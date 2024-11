LIGA MAJSTROV: Bayern hostí PSG, krízu City chce prehĺbiť Feyenoord

Utorňajší program hlavnej fázy Ligy majstrov láka najmä súbojom medzi Bayernom Mníchov a Parížom Saint-Germain. V repríze vlaňajšieho osemfinále budú chcieť Parížania odplatiť Bavorom skoré vyradenie z uplynulej edície. Pozornosť bude pútať aj súboj Sparty Praha, ktorá so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom privíta Atletico Madrid. Ďalší Slovák Dávid Hancko vycestuje s Feyenoordom Rotterdam na pôdu favorizovaného, no v kríze nachádzajúceho sa Manchestru City.





Bayern i PSG majú v súťaži vysoké ambície, ktorým zatiaľ nezodpovedajú výsledky. Nemecký vicemajster je v domácej Bundeslige suverénny a zatiaľ bez prehry so skóre 36:7 na čele tabuľky. Na úvod nového formátu Ligy majstrov mužstvo trénera Vincenta Kompanyho dosiahlo vysoké víťazstvo proti Dinamu Záhreb (9:2), následne však prekvapivo prehralo s Aston Villou (0:1) a jednoznačne aj s Barcelonou (1:4). "Je to pre nás veľmi dôležitý zápas. Keď sa pozrieme na tabuľku, nie je to pozícia, na ktorej by sme chceli byť," citovala agentúra AFP obrancu Bayernu Dayota Upamecana.Parížania rovnako dominujú na domácej ligovej scéne, no v LM výrazne zaostávajú. Doteraz nazbierali iba štyri body a patrí im až 25. priečka. Tím, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Milan Škriniar, sa potrebuje v súťaži nakopnúť. Sebavedomie mu môže zdvihnúť prípadný úspech v Allianz aréne. Oba tímy sa stretnú za uplynulé štyri roky už po piaty raz. Bilancia vo vzájomných dueloch hovorí v prospech Mníchovčanov, ktorí v štyroch z posledných konfrontácií uspeli. "Postavenie Paríža v tabuľke neodráža jeho výkonnosť. Je to skvelý tím s výbornými individualitami. V hre je veľa, preto som rád, že hráme doma," poznamenal Thomas Müller, ofenzívny univerzál Bayernu.Sparta neprežíva ideálne obdobie, od konca septembra vyhrala iba dvakrát. V tabuľke domácej súťaže sa obhajca titulu potáca na štvrtom mieste s priepastnou stratou 14 bodov na vedúceho mestského rivala Slaviu. V uplynulých štyroch dueloch čaká mužstvo z Letnej na víťazstvo a v generálke na zápas s "Los Colchoneros" iba remizovalo s Teplicami (1:1). Jediný presný zásah zaznamenal Haraslín, ktorý skóroval po mesačnej absencii spôsobenej zranením. "Teraz nám nikto nepomôže, musíme to zvládnuť my. Verím, že sa to niekde zlomí a dostaneme sa z toho," uviedol slovenský krídelník podľa portálu idnes.cz. Atletico prežíva vydarené obdobie, aj keď v LM zaostáva za očakávaniami. Madridčania však vyhrali päť súťažných duelov za sebou vrátane dôležitého triumfu na pôde PSG (2:1).Využiť trápenie Manchestru City bude chcieť aj Feyenoord Rotterdam. Citizens prehrali už päť súťažných stretnutí za sebou, čo sa stalo španielskemu koučovi Pepovi Guardiolovi prvýkrát v trénerskej kariére. Sériového anglického šampióna navyše počas víkendu potupili výsledkom 0:4 hráči Tottenhamu Hotspur, ktorí vyhrali na Etihad Stadium a pripravili City prvú domácu prehru v riadnom hracom čase po 52 zápasoch. "Za osem rokov sme nikdy nezažili takúto situáciu. Nezostáva nám nič iné, než ju prekonať a zlomiť ju triumfom už v nasledujúcom zápase," povedal Guardiola po prehre s "kohútmi".Prekvapenie na úkor ďalšieho anglického tímu bude chcieť predviesť Sporting Lisabon. Portugalčania sa proti City mohli oprieť o svojho kanoniera Viktora Gyökeresa, ktorý zostrelil majstra Premier League hetrikom pri víťazstve 4:1. Zatiaľ nezdolaní Lisabončania privítajú v utorok FC Arsenal. Prebudiť sa bude chcieť RB Lipsko, ktoré zatiaľ nezískalo ani bod. Proti nemu sa však postaví Inter Miláno, zatiaľ bez inkasovaného gólu. Predĺžiť sériu bez inkasovaného gólu môžu aj hráči Atalanty Bergamo, ktorých čaká Young Boys Bern s treťou najhoršou bilanciou v doterajšom priebehu súťaže. Bez prehry je zatiaľ francúzsky Brest, no účastník Ligue 1 si zmeria sily s favorizovanou Barcelonou. Piata konfrontácia v najprestížnejšej klubovej súťaži čaká aj na bratislavský Slovan. "Belasí" budú chcieť prekvapiť 19-násobného talianskeho šampióna AC Miláno a získať na Tehelnom poli prvý bod v histórii LM.

5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:



utorok, 26. novembra:



18.45 Sparta Praha - Atletico Madrid



18.45 SLOVAN BRATISLAVA - AC Miláno /rozhodca: J. Sanchez (Šp.)/



21.00 Bayer Leverkusen - RB Salzburg



21.00 Young Boys Bern - Atalanta Bergamo



21.00 FC Barcelona - Stade Brest



21.00 Bayern Mníchov - Paríž St. Germain



21.00 Inter Miláno - RB Lipsko



21.00 Manchester City - Feyenoord Rotterdam



21.00 Sporting Lisabon - FC Arsenal







tabuľka po 4. kole:



1. FC Liverpool 4 4 0 0 10:1 12



2. Sporting Lisabon 4 3 1 0 9:2 10



3. AS Monaco 4 3 1 0 10:4 10



4. Stade Brest 4 3 1 0 9:3 10



5. Inter Miláno 4 3 1 0 6:0 10



6. FC Barcelona 4 3 0 1 15:5 9



7. Borussia Dortmund 4 3 0 1 13:6 9



8. Aston Villa 4 3 0 1 6:1 9



9. Atalanta Bergamo 4 2 2 0 5:0 8



10. Manchester City 4 2 1 1 10:4 7



11. Juventus Turín 4 2 1 1 7:5 7



12. FC Arsenal 4 2 1 1 3:1 7



13. Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6:5 7



14. OSC Lille 4 2 1 1 5:4 7



15. Celtic Glasgow 4 2 1 1 9:9 7



16. Dinamo Záhreb 4 2 1 1 10:12 7



17. Bayern Mníchov 4 2 0 2 11:7 6



18. Real Madrid 4 2 0 2 9:7 6



19. Benfica Lisabon 4 2 0 2 7:5 6



20. AC Miláno 4 2 0 2 7:6 6



21. Feyenoord Rotterdam 4 2 0 2 7:10 6



22. Club Bruggy 4 2 0 2 3:6 6



23. Atletico Madrid 4 2 0 2 5:9 5



24. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7:5 4



25. Paríž St. Germain 4 1 1 2 3:5 4



26. Sparta Praha 4 1 1 2 5:8 4



27. VfB Stuttgart 4 1 1 2 3:6 4



28. Šachtar Doneck 4 1 1 2 2:5 4



29. FC Girona 4 1 0 3 4:8 3



30. RB Salzburg 4 1 0 3 3:10 3



31. FC Bologna 4 0 1 3 0:5 1



32. RB Lipsko 4 0 0 4 4:9 0



33. Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0



34. Young Boys Bern 4 0 0 4 1:11 0



35. CZ Belehrad 4 0 0 4 4:16 0



36. SLOVAN Bratislava 4 0 0 4 2:15 0