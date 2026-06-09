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09. júna 2026
Somálskeho rozhodcu stopli na letisku v Miami. Nepomohol mu ani diplomatický pas
Somálsky rozhodca bol prostredníctvom FIFA nominovaný na MS vo futbale, ale nezapíska si tam. Omar Artan sa nestane prvým somálskym rozhodcom na majstrovstvách sveta vo futbale. Tridsaťštyriročný arbiter ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Somálsky rozhodca bol prostredníctvom FIFA nominovaný na MS vo futbale, ale nezapíska si tam.
Omar Artan sa nestane prvým somálskym rozhodcom na majstrovstvách sveta vo futbale. Tridsaťštyriročný arbiter bol vyradený zo zoznamu po tom, čo mu zamietli vstup do USA.
Americké úrady neuviedli dôvod odmietnutia vstupu, avšak Somálsko patrí medzi krajiny na zozname zákazu cestovania, ktorý zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
Najlepšieho rozhodcu Konfederácie afrického futbalu (CAF) za rok 2025 zastavili pri vstupe na medzinárodné letisko v Miami a momentálne sa nachádza v Turecku. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Artan nebude môcť trénovať ani pôsobiť ako rozhodca na majstrovstvách sveta 2026.
"FIFA nie je zapojená do imigračných procesov hostiteľskej krajiny vrátane schvaľovania víz a bola informovaná, že súčasný status pána Artana sa nezmení. Hostiteľská vláda rozhoduje, kto dostane víza a kto bude vpustený do krajiny," píše sa vo vyhlásení FIFA, cituje z neho BBC Sport.
Podľa somálskeho poradcu ministerstva mládeže a športu, Artan cestoval s platnými dokumentmi a dokonca diplomatickým pasom.
Bol vydaný špeciálne na uľahčenie jeho cestovania po predchádzajúcich vízových komplikáciách. Somálsky futbalový zväz požiadal FIFA o urgentné vysvetlenie situácie.
Andrew Giuliani, šéf tímu Bieleho domu zodpovedného za MS 2026, pre BBC World Service uviedol: "Aj keď nemôžem zdielať podrobnosti, môžem povedať, že rozhodnutie colnej a hraničnej kontroly bolo správne a podporujem ho."
Artan bol jedným z 52 rozhodcov menovaných FIFA pre svetový šampionát vo futbale v Kanade, Mexiku a USA, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Je tiež funkcionár somálskej národnej futbalovej ligy. Rozhodcom FIFA sa stal v roku 2018 a rozhodoval zápasy aj na Africkom pohári národov.
Zdroj: SITA.sk - Somálskeho rozhodcu stopli na letisku v Miami. Nepomohol mu ani diplomatický pas © SITA Všetky práva vyhradené.
Omar Artan sa nestane prvým somálskym rozhodcom na majstrovstvách sveta vo futbale. Tridsaťštyriročný arbiter bol vyradený zo zoznamu po tom, čo mu zamietli vstup do USA.
Americké úrady neuviedli dôvod odmietnutia vstupu, avšak Somálsko patrí medzi krajiny na zozname zákazu cestovania, ktorý zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
FIFA nemôže zasiahnuť
Najlepšieho rozhodcu Konfederácie afrického futbalu (CAF) za rok 2025 zastavili pri vstupe na medzinárodné letisko v Miami a momentálne sa nachádza v Turecku. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Artan nebude môcť trénovať ani pôsobiť ako rozhodca na majstrovstvách sveta 2026.
"FIFA nie je zapojená do imigračných procesov hostiteľskej krajiny vrátane schvaľovania víz a bola informovaná, že súčasný status pána Artana sa nezmení. Hostiteľská vláda rozhoduje, kto dostane víza a kto bude vpustený do krajiny," píše sa vo vyhlásení FIFA, cituje z neho BBC Sport.
Nepomohol ani diplomatický pas
Podľa somálskeho poradcu ministerstva mládeže a športu, Artan cestoval s platnými dokumentmi a dokonca diplomatickým pasom.
Bol vydaný špeciálne na uľahčenie jeho cestovania po predchádzajúcich vízových komplikáciách. Somálsky futbalový zväz požiadal FIFA o urgentné vysvetlenie situácie.
Giuliani to podporuje
Andrew Giuliani, šéf tímu Bieleho domu zodpovedného za MS 2026, pre BBC World Service uviedol: "Aj keď nemôžem zdielať podrobnosti, môžem povedať, že rozhodnutie colnej a hraničnej kontroly bolo správne a podporujem ho."
Artan bol jedným z 52 rozhodcov menovaných FIFA pre svetový šampionát vo futbale v Kanade, Mexiku a USA, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Je tiež funkcionár somálskej národnej futbalovej ligy. Rozhodcom FIFA sa stal v roku 2018 a rozhodoval zápasy aj na Africkom pohári národov.
Zdroj: SITA.sk - Somálskeho rozhodcu stopli na letisku v Miami. Nepomohol mu ani diplomatický pas © SITA Všetky práva vyhradené.
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