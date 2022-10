Liga majstrov - 5. kolo: Škriniarov Inter zdolal Plzeň a postúpil do osemfinále Ligy majstrov

Futbalisti FC Liverpool a FC Porto si zaistili účasť vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov. "The Reds" rozhodli o postupe z A-skupiny stredajším víťazstvom 3:0 na ihrisku Ajaxu Amsterdam. Porto si osemfinálovú miestenku zabezpečilo vďaka triumfu 4:0 na pôde lídra "béčka" FC Bruggy a následnej remíze Atletica Madrid s Bayerom Leverkusenom (2:2).





Liga majstrov - 5. kolo:

Už skôr si počas stredajšieho programu zabezpečil postup do osemfinále Inter Miláno, ktorý viedol ako kapitán slovenský obranca Milan Škriniar. Taliansky vicemajster definitívne ukoristil druhú priečku v C-skupine vďaka suverénnemu víťazstvu 4:0 nad Viktoriou Plzeň. Svojím triumfom rozhodol aj o osude Barcelony, ktorá si ako tretí tím tabuľky na jar zahrá iba Európsku ligu. Katalánci v stredajšom šlágri prehrali doma s Bayernom Mníchov 0:3. Už dávnejšie postupujúci nemecký šampión si tým zaistil prvenstvo v skupine.Obrana Plzne na San Sire vyše polhodinu odolávala tlaku domáceho Interu, v 25. minúte hostí podržal brankár Jindřich Staněk, ktorý najprv zneškodnil strelu Lautara Martineza z pravej strany a následne i dorážku Federica Dimarca. O desať minút neskôr sa však už taliansky vicemajster tešil, po centri Alessandra Bastoniho otvoril skóre hlavičkou Henrich Mchitarjan. Interu sa ešte do prestávky podarilo zvýšiť náskok po ďalšej akcii z ľavej strany, keď Dimarco našiel v päťke voľného Edina Džeka - 2:0. V druhom polčase už defenzíva Viktorie nedokázala účinne brzdiť nápor domácich. V 55. minúte ešte trafil Mchitarjan žrď a o dve minúty neskôr spálil tutovku Martinez, no v 66. minúte už dokázal skórovať ľavačkou po zemi Džeko. Triumf Interu spečatil v závere striedajúci Romelu Lukaku. "Nerazzurri" tak nasledovali vedúci Bayern do osemfinále LM, Plzeň sa nedočkala bodu ani v piatom vystúpení v skupine. Škriniar absolvoval za domácich celý zápas, v drese českého šampióna odohral prvý polčas jeho krajan Erik Jirka a z lavičky sledoval duel brankár Marián Tvrdoň.Bayern sa na Camp Nou ujal vedenia už v 10. minúte, Serge Gnabry poslal ideálnu prihrávku za obranu Barcelony, kde si nabehol Sadio Mane a po rýchlom úniku prekonal brankára Marca-Andreho ter Stegena. Po polhodine hry pridal Gnabry druhú gólovú prihrávku, po jeho akcii tentoraz zakončil Eric Choupo-Moting - 0:2. Aktívny Gnabry dokázal po prestávke dostať loptu do siete, no gól mu neuznali pre ofsajd. "Barca" v druhom polčase zvýšila aktivitu, Mníchovčania jej však nedovolili zdramatizovať zápas. Naopak Bayern pridal v závere ešte tretí gól zásluhou Benjamina Pavarda. Aj po piatom skupinovom vystúpení tak zostal stopercentný a vedie tabuľku s 15 bodmi.Neapol, ktorý mal už dávnejšie istý postup do osemfinále, zvíťazil v A-skupine nad Glasgow Rangers 3:0. Domáci si vybudovali už po 16 minútach dvojgólový náskok zásluhou Giovanniho Simeoneho. Argentínsky útočník najprv v 11. minúte využil pas za obranu od Giovanniho Di Lorenza a o päť minút neskôr upratal hlavičkou do siete presný center Maria Ruia. Prevahu talianskeho tímu mohol pretaviť v 22. minúte do tretieho gólu Tanguy Ndombele, no opečiatkoval brvno súperovej bránky. Simeone mal na dosah hetrik, po zmene strán však zasiahol proti jeho strele brankár škótskeho tímu Allan McGregor. Na 3:0 napokon upravil až v 80. minúte obranca Leo Ostigard. Tradičnou oporou "Partenopei" bol slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý hral do 83. minúty. Druhým postupujúcim z "áčka" je Liverpool, ktorý si postup zaistil jednoznačnou výhrou 3:0 na pôde Ajaxu Amsterdam. O góly "The Reds" sa postarali Mohamed Salah, Darwin Nunez a Harvey Elliott.V B-skupine sa teší z postupu Porto, ktoré triumfovalo na pôde lídra tabuľky a už dávnejšie istého účastníka osemfinále FC Bruggy 4:0. Hostia zahodili v prvom polčase viacero šancí, až v 33. minúte sa po presnej kolmici Otavia presadil Mehdi Taremi. Belgický majster mohol vyrovnať po prestávke, Hans Vanaken však z pokutového kopu trafil iba súperovho brankára Dioga Costu. Rozhodca následne nechal penaltu opakovať pre včasné vybehnutie jedného z hráčov Porta, no aj Noa Lang stroskotal z bieleho bodu na skvelom Costovi. To dodalo hosťom vzpruhu, opäť sa vrhli do útoku a v rozpätí 13 minút zvýšili svoj náskok na 4:0 vďaka gólom Evanilsona, Stephena Eustaquia a opäť Taremiho. Vedúce Bruggy prišli o nulu v kolónke inkasovaných gólov a utrpeli prvú prehru v skupine. Porto po úvodných dvoch prehrách v skupine zaznamenalo tretie víťazstvo za sebou, súperovi sa revanšovalo za identickú prehru v prvom vzájomnom zápase. O druhom mieste pre portugalský tím definitívne rozhodla až remíza Atletica s Leverkusenom (2:2). "Los Colchoneros" mali obrovskú možnosť v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no domáci Yannick Carrasco v deviatej minúte nadstaveného času nepremenil penaltu. Madridčania tým stratili šancu na postup do osemfinále LM a v záverečnom 6. skupinovom kole zabojujú na diaľku s Bayerom iba o účasť vo vyraďovačke EL.Zamotaná je stále situácia v D-skupine, kde stále môžu postúpiť všetky štyri tímy. Na čele zostal Tottenham, ktorý remizoval so Sportingom Lisabon 1:1. Účastník anglickej Premier League vedie tabuľku o bod pred dvojicou Sporting a Eintracht Frankfurt, ktorý si doma poradil s Olympique Marseille 2:1.





A-skupina:



Ajax Amsterdam - FC Liverpool 0:3 (0:1)

Góly: 42. Salah, 49. Nunez, 52. Elliott. Rozhodoval: Sanchez (Šp.)



SSC Neapol - Glasgow Rangers 3:0 (2:0)

Góly: 11. a 16. Simeone, 80. Ostigard. Rozhodoval: Meler (Tur.)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 83. min/



B-skupina:



Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2)

Góly: 22. Carrasco, 50. De Paul - 9. Diaby, 29. Hudson-Odoi. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



FC Bruggy - FC Porto 0:4 (0:1)

Góly: 33. a 70. Taremi, 57. Evanilson, 60. Eustaquio. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



C-skupina:



FC Barcelona - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)

Góly: 10. Mane, 31. Choupo-Moting, 90.+5 Pavard. Rozhodoval: Taylor (Angl.)



Inter Miláno - Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Góly: 42. a 66. Džeko, 35. Mchitarjan, 97. Lukaku. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

/M. Škriniar odohral celý zápas - E. Jirka do hral 46. min, M. Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov/



D-skupina:



Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 2:1 (2:1)

Góly: 3. Kamada, 27. Kolo Muani - 22. Guendouzi. Rozhodoval: Manzano (Šp.)



Tottenham Hotspur - Sporting Lisabon 1:1 (0:1)

Góly: 80. Bentancur - 22. Edwards. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)