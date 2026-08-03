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03. augusta 2026

Uniknutá nahrávka z FPU: Kornaj hovorí o tlakoch „zhora“ pri prideľovaní dotácií, spomenul aj Machalu


Tagy: Dotácie Generálny tajomník služobného úradu Nahrávka Odpočúvanie predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia

Portál 360tka.sk podotkol, že doposiaľ nie je jasné, kto odpočúvacie zariadenie v budove FPU nastražil, no pracovníčky sa domnievajú, že to bol práve riaditeľ FPU. Šéf



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lukas machala scaled 1 3.8.2026 (SITA.sk) - Portál 360tka.sk podotkol, že doposiaľ nie je jasné, kto odpočúvacie zariadenie v budove FPU nastražil, no pracovníčky sa domnievajú, že to bol práve riaditeľ FPU.


Šéf Fondu na podporu umenia (FPU) František Kornaj sa sťažoval na údajné tlaky a pokyny zhora. Vyplýva to z nahrávky, ku ktorej sa dostal portál 360tka.sk. Na zverejnenej nahrávke z odpočúvacieho zariadenia je počuť hlas riaditeľa fondu, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií. Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Na nahrávke Kornaj zdôrazňuje, že keď dačo podpíše, tak ho zavrú.

Znenie nahrávky


„Ja nemôžem urobiť nič protizákonné. To znamená, mňa, keď tlačia do niečoho, ja to neurobím. Hej? To uvidíš, ja mám niekedy s Matúšom problém, lebo dostanem pokyn od Tomiča alebo od Machalu, a on ma tlačí. A ja hovorím, prosím vás, nemôžete ma tlačiť do protizákonnej veci,“ znie v nahrávke, na ktorej Kornaj podľa portálu 360tka komunikuje pravdepodobne s niektorým z členov Rady FPU. „Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú. Mňa zavrú osobne,“ vyhlásil.

Kornaj teda na zázname hovorí o tom, že keď ho predseda Rady FPU Matúš Oľha, ktorý medzičasom odstúpil zo svojej funkcie, do niečoho tlačí, tak to neurobí. Portál 360tka.sk podotkol, že doposiaľ nie je jasné, kto odpočúvacie zariadenie v budove FPU nastražil, no pracovníčky sa domnievajú, že to bol práve riaditeľ FPU.

Ten pre portál však nepovedal, či je nahrávka pravá, dodal len, že je to vecou vyšetrovania. Tomič, ktorý je spomínaný na nahrávke, je podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Dany Kleinert manžel členky Rady FPU Adriany Tomičovej - Patrik Tomič.

Informácie z nahrávok


Machala sa vyjadril, že „to, čo sa spomína alebo nespomína v údajných záznamoch, sú čisté špekulácie a dohady“. Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling sa pre 360tku vyjadril, že Machala by mal byť okamžite odvolaný.

Poslanec Roman Malatinec je názoru, že ak sa potvrdia informácie z nahrávok, tak treba odvolať celú radu fondu aj s celým vedením. Poslanec Pavel Ľupták je presvedčený, že ak niekto tvrdí, že sú na neho vyvíjané tlaky, tak by sa k tomu mal postaviť aj ten, o kom je reč, teda Machala.


Zdroj: SITA.sk - Uniknutá nahrávka z FPU: Kornaj hovorí o tlakoch „zhora“ pri prideľovaní dotácií, spomenul aj Machalu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotácie Generálny tajomník služobného úradu Nahrávka Odpočúvanie predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia
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