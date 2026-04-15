Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
15. apríla 2026
Tipsport liga - play off: Slovan je druhý finalista, Košice zdolal 4:2 na zápasy
Tímy si dávali pozor na defenzívu aj disciplínu a pozorní boli aj brankári.
Hokejisti HC Slovan Bratislava sa stali druhými finalistami play off Tipsport ligy. V šiestom semifinálovom dueli zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Košičania získali bronzové medaily. Finálová séria sa začne v nedeľu 19. apríla na ľade Nitry.
V úvode zápasu boli ofenzívne aktívnejší hostia. Košický brankár Riečický viackrát podržal svoj tím, po šanci Šimuna ho zachránila žŕdka. Ten istý útočník hostí sa však v 10. minúte v predbránkovom priestore zbavil protihráča a prestrelil Riečického - 0:1. V 16. minúte sa o vyrovnanie postaral Kohút, ktorého prihrávku spoza bránky tečoval obranca hostí O´Connor a puk spadol za Janusov chrbát. Od 18. minúty hostia viedli, keď Repčík clonil Janusovi vo výhľade a zužitkoval to Repčík - 2:1.
V druhej tretine sledovali diváci vyrovnaný hokej. Tímy si dávali pozor na defenzívu aj disciplínu a pozorní boli aj brankári.
Dôležitý moment priniesla 57. minúta. Hostia strelili gól na 2:2 po tom, čo Takáč s Marcinkom dotlačili puk za ležiaceho Riečického. Rozhodcovia niekoľko minút sledovali opakované zábery, gól uznali, no po trénerskej výzve Košíc napokon neplatil. Slovanisti však vyrovnali počas hry bez brankára, keď Takáč tečoval strelu od modrej čiary. Krátko na to sa hostia dostali k presilovke po vylúčení Jellúša a Dmowski strelou z ostrého uhla poslal hostí do vedenia - 2:3. Košičania sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, napriek tlaku neskórovali.
Tipsport liga - play off
semifinále - 6. zápas:
HC Košice - HC Slovan Bratislava 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Góly: 16. Kohút (Rosandič), 18. Repčík (Kohút, Šedivý) - 10. Šimun (Nijhoff, Peterek), 58. Takáč (Pecararo, Marcinko), 59. Dmowski (Pecararo, Acolatse). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8347 divákov.
Košice: Riečický - A. Bartoš, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lamper, Krivošík, Repčík - Rogoň, Havrila, Chovan - Liščinský, Kohút, Plochotnik - Kvietok, Varga
Slovan Bratislava: Janus - Královič, O´Connor, Acolatse, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Šimun, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek
/konečný stav série: 2:4, Slovan postúpil do finále/
hlasy po zápase :
Dan Ceman, tréner HC Košice: „V prvom rade blahoželám Slovanu, bola to tesná séria. Niektorí hráči mali dostatok energie, niektorým už chýbala. Po sedemzápasovej sérii (s Banskou Bystricou) sme sa zotavili, no nasledovalo ďalších šesť zápasov. Niektorí hráči hrali už iba vďaka srdcu a charakteru. Odohrali sme kvalitný zápas, hrali sme disciplinovane. Sme sklamaní, že sa zápas skončil po vylúčení.“
Šimon Petráš, útočník HC Košice: „Dlho sme viedli, škoda, že sme nestrelili tretí gól. Mali sme na to šance. Ani neviem, čo povedať. Veľmi to mrzí. V konečnom dôsledku môžeme byť asi hrdí na to, čo sme dosiahli. Som hrdý, že som toho mohol byť súčasť.“
Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Klobúk dolu pred Košicami a pred ich sezónou so slovenskými hráčmi. Bola to výborná séria proti kvalitnému súperovi. Bola o detailoch, neboli to gólové hody. Dnes to bola šachová partia, v závere sme išli za vyrovnávajúcim gólom. Sme radi, že sme postúpili do finále. Poviem pravdu, očakávali sme, že séria nebude mať menej než šesť zápasov.“
Samuel Takáč, útočník HC Slovan Bratislava: „Pri tej spornej situácii som si myslel, že neuznajú gól. Pripúšťal som, že môžu aj mňa vylúčiť za kontakt s brankárom. Sme šťastní, že sme postúpili, no samotný postup nie je náš hlavný cieľ. Ten máme ešte pred sebou. Nesmieme sa uspokojiť. Tešíme sa, že sme vo finále, no už sa musíme pozerať na zápas, ktorý nás čaká v nedeľu.“
