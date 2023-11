Spartak Trnava čaká posledný domáci duel v EKL, Slovan Bratislava môže u súpera spečatiť postup do vyraďovacej časti

Štadión bude plný

Belasí majú nádej aj na priamy postup

29.11.2023 (SITA.sk) - Už vo štvrtok absolvuje FC Spartak Trnava domácu rozlúčku s tohtosezónnym účinkovaním v Európskej konferenčnej lige , futbalisti ŠK Slovan Bratislava zase môžu spečatiť prienik do vyraďovacej časti. Slovenskí zástupcovia v EKL sú tak v rozdielnej pozícii.Trnavčania v doterajších štyroch dueloch H-skupiny získali zatiaľ iba bod za remízu na pôde dánskeho Nordsjaellandu a teraz doma privítajú bulharský Ludogorec Razgrad , „belasí" sú v hodnotení A-skupiny na druhej priečke so ziskom siedmich bodov a vo štvrtok ich čaká duel na Faerských ostrovoch proti klubu KÍ Klaksvík Spartak v Razgrade prehral hladko 0:4. „Určite to bude iný zápas. Tešíme sa, že bude plný štadión a chceme to zvládnuť lepšie aj výsledkovo. Myslím si, že v Európe sme už o niečo skúsenejší a tieto skúsenosti môžeme v tomto zápase využiť,“ uviedol na klubovom webe asistent trénera Marián Hodulík.Po súboji doma proti Razgradu sa Trnavčania rozlúčia s pohárovou Európou duelom na pôde tureckého tímu Fenerbahce Istanbul Slovan Bratislava získa istotu postupu v prípade zisku troch bodov na pôde Klaksvíku, ktorý doma zdolal 2:1. „Belasí" ešte majú nádej aj na priamy postup do osemfinále, ak by sa stali víťazmi A-skupiny. Na vedúci francúzsky tím OSC Lille aktuálne strácajú iba bod.„Náš tím zažil veľa kľúčových zápasov, a toto bude jeden z nich. Pripravujeme sa ako na finále. Chceme vyhrať a posilniť našu pozíciu v skupine. Absolvovali sme veľa analýz i videí. Vieme, že potrebujeme bodovať. Bude to ťažké, v špecifickom prostredí, nikdy neviete, čím vás súper prekvapí. Preto je na prvom mieste stopercentná koncentrácia," povedal podľa klubového webu gruzínsky legionár Guram Kašia . Slovan po súboji na Faerských ostrovoch čaká v decembri domáci zápas proti slovinskému tímu Olimpija Ľubľana