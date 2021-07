Lietadlo s filipínskymi vojakmi minulo pristávaciu dráhu a zrútilo sa, najmenej 17 ich zahynulo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 17 vojakov filipínskej armády v nedeľu prišlo o život pri havárii vojenského lietadla C-130 na juhu krajiny. Najmenej 40 vojakov z horiaceho lietadla zachránili.Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana uviedol, že na palube bolo 92 ľudí, vrátane troch pilotov a ďalších piatich členov posádky.Lietadlo havarovalo krátko pred poludním miestneho času v provincii Sulu, informoval náčelník generálneho štábu filipínskej armády generál Cirilito Sobejana. „Je to veľmi nešťastné," povedal novinárom.„Lietadlo minulo pristávaciu dráhu a snažilo sa opäť nabrať výkon, ale nepodarilo sa mu to a zrútilo sa," dodal. Podľa jeho slov najmenej 40 ľudí previezli do nemocnice a vojaci sa snažia zachrániť ostatných.V prevažne moslimskej provincii Sulu filipínske vládne sily bojujú proti islamistickej skupine Abú Sajjáf.