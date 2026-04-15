 Meniny má Fedor
15. apríla 2026

Liga majstrov: Atletico Madrid a Paríž Saint-Germain postúpili do semifinále


Barcelona nastúpila do odvety s cieľom zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu a už v 4. minúte sa ujala vedenia zásluhou Laminea Yamala, ktorý si zbehol za obranu domácich a rutinérsky prekonal Juana Mussa.



Futbalisti Atletica Madrid v kádri s Dávidom Hanckom a Paríža Saint-Germain sa stali prvými dvoma semifinalistami Ligy majstrov 2025/2026. Atletico bez zraneného slovenského obrancu síce prehralo vo štvrťfinálovej odvete s Barcelonou 1:2, na Camp Nou však pred šiestimi dňami zvíťazilo 2:0, čo mu stačilo na postup. PSG v pozícii obhajcu trofeje v utorok triumfoval na pôde FC Liverpool 2:0 dvoma gólmi Ousmaneho Dembeleho, rovnaký výsledok sa zrodil aj v Parku princov.


Barcelona nastúpila do odvety s cieľom zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu a už v 4. minúte sa ujala vedenia zásluhou Laminea Yamala, ktorý si zbehol za obranu domácich a rutinérsky prekonal Juana Mussa. Atletico si vypracovalo prvú šancu v 22. minúte, no spolupráca Ademolu Lookmana s Antoineom Griezmannom vyrovnanie nepriniesla. O dve minúty neskôr udrela Barcelona, keď si Ferran Torres nabehol do šestnástky a strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0 Krátko na to mohol viesť úradujúci španielsky majster už trojgólovým rozdielom, no Fermin Lopez spálil tutovku. Atletico znížilo v 31. minúte vďaka Lookmanovi po nezištnej prihrávke od Marcosa Llorenteho.

V druhom polčase ako prvý pohrozil kanonier Atletica Julian Alvarez, jeho strela tesne minula pravú žrď. V 55. minúte Torres dopravil loptu do siete, ne gól Barcelony na 3:1 neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil systém VAR. Tréner hostí Hansi Flick poslal na ihrisko Roberta Lewandowského s Marcusom Rashfordom, Barcelone sa však nepodarilo dostať zápas do predĺženia a po vylúčení Erica Garciu dohrávala od 79. minúty s desiatimi. Atletico nastúpi v semifinále proti lepšiemu zo súboja medzi Arsenalom Londýn a Sportingom Lisabon.

Liverpool začal aktívne, z úvodného tlaku však nič nevyťažil. Hráči PSG pozorne bránili, dobre zatvárali priestory a nepúšťali domácich do šancí. Po polhodine hry sa v drese Liverpoolu zranil Hugo Ekitike a na ihrisko prišiel egyptský kanonier Mohamed Salah. Krátko na to sa v dobrej príležitosti ocitol Milos Kerkez, no brankár Paríža Matvej Safonov jeho strelu vyrazil na roh. V závere polčasu to z voleja skúšal líder ofenzívy PSG Ousmane Dembele, mieril však vedľa brány.

Do druhého polčasu poslal tréner Liverpoolu Arne Slot na ihrisko Joea Gomeza a Codyho Gakpa v snahe oživiť hru. Po zákroku Williana Pacha v šestnástke taliansky rozhodca Maurizio Mariani najprv nariadil pokutový kop v prospech Liverpoolu. Celú situáciu však ešte posudzoval VAR a napokon sa penalta nekopala. V 73. minúte definitívne rozhodol o postupe PSG Dembele, ktorý presne zakončil z hranice pokutového územia. Dembele v nadstavenom čase ešte spečatil triumf hostí. Francúzsky majster sa stretne v semifinále z úspešnejším z konfrontácie medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid.

odvety štvrťfinále Ligy majstrov:

Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:2)

Góly: 31. Lookman - 4. Yamal, 26. Torres. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ČK: 79. Eric Garcia (Barcelona).

Atletico: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone (62. Baena), Llorente, Koke (90. Cardoso), Lookman (62. Gonzalez) – Griezmann (76. Sörloth), Alvarez

Barcelona: J. García – Kounde, E. García, Martín, Cancelo (80. Araujo) – Gavi (81. De Jong), Pedri – Yamal, Lopez (68. Rashford), Torres (68. Lewandowski) – Olmo (90. Bardghji)

/prvý zápas 2:0, postúpilo Atlético/



FC Liverpool - Paríž Saint-Germain 0:2 (0:0)

Góly: 73. a 90.+1 Dembele. Rozhodoval: Mariani (Tal.), ŽK: Mac Allister, Konate (obaja Liverpool).

Liverpool: Mamardašvili – Frimpong (46. Gomez), Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (74. Jones) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike (30. Salah) – Isak (46. Gakpo)

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (38. Hernandez) – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue (52. Barcola), Dembele, Kvaracchelija

/prvý zápas 0:2, postúpil PSG/


