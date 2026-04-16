 24hod.sk    Šport

16. apríla 2026

Liga majstrov: Bayern Mníchov a FC Arsenal postúpili do semifinále



Šláger v mníchovskej Allianz Aréne sa začal katastrofálnou chybou Neuera už v 38. sekunde.



Liga majstrov: Bayern Mníchov a FC Arsenal postúpili do semifinále

Futbalisti Bayernu Mníchov a Arsenalu Londýn sa prebojovali do semifinále Ligy majstrov 2025/2026. Bayern zdolal vo štvrťfinálovej odvete Real Madrid 4:3 a nadviazal tak na triumf na Santiago Bernabeu 2:1 spred ôsmich dní. Arsenal remizoval v stredu so Sportingom 0:0, čo mu stačilo na postup, keďže v prvom zápase zvíťazil na pôde súpera 1:0.


Šláger v mníchovskej Allianz Aréne sa začal katastrofálnou chybou Neuera už v 38. sekunde. Brankár Bayernu po malej domov prihral priamo na kopačku Ardu Gülera, ktorý z 30 metrov trafil opustenú bránu - 0:1. Domáci však potrebovali iba necelých päť minút na vyrovnanie, po rohu Kimmicha zazmätkoval Lunin na bránkovej čiare a Pavlovičovi stačilo nastaviť hlavu na prudký center - 1:1. Nemecký majster v ďalších chvíľach dominoval na lopte, no Real hrozil brejkmi, v 20. minúte Mbappe tiesnený Laimerom minul z nádejnej pozície bránu. Bayern sa tlačil dopredu, Kimmich nechal vyniknúť Lunina, ale zahrmelo na opačnej strane. Güler ľavačkou výstavne zakrútil loptu z priameho kopu do horného rohu a hostia opäť viedli. Bavori odpovedali gólom Kanea, ktorý pri prihrávke Upamecana upratal loptu k zadnej žrdi. Tesný náskok mohol vrátiť hosťom Vinicius, ktorý trafil brvno. Vynahradil si to o pár minút neskôr, keď pripravil gól Mbappemu - 2:3. Domáci reklamovali faul na Stanišiča, ale VAR presný zásah potvrdil.

Po atraktívnom päťgólovom prvom polčase sa v tom druhom hra trochu upokojila. Po prestávke Upamecano po rohovom kope hlavičkoval tesne nad bránu. Real bol blízko k štvrtému gólu v 55. minúte, Mbappe stroskotal na Neuerovi. Na opačnej strane vo veľkej šanci preváhal moment na zakončenie L. Diaz, potom strela Oliseho preletela tesne ponad brvno a neujala sa ani ďalšia nebezpečná hlavička Upamecana. „Biely balet“ si skomplikoval situáciu v 86. minúte, keď po dvoch žltých kartách v priebehu ôsmich minút sa porúčal predčasne pod sprchy striedajúci Camavinga a hostia dohrávali v desiatich. Presilovku okamžite využil L. Diaz, ktorý v 89. minúte tečovanou strelou spoza šestnástky prepálil Lunina. Domáci v závere ešte poistili postup gólom Oliseho, ktorý stanovil na konečných 4:3. Bayern sa v semifinále stretne s obhajcom trofeje Parížom St. Germain.

Arsenal začal aktívne, strely Hincapieho či Ricea však obrana Sportingu zblokovala a Trincao a Gyökeres pálili tesne mimo. Po polhodine hry sa dostal do sľubnej pozície Gyökeres, ale obrana hostí mu v poslednej chvíli šancu zmarila. Lisabončania sa potom osmelili smerom dopredu a v 31. minúte aj výrazne zahrozili, Goncalves však zakončil vysoko nad. V závere prvého polčasu skončila strela Catama na pravej žrdi domácej brány.

Portugalský zástupca si vytvoril nebezpečnú pozíciu aj krátko po zmene strán, tutovku spálil tentoraz Araujo. V 61. minúte prišiel Arsenal o zraneného Maduekeho, ktorého musel striedať Dowman. Skóre dvojzápasu mohol vyrovnať Araujo, jeho ďalekonosnú strelu zo štandardky skrotil pozorný Raya. V 85. minúte mohol spečatiť postup striedajúci Gabriel Jesus, ale z uhla nenachytal Ruia Silvu. „Gunners“ si už v závere postupovú remízu ustrážili. V semifinále nastúpia proti Atleticu Madrid v kádri slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.

Úvodné semifinálové zápasy sú na programe 28./29. apríla, odvety sú naplánované na 5./6. mája.

odvety štvrťfinále Ligy majstrov:

Bayern Mníchov - Real Madrid 4:3 (2:3)

Góly: 7. Pavlovič, 38. Kane, 89. L. Diaz, 90.+4 Olise - 1. a 29. Güler, 42. Mbappe. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Stanišič, Kompany (mimo ihriska) - Militao, Rüdiger, Camavinga, ČK: 86. Camavinga, 90.+5 Güler (obaja Real) - mimo ihriska.

Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Diaz – Kane

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold (90. Pitarch), Militao, Rüdiger, Mendy – Bellingham, Valverde, Güler (90.+1 Mastantuono) – B. Diaz (62. Camavinga), Mbappe, Vinicius Junior

/prvý zápas 2:1, do semifinále postúpil Bayern/



FC Arsenal - Sporting Lisabon 0:0

Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Arteta (mimo ihriska) - Araujo, Borges (mimo ihriska).

FC Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke (63. Dowman), Eze (79. Gabriel Jesus), Martinelli (79. Trossard) – Gyökeres (56. Havertz)

Sportin Lisabon: Rui Silva – M. Araujo, G. Inacio, Diomande, Quaresma (85. Vagiannidis) – Morita (77. Simoes), Hjulmand – P. Goncalves (71. Braganca), Trincao (85. Nel), Catamo (71. Quenda) – Suarez

/prvý zápas 1:0, do semifinále postúpil Arsenal/


