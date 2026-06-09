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09. júna 2026
Liečba Neymarovho zranenia napreduje. Je možné, že na MS bude hrať už v prvom zápase
Tagy: MS vo futbale 2026
Brazílsky kanonier Neymar pokročil v liečbe a môže nastúpiť už proti Maroku. Skúsený brazílsky futbalový reprezentant Neymar sa zo svalového zranenia lýtka údajne "dobre" zotavuje a je ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Brazílsky kanonier Neymar pokročil v liečbe a môže nastúpiť už proti Maroku.
Skúsený brazílsky futbalový reprezentant Neymar sa zo svalového zranenia lýtka údajne "dobre" zotavuje a je možné, že zasiahne už do prvého vystúpenia Brazílie na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
Najlepší strelec brazílskej futbalovej reprezentácie podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré ukázalo, že v liečbe dosahuje výrazný pokrok, čo vyvoláva nádeje, že sa objaví v zostave Carla Ancelottiho v zápasoch v USA. Prvý súboj na Brazílčanov čaká už v sobotu 13. júna proti africkému Maroku.
"Bude pokračovať v dodržiavaní plánu zotavenia a fitnes programu, ktorý stanovili lekárski pracovníci brazílskeho tímu," uviedla Brazílska futbalová konfederácia. Neymar utrpel zranenie lýtka koncom mája a odvtedy sa snaží čo najrýchlejšie zotaviť.
Tridsaťštyriročný Neymar bol dôležitou súčasťou brazílskej reprezentácie na ostatných troch svetových šampionátoch. Jeho nominácia na tohtoročný turnaj vyvolala prekvapenie, keďže pre rôzne zranenia nehral za národný tím od roku 2023.
Tréner Carlo Ancelotti však minulý týždeň zdôraznil, že hráč, ktorý aktuálne pôsobí v FC Santos, bude pripravený nastúpiť buď na prvý alebo druhý zápas Brazílie a dodal, že netlačí na jeho rýchly návrat na trávnik.
Zdroj: SITA.sk - Liečba Neymarovho zranenia napreduje. Je možné, že na MS bude hrať už v prvom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený brazílsky futbalový reprezentant Neymar sa zo svalového zranenia lýtka údajne "dobre" zotavuje a je možné, že zasiahne už do prvého vystúpenia Brazílie na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
Najlepší strelec brazílskej futbalovej reprezentácie podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré ukázalo, že v liečbe dosahuje výrazný pokrok, čo vyvoláva nádeje, že sa objaví v zostave Carla Ancelottiho v zápasoch v USA. Prvý súboj na Brazílčanov čaká už v sobotu 13. júna proti africkému Maroku.
"Bude pokračovať v dodržiavaní plánu zotavenia a fitnes programu, ktorý stanovili lekárski pracovníci brazílskeho tímu," uviedla Brazílska futbalová konfederácia. Neymar utrpel zranenie lýtka koncom mája a odvtedy sa snaží čo najrýchlejšie zotaviť.
Tridsaťštyriročný Neymar bol dôležitou súčasťou brazílskej reprezentácie na ostatných troch svetových šampionátoch. Jeho nominácia na tohtoročný turnaj vyvolala prekvapenie, keďže pre rôzne zranenia nehral za národný tím od roku 2023.
Tréner Carlo Ancelotti však minulý týždeň zdôraznil, že hráč, ktorý aktuálne pôsobí v FC Santos, bude pripravený nastúpiť buď na prvý alebo druhý zápas Brazílie a dodal, že netlačí na jeho rýchly návrat na trávnik.
Zdroj: SITA.sk - Liečba Neymarovho zranenia napreduje. Je možné, že na MS bude hrať už v prvom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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