore pre AP uviedol, že oživenie nálad antisemitizmu v Európe "predstavuje existenčnú hrozbu pre židovskú komunitu".Tlmočil tiež svoje presvedčenie, že "ustupujúca spomienka na holokaust, narastajúce extrémne pravicové zmýšľanie a radikálny islam sú kľúčovými faktormi poháňajúcimi antisemitskú klímu na európskom kontinente".Za ohrozený považuje židovský život v Európe aj prezident Svetového fóra pamiatky na holokaust Moše Kantor. Poukázal pri tom na "každodenné obťažovanie a útoky: na uliciach, na školách, na univerzitách, na Internete a dokonca aj vo svojich domovoch".Zdôraznil, že "je to také zlé, že sa prevažná väčšina Židov v Európe už viac necíti bezpečne".Riaditeľ pamätníka Jad va-šem Avner Šalev vo svojom vystúpení uviedol, že niektoré klišé používané nacistami na "dehumanizovanie Židov" pred holokaustom a počas neho "sú prítomné aj v našom postholokaustovom globálnom svete".Piate svetové fórum o holokauste sa uskutoční 23. januára 2020 v múzeu Jad va-šem - hlavnom izraelskom pamätníku obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme - pod názvom "Pamätať na holokaust, bojovať proti antisemitizmu".