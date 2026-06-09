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09. júna 2026
Pohánková nečakane vyradila 24. hráčku rebríčka z Dánska. Vzala turnaju v Holandsku viac divákov? – VIDEO
Mia Pohánková sa postarala o veľké prekvapenie v 1. kole dvojhry na tráve v Hertogenboschi. Organizátori turnaja WTA 250 na tráve v holandskom Hertogenboschi smútia, že hneď v prvý hrací deň prišli o ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Mia Pohánková sa postarala o veľké prekvapenie v 1. kole dvojhry na tráve v Hertogenboschi.
Organizátori turnaja WTA 250 na tráve v holandskom Hertogenboschi smútia, že hneď v prvý hrací deň prišli o dve najvyššie nasadené hráčky.
Nasadenú jednotku Rusku Jekaterinu Alexandrovovú vyradila Maďarka Panna Udvardyová a ešte väčší šok spôsobila mladá Slovenka Mia Pohánková.
Turnajovú dvojku Claru Tausonovú z Dánska zdolala 6:4, 6:4 a postarala sa o prvotriednu senzáciu. Pred turnajom patrila 17-ročnej Slovenke v rebríčku WTA 280. priečka, kým 23-ročná Dánka je dvadsiata štvrtá.
Pohánková hrá na podujatí Libéma Open len vďaka voľnej karte, rebríčkové postavenie by jej nedovolilo účasť v hlavnej súťaži. Proti Tausonovej po zisku prvého setu prehrávala v tom druhom už 1:4, ale sériou piatich víťazných gemov dovŕšila veľké víťazstvo.
"Organizátori tento výsledok prijali so zmiešanými pocitmi. Ako lákadlo pre divákov znamená meno Pohánková oveľa menej ako Tausonová. Vo zvyšku ženského turnaja sa fanúšikovia budú musieť zaobísť bez dvoch najvyššie nasadených hráčok," napísal web sporstnieuws.nl.
Rovnaký zdroj však pochválil mladú Slovenku za skvelý výkon aj výsledok. A pripomenul aj predchádzajúci Pohánkovej čiastkový úspech na turnaji v Indii.
"Hráčka, ktorá je na 280. mieste v rebríčku, spôsobila senzáciu. Pre Pohánkovú je to len druhý turnaj v hlavnej súťaži na úrovni WTA. V októbri 2025, počas svojho debutu na najvyššej úrovni ženského tenisu v indickom Chennai, spôsobila rozruch aj vyradením špičkovej hráčky Diane Parryovej. Postúpila tam do štvrťfinále."
Súperkou Pohánkovej v osemfinále v Holandsku bude Poľka Magda Linettová, 60. hráčka rebríčka WTA. Hrať sa bude v stredu 10. júna predpoludním. Turnaj v Hertogenboschi je tradičná príprava na trávnatý vrchol sezóny - londýnsky Wimbledon. Ten juniorský vo dvojhre dievčat vlani ovládla práve Pohánková.
Zdroj: SITA.sk - Pohánková nečakane vyradila 24. hráčku rebríčka z Dánska. Vzala turnaju v Holandsku viac divákov? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizátori turnaja WTA 250 na tráve v holandskom Hertogenboschi smútia, že hneď v prvý hrací deň prišli o dve najvyššie nasadené hráčky.
Nasadenú jednotku Rusku Jekaterinu Alexandrovovú vyradila Maďarka Panna Udvardyová a ešte väčší šok spôsobila mladá Slovenka Mia Pohánková.
Turnajovú dvojku Claru Tausonovú z Dánska zdolala 6:4, 6:4 a postarala sa o prvotriednu senzáciu. Pred turnajom patrila 17-ročnej Slovenke v rebríčku WTA 280. priečka, kým 23-ročná Dánka je dvadsiata štvrtá.
Veľký obrat v II. sete
Pohánková hrá na podujatí Libéma Open len vďaka voľnej karte, rebríčkové postavenie by jej nedovolilo účasť v hlavnej súťaži. Proti Tausonovej po zisku prvého setu prehrávala v tom druhom už 1:4, ale sériou piatich víťazných gemov dovŕšila veľké víťazstvo.
"Organizátori tento výsledok prijali so zmiešanými pocitmi. Ako lákadlo pre divákov znamená meno Pohánková oveľa menej ako Tausonová. Vo zvyšku ženského turnaja sa fanúšikovia budú musieť zaobísť bez dvoch najvyššie nasadených hráčok," napísal web sporstnieuws.nl.
Rovnaký zdroj však pochválil mladú Slovenku za skvelý výkon aj výsledok. A pripomenul aj predchádzajúci Pohánkovej čiastkový úspech na turnaji v Indii.
Len druhý turnaj WTA
"Hráčka, ktorá je na 280. mieste v rebríčku, spôsobila senzáciu. Pre Pohánkovú je to len druhý turnaj v hlavnej súťaži na úrovni WTA. V októbri 2025, počas svojho debutu na najvyššej úrovni ženského tenisu v indickom Chennai, spôsobila rozruch aj vyradením špičkovej hráčky Diane Parryovej. Postúpila tam do štvrťfinále."
Nasleduje Poľka
Súperkou Pohánkovej v osemfinále v Holandsku bude Poľka Magda Linettová, 60. hráčka rebríčka WTA. Hrať sa bude v stredu 10. júna predpoludním. Turnaj v Hertogenboschi je tradičná príprava na trávnatý vrchol sezóny - londýnsky Wimbledon. Ten juniorský vo dvojhre dievčat vlani ovládla práve Pohánková.
Zdroj: SITA.sk - Pohánková nečakane vyradila 24. hráčku rebríčka z Dánska. Vzala turnaju v Holandsku viac divákov? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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