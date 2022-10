Slovan zdolal Pjunik Jerevan, výsledok zázračne otočil za pár sekúnd

Chyba brankára Chovana

Góly Kašiu a Ramíreza

Rozhodne sa v poslednom kole

27.10.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava urobili vo štvrtok dôležitý krok k vytúženému postupu do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 Zverenci trénera Vladimíra Weiss staršieho v domácom prostredí zdolali arménsky Pjunik Jerevan 2:1 (0:0) a v tabuľke H-skupiny sa posunuli z tretej na prvú priečku pred svojho štvrtkového súpera aj pred švajčiarsky Bazilej, ktorý pred vlastnými fanúšikmi len remizoval s litovským Žalgirisom Vilnius 2:2.Švajčiari majú rovnako ako Slovan osem bodov, no horšie vzájomné zápasy so slovenským majstrom. Štvrtkový triumf Slovana zariadili v rozpätí 84. a 85. minúty Guram Kašia Eric Ramírez , keď predtým sa hostia ujali vedenia v 64. minúte úspešným pokutovým kopom Eugeniuho Cociuca."Belasí" mali počas prvého polčasu viac z hry, no ani jedna z ich šancí sa neujala. Domáci boli aktívnejší aj po zmene strán, no po chybe brankára Adriána Chovana získali hostia výhodu pokutového kopu, z "bieleho bodu" sa nemýlil Cociuc - niekdajší futbalista MŠK Žilina Slovan sa napokon dočkal až v záverečnej desaťminútovke. Najprv po prihrávke od Lukáša Pauscheka prestrelil hosťujúceho gólmana obranca Guram Kašia. Hostia potom rozohrali v stredovom kruhu a Eric Ramírez napádal hosťujúceho brankára, ktorý zle zasiahol loptu a venezuelský legionár hlavou rozjasal bratislavské tribúny."Urobili sme jednu veľkú chybu, ktorou sme takmer prehrali duel. Mužstvo však ukázalo vynikajúci výkon. S výkonom v prvom polčase som bol spokojný, aj keď sme hrali bez klasického útočníka. Vedel som, že keď príde na ihrisko Rami (Eric Ramírez, pozn.), tak tá šanca príde. Vravel som mu, že keď bude hrať poctivo a dohrávať súboje, že dá gól. Málokto veril, že zápas otočíme, ale toto mužstvo má silu a ľudia nám dodali silu. Zaslúžene sme zvíťazili," povedal kouč Weiss v prenose RTVS Šport.Slovan Bratislava uzavrie účinkovanie v skupinovej časti EKL vo štvrtok 3. novembra na pôde litovského Žalgirisu Vilnius a na prienik do vyraďovacej časti mu stačí aj remíza u súpera bez ohľadu na výsledok súboja medzi Pjunikom Jerevan a Bazilejom.Ak v Litve zvíťazí, stane sa víťazom skupiny a vyhne sa baráži, dostane sa totiž priamo do osemfinále play-off. "Skupina je vyrovnaná a o všetkom sa rozhodne v poslednom kole. Stať sa môže všeličo, na umelej tráve nás čaká ťažký zápas," doplnil kouč Weiss.Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.