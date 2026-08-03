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 24hod.sk    Zo zahraničia

03. augusta 2026

Lietadlo s turistami smerujúcimi k obrazcom na planine Nazca v Peru havarovalo, zahynulo 13 ľudí


Tagy: Civilné obete Havária lietadla Nazca Peru

Medzi obeťami je 11 európskych turistov a dvaja členovia posádky. Príčinu havárie vyšetruje peruánsky letecký úrad. Všetkých 13 ľudí na palube malého lietadla zahynulo pri sobotňajšej havárii v ...



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aptopix_peru_plane_crash_137_7 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami je 11 európskych turistov a dvaja členovia posádky. Príčinu havárie vyšetruje peruánsky letecký úrad.


Všetkých 13 ľudí na palube malého lietadla zahynulo pri sobotňajšej havárii v Peru. Stroj prepravoval zahraničných turistov na vyhliadkový let nad svetoznámymi geoglyfmi na planine Nazca. Medzi obeťami je sedem Talianov, dvaja Nemci, dvaja Španieli a dvaja členovia posádky vo veku od 24 do 78 rokov.

Nikto neprežil


Lietadlo Cessna 208 Caravan havarovalo krátko po 13.00 hod. miestneho času (20.00 hod. SELČ) po štarte z letiska v Piscu, približne 240 kilometrov južne od Limy.

„Vzhľadom na závažnosť nehody nikto neprežil,“ uviedol predstaviteľ miestnej polície Jorge Andrade. Polícia počas noci vyzdvihla z miesta havárie obhorené telá obetí.

Miestne úrady vo Vista Alegre, kde stroj havaroval, uviedli, že podľa predbežných informácií nastala „ počas letu núdzová situácia.

Náraz a výbuch


Jeden z miestnych obyvateľov uviedol, že lietadlo po náraze explodovalo. Príčinu nehody vyšetrí peruánsky úrad civilného letectva spolu s orgánom pre vyšetrovanie leteckých nehôd.

Lietadlo prevádzkovala spoločnosť AeroDiana, ktorá ponúka 30- až 60-minútové vyhliadkové lety nad obrazcami Nazca. „Čoskoro zverejníme ďalšie informácie o nehode,“ oznámila spoločnosť.

Obrazce na planine Nazca sú rozsiahlym súborom geoglyfov vytvorených v púšti približne medzi rokmi 500 pred naším letopočtom a 500 nášho letopočtu. UNESCO ich v roku 1994 zaradilo na zoznam svetového dedičstva.


Zdroj: SITA.sk - Lietadlo s turistami smerujúcimi k obrazcom na planine Nazca v Peru havarovalo, zahynulo 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Havária lietadla Nazca Peru
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