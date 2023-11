Liga majstrov: Arsenal a PSV do osemfinále LM, Kodaň remizovala na pôde Bayernu

Futbalisti Arsenalu Londýn deklasovali v stredajšom zápase 5. kola B-skupiny Ligy majstrov Racing Lens 6:0. Sebe i holandskému PSV Eindhoven tak zabezpečili postup do osemfinále. Slovák Denis Vavro dosiahol s Kodaňou cennú remízu 0:0 na trávniku Bayernu Mníchov a Dáni si udržali druhé miesto v "áčku". Neapol v základe so Stanislavom Lobotkom prehral na pôde Realu Madrid 2:4.

Arsenal "nasúkal" päť gólov do siete francúzskeho súpera v prvom polčase v podaní piatich rôznych hráčov. Do vyraďovacej fázy Ligy majstrov ide po sedemročnom pôste, Eindhoven čakal o rok viac. V stredu vyhral na pôde Sevilly 3:2, keď otočil zápas zo stavu 0:2 - domáci boli od 66. minúty v početnej nevýhode. Sevilla viedla nad PSV o dva góly a mala šancu napraviť si chuť, keď z predchádzajúcich desiatich zápasov vo všetkých súťažiach vyhrala len raz. Domácich poslal do vedenia Sergio Ramos a strelil tak gól s poradovým číslom 10.000 v Lige majstrov podľa poskytovateľa dátových služieb Opta. Tridsaťsedemročný hráč okrem toho vyrovnal historický zápis Roberta Carlosa a Gerarda Piqueho v počte gólov v podaní obrancov v LM. Trojica ich má na konte po šestnásť. Všetky presné zásahy hostí padli po vylúčení Lucasa Ocamposa, ktorý dostal dve žlté karty v priebehu troch minút. O prvý a o víťazný gól PSV sa postarali striedajúci hráči Ismael Saibari a Ricardo Pepi.



Kodaň si vytvorila remízou na pôde superfavorita výbornú východiskovú pozíciu pred záverečným priamym zápasom o postup proti Galatasaray Istanbul. Dánsky tím, ktorý zdolal v predošlom zápase Manchester United a bojuje o prvé osemfinále LM po 13 rokoch, obral ako prvý v skupine o body suverénnych Bavorov. V ďalšom dueli "áčka" remizoval ManUtd na pôde Galatasarayu 3:3. Hostia dvakrát neudržali dvojgólový náskok a v tabuľke im tak naďalej patrí posledné štvrté miesto. Konanie duelu v Istanbule bolo ohrozené pre neustávajúci dážď, no UEFA mu napokon dala zelenú. United viedol po osemnástich minútach 2:0, neskôr i 3:1, no tak ako v predošlom zápase LM v Kodani vedenie neudržal. O vyrovnanie na 3:3 sa postaral v 71. minúte Kerem Aktürkoglu, úvodné dva góly jeho tímu dal Hakim Ziyech. Hostia tak musia v záverečnom kole zdolať vedúci Bayern, ak si chcú uchovať šancu na postup. Ani to im však nemusí stačiť na prienik do osemfinále.



Úvodný gól na štadióne Santiaga Bernabeu v Madride strelili Neapolčania, na presný zásah Giovanniho Simeoneho však odpovedal vzápätí Rodrygo. Jeho tím odišiel do šatní s jednogólovým náskokom, no hneď v úvode druhého dejstva vyrovnal Frank Anguissa. SSC nakoniec nezvládlo nápor domácich, ktorí sa tešili z víťazstva po presnom zásahu striedajúceho Nicolasa Paza. Ten vsietil svoj premiérový gól v LM. Neapol nevyužil príležitosť na zabezpečenie postupu zo skupiny a v priamom súboji oň zabojuje s Bragou, ktorá remizovala s Unionom Berlín napriek početnej nevýhode 1:1. Neapol nesmie s Bragou doma prehrať.



Benfica prišla v stretnutí D-skupiny s Interom Miláno o trojgólové vedenie, ktoré jej zariadil čistým hetrikom Joao Mario. V "déčku" sú už jasní postupujúci, no Inter a Real Sociedad San Sebastioan bojujú o prvé miesto. O miestenku v play off o skupinovú fázu Európskej ligy zas súperí s Benficou rakúsky Salzburg. Ten remizoval na pôde Realu Sociedad 1:1.

5. kolo skupinovej fázy majstrov - sumáre:



A-skupina:



Bayern Mníchov - FC Kodaň 0:0







Galatasaray Istanbul - Manchester United 3:3 (1:2)



Góly: 29. a 62. Ziyech, 71. Aktürkoglu - 11. Garnacho, 18. Fernandes, 55. McTominay



tabuľka:



1. Bayern Mníchov* 5 4 1 0 11:6 13



2. FC Kodaň 5 1 2 2 7:8 5



3. Galatasaray Istanbul 5 1 2 2 10:12 5



4. Manchester United 5 1 1 3 12:14 4



B-skupina:



Arsenal Londýn - Racing Lens 6:0 (5:0)



Góly: 13. Havertz, 21. Jesus, 24. Saka, 28. Martinelli, 45.+1. Ödegaard, 86. Jorginho (z 11 m)







FC Sevilla - PSV Eindhoven 2:3 (1:0)



Góly: 24. Ramos, 47. En Nesyri - 68. Saibari, 82. Gudelj (vlastný), 90.+2. Pepi, ČK: 66. Ocampos (po 2. ŽK)



tabuľka:



1. Arsenal Londýn* 5 4 0 1 15:3 12



2. PSV Eindhoven* 5 2 2 1 7:9 8



3. Racing Lens 5 1 2 2 4:10 5



4. FC Sevilla 5 0 2 3 6:10 2



C-skupina:



Real Madrid - SSC Neapol 4:2 (2:1)



Góly: 11. Rodrygo, 22. Bellingham, 84. Paz, 90.+4 Joselu - 10. Simeone, 47. Anguissa







SC Braga - Union Berlín 1:1 (0:1)



Góly: 51. Djalo - 42. Gosens. ČK: 31. Niakate (Braga)



tabuľka:



1. Real Madrid* 5 5 0 0 13:5 15



2. SSC Neapol 5 2 1 2 8:9 7



3. SC Braga 5 1 1 3 6:10 4



4. Union Berlín 5 0 2 3 4:7 2



D-skupina:



Benfica Lisabon - Inter Miláno 3:3 (3:0)



Góly: 5. a 12. a 34. Mario - 52. Arnautovič, 58. Frattesi, 72. Sanchez (z 11 m). ČK: 86. Silva (BEnfica)







Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg 0:0



tabuľka:



1. Real Sociedad San Sebastian* 5 3 2 0 7:2 11



2. Inter Miláno* 5 3 2 0 8:5 11



3. FC Salzburg 5 1 1 3 3:5 4



4. Benfica Lisabon 5 0 1 4 4:10 1