NHL: Slafkovský si prvýkrát zahrá v play off, Montreal spečatil postup (video)

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si prvýkrát v kariére zahrá v play off NHL. Jeho tím Montreal Canadiens uzavrel osmičku postupujúcich z Východnej konferencie víťazstvom v nočnom zápase nad Carolinou 4:2. Slafkovský asistoval pri prvom góle domácich a 51. bodom v sezóne si vytvoril osobné maximum. Montreal sa v úvodnom kole vyraďovacej časti stretne s Washingtonom, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry.



Montreal mal postup vo svojich rukách a mohol ho zavŕšiť už v predošlých troch zápasoch, no všetky prehral. V poslednom zápase základnej časti proti Caroline potreboval získať aspoň bod, v opačnom prípade by sa musel spoliehať na prehru Columbusu s New Yorkom Islanders. Montreal si napokon udržal pozíciu na druhej voľnej karte vo Východnej konferencii. V 82 zápasoch nazbieral 91 bodov, Blue Jackets majú pred posledným zápasom nedostihnuteľnú štvorbodovú stratu.



Canadiens išli do vedenia v 4. minúte, keď Slafkovský v útočnom pásme backhendom našiel na pravom krídle obrancu Kaidena Guhlea, ktorý svojím prvým gólom od 24. januára otvoril skóre. Domáci neskôr viedli 3:1, Carolina skorigovala gólom Tysona Josta, no Jake Evans presnou strelou z vlastného pásma počas hry hostí bez brankára uzavrel skóre. Slafkovský nastúpil tradične na krídle elitnej formácie, na ľade strávil 15:57 min. a okrem asistencie sa prezentoval aj tromi plusovými bodmi, menším trestom a dvoma strelami. V základnej časti sezóny 2024/2025 odohral 79 zápasov, v ktorých nazbieral 51 bodov za 18 gólov a 33 asistencií. V predošlom ročníku 2023/2024 mal v 82 dueloch bilanciu 20+30. Pre Slafkovskéh bol duel proti Caroline jubilejný 200. v NHL. V najprestížnejšej súťaži má zatiaľ bilanciu 42 gólov a 69 asistencií.



Canadiens si zahrajú v play off prvýkrát od roku 2021, keď prehrali vo finále s Tampou Bay. Ani základná časť 2024/2025 sa nevyvíjala pre Canadiens ideálne a kroky k postupu spravili najmä v jej druhej polovici. Na prelome februára a marca zvíťazili v ôsmich zápasoch z jedenástich, v apríli si pomohli šiestimi výhrami za sebou. Trikrát sa im nepodarilo spraviť rozhodujúci krok, no napokon im víťazstvo nad Carolinou zabezpečilo vytúžený postup. Pre hráčov historicky najúspešnejšieho klubu v NHL bolo uplynulé obdobie ako malé play off, keďže bol pre nich dôležitý každý bod. „Milujem takéto dôležité zápasy a rád ich hrám. Aj dnes som si užíval každú sekundu zápasu,“ uviedol Juraj Slafkovský pre nhl.com. Podľa skúseného útočníka Brendana Gallaghera, ktorý pôsobí v organizácii „Habs“ nepretržite od draftu 2010, je účasť v play off zadosťučinením. „Som hrdý na to, čo sme dosiahli, pretože to nebolo o jednom roku. Vrátila sa nám naša snaha, ktorú sme vyvinuli počas štyroch rokov. Som veľmi šťastný z chlapcov a teším sa na to, ako spolu zažijeme toto mesto v play off,“ poznamenal Gallagher.



Canadiens získali v základnej časti 2024/2025 91 bodov a prvýkrát v histórii sa stalo, že všetkých sedem kanadských tímov sa dostalo na túto métu. Po postupe Montrealu sú známe všetky dvojice tímov, ktoré sa stretnú v prvom kole. Okrem Slafkovského a Feherváryho si zo slovenských hokejistov v play off zahrajú aj obranca Erik Černák z Tampy Bay a obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey. Do vyraďovacej časti postúpil aj tím St. Louis Blues, v ktorom odohral útočník Dalibor Dvorský svoje prvé dva zápasy v NHL.



V zápase Montrealu s Carolinou si debut v NHL odkrútili obranca Domenick Fensore a aj 25-ročný útočník hostí Skyler Brind´Amour, ktorý je syn trénera „hurikánov“ Roda Brind´Amoura.

Hráči New Jersey v zostave s Nemcom aj Tatarom podľahli vo svojom poslednom zápase základnej časti Detroitu 2:4. Bola to pre nich štvrtá prehra z predošlých piatich zápasov. Devils už mali dávnejšie istú účasť v play off. V prvom kole vyraďovacích bojov nastúpia proti Caroline. Tréner domácich Sheldon Keefe nechal pred posledným zápasom v základnej časti odpočívať viacerých hráčov. Nemec strávil na ľade 21:36 min. a bol tretí najvyťaženejší obranca tímu. Do štatistík mu pribudol mínusový bod aj jedna strela. V úvode druhej tretiny dostal menší trest za podrazenie a hostia krátko po presilovke zvýšili na 3:0. Tatar sa prezentoval dvoma strelami a dvomi mínusovými bodmi, v zápase odoral 14:10 min.



Víťaz základnej časti Winnipeg sa naladil na vyraďovacie boje triumfom nad Anaheimom 2:1 po predĺžení. Víťazným gólom v 62. minúte o ňom rozhodol útočník Mark Scheifele. Jets zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. Ducks, ktorí už nemali šancu na postup do play off, uzavreli dlhodobú časť štyrmi prehrami za sebou.



Hráči Nashvillu uzavreli nevydarenú základnú časť víťazstvom nad Dallasom 5:1. O šancu na postup do play off prišli už dávnejšie, pričom nezachytili najmä úvod sezóny. V Západnej konferencii získali menej bodov než „predátori“ (68) iba Chicago a San Jose. „Nie je jednoduché sústrediť sa na hokej, keď už nemáte šancu hrať v play off. Je to sklamanie. Pozrime sa, proti komu sme dnes hrali. Oni idú do play off bojovať o Stanleyho pohár a my nie. Nie je to dobrý pocit, hoci sme dnes zvíťazili,“ poznamenal útočník Ryan O´Reilly, ktorý sa na triumfe podieľal bilanciou 1+1. Stars získali istotu postupu do play off už v predstihu, no dlhodobú časť uzavreli siedmimi prehrami v sérii. Do zostavy Dallasu sa vrátil útočník Tyler Seguin, ktorý absentoval od 1. decembra pre problémy s bedrovým kĺbom. Už v 16. sekunde asistoval pri góle Masona Marchmenta, no hostia už ďalšie nepridali. Útočník Dallasu Jason Robertson nedohral zápas pre zranenie. Tréner Pete DeBoer dostal po zápase otázku, či nemá obavy z play off vzhľadom na nedávne výkony svojich zverencov. „Samozrejme, mám isté obavy. Som zvedavý najmä na to, ako sa vyvinie situácia s našimi zranenými hráčmi. Naša zostava je na hrane. Hráči musia byť pripravení na to, že dajú do hry úplne všetko," konštatoval DeBoer.



Hráči Vegas ukončili základnú časť víťazstvom na ľade Vancouveru 4:1, ktorým sa naladili na prvé kolo play off proti Minnesote. Pre Canucks to bol posledný zápas v sezóne.



Brankár Stuart Skinner zneškodnil všetkých 18 striel hráčov San Jose a pomohol k víťazstvu Edmontonu 3:0. Oilers sa po poslednom zápase základnej časti dostali cez hranicu sto bodov. V prvom kole play off sa stretnú s Los Angeles. Hráči San Jose ukončili sezónu 11 prehrami za sebou a s 52 bodmi boli najslabší zo všetkých tímov súťaže.

NHL - sumáre



Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)



Góly: 4. Guhle (SLAFKOVSKÝ, Suzuki), 37. Suzuki (Carrier), 39. Guhle (Caufield, Hutson), 59. Evans) - 10. Hall (Walker, Kotkaniemi), 55. Jost (Nadeau, Orlov). Brankári: Montembeault - Kočetkov, strely na bránku: 21:29







Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 34. Pionk (Perfetti, Namestnikov), 62. Scheifele (Morrissey, Connor) - 46. Terry (Vatrano, Moore). Brankári: Hellebuyck - Husso, strely na bránku: 44:31.







New Jersey Devils - Detroit Red Wings 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)



Góly: 52. Haula (Sprong, Casey), 55. Mercer (Haula, Hardman) - 18. Berggren (Edvinsson, Raymond), 26. Compher (Rasmussen, Petry), 43. Larkin (Edvinsson, Seider), 58. DeBrincat (Larkin, Seider), 60. Kasper (Raymond, Berggren). Brankári: Daws - Lyon, strely na bránku: 30:27.







Nashville Predators - Dallas Stars 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)



Góly: 14. Oesterle (O´Reilly), 14. Vrána (Oesterle, Svečkov), 20. Barron (Evangelista, O´Reilly), 27. Marchessault (Stamkos, Forsberg), 30. O´Reilly (Forsberg, Marchessault) - 1. Marchment (Duchene, Seguin). Brankári: Saros - Oettinger (41. DeSmith), strely na bránku: 34:30.







Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)



Góly: 9. Suter (Garland, Höglander) - 39. Olofsson (Karlsson, Smith), 48. Dorofejev (Olofsson, Hutton), 51. Eichel (Hutton, Howden), 59. Schwindt (Theodore). Brankári: Lankinen (41. Tolopilo) - Schmid, strely na bránku: 17.29.







San Jose Sharks - Edmonton Oilers 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 9. Emberson (McDavid, J. Skinner), 31. Jones (Henrique, Emberson), 58. Perry (Kapanen). Brankári: Georgijev - S. Skinner, strely na bránku: 18:28.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:57 0 1 1 +3 2 2



Šimon Nemec (New Jersey) 21:46 0 0 0 -1 1 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:10 0 0 0 -2 2 1







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, Ottawa, Montreal



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton, Minnesota, St. Louis







isté dvojice v 1. kole play off



Východná konferencie: Carolina - New Jersey, Tampa Bay - Florida, Toronto - Ottawa, Washington - Montreal



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton, Vegas - Minnesota, Winnipeg - St. Louis