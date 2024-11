Škriniar už údajne súhlasil s odchodom z PSG do Juventusu Turín

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar je bližšie k odchodu z Paríža St. Germain. Podľa špecializovaného francúzskeho portálu Foot Mercato už údajne vyjadril súhlas s možným prestupom do Juventusu Turín. Taliansky klub sa teraz musí dohodnúť na podmienkach transferu s PSG.





Dvadsaťdeväťročný obranca nastúpil v prebiehajúcej sezóne iba v piatich z 12 zápasov PSG vo francúzskej Ligue 1 a v Lige majstrov nedostal zatiaľ šancu ani na jednu minútu. Juventus má problémy v defenzíve po zraneniach Gleisona Bremera a Juana Cabala a preto chce v zimnom prestupovom období posilniť zadné rady.Škriniar taliansku Serie A dôverne pozná, v minulosti pôsobil v Sampdorii Janov (2016–2017) i v milánskom Interi (2017–2023). V lete minulého roka odišiel z Interu do PSG bez odstupného. Zmluva s francúzskym šampiónom mu platí do júna 2028. Juventus je v tabuľke talianskej ligy priebežne šiesty so štvorbodovým mankom na lídra SSC Neapol.