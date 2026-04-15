|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fedor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. apríla 2026
NHL: Fehérváry sa rozlúčil so sezónou, Montreal prehral vo Philadelphii
Devils s Nemcom prehrali v Bostone.
Zdieľať
Hokejisti Montrealu v zostave so Slovákom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:4. Celkovo boli v akcii štyria Slováci, ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.
Montreal patrí medzi tímy, ktoré postúpili do play off a v základnej časti absolvoval posledný zápas. Vo štvrťfinále Východnej konferencie sa stretne s Tampou Bay, kde pôsobí ďalší Slovák Erik Černák. Útočník Slafkovský strávil vo Philadelphii na ľade 22:29 minúty, vyslal dve strely na bránku a nazbieral tri mínusové body.
Okrem neho naskočil na ľad aj Martin Fehérváry (Washington), pre ktorého sa sezóna skončila výhrou 2:1 na ľade Columbusu. Jeho hviezdny ruský spoluhráč Alexander Ovečkin sa ešte nerozhodol, či to bol jeho posledný zápas v NHL. „Zostanem ešte chvíľu vo Washingtone. Neviem, kedy poletíme. Porozprávam sa s trénerom, generálnym manažérom, rodinou, a potom sa rozhodnem. Neviem, čo sa stane. Fanúšikovia, ktorí prišli z Washingtonu a z rôznych miest, boli skvelí. Počul som ich povzbudzovať a kričať 'ešte jeden rok'. Dúfam, že to nie je môj posledný zápas. Neviem presne, ako to dopadne, takže uvidíme,“ citovala agentúra AP Ovečkina, ktorý proti Blue Jackets neskóroval, no pripísal si aspoň asistenciu.
Vo svojom prvom striedaní sa Ovečkin stal piatym hráčom v histórii NHL vo veku minimálne 40 rokov, ktorý odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Naposledy to dokázal Jaromír Jágr v drese Floridy v sezóne 2016/17. Bolo to piatykrát za 21 sezón, čo Ovečkin nevynechal ani jeden zápas základnej časti. V tomto ročníku si pripísal 32 gólov a celkovo 64 kanadských bodov. Washington skončil dva body od postupu do play off a piatykrát od draftovania hviezdneho Rusa v roku 2004 sa nedostal do bojov o Stanley Cup.
Zvíťazilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským, a to 7:5 nad Pittsburghom. Blues uspeli napriek tomu, že v úvode druhej tretiny prehrávali už 1:4. Na obrate sa dvomi gólmi a dvomi asistenciami podieľal 21-ročný Američan Jimmy Snuggerud. „Je to určite dobrý pocit. Pre jednotlivca je to samozrejme super, ale z tímového hľadiska to dávam bokom a uvedomujem si, že sme sa nedostali do play off. Nesplnili sme cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku sezóny. Je to naozaj nepríjemné, pretože chcete bojovať o Stanley Cup,“ povedal Snuggerud podľa portálu nhl.com po svojom 20. góle v NHL v nováčikovskej sezóne.
Obranca Šimon Nemec (New Jersey) sa rozlúčil so zámorskou sezónou prehrou 0:4 v Bostone, keď domáci strelili všetky góly v úvodnom dejstve.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - New Jersey Devils 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Góly: Geekie (Pastrňák, Minten), 7. Kastelic (Jeannot, Kuraly), 18. Kastelic (Kuraly, Lohrei), 20. Arvidsson (Zacha, Lindholm). Brankári: Swayman - Daws, strely na bránku: 28 - 21.
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 21. Jenner (Marchment, Heinen) - 31. Beauvillier (Van Riemsdyk), 56. Chychrun (Wilson, Ovečkin). Brankári: Greaves - Stevenson, strely na bránku: 28:21.
New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly: 34. Horvat (Barzal, Eklund) - 4. Ehlers (Sörum, Stankoven), 55. Jankowski (Nyström, Nikišin). Brankári: Rittich - Bussi, strely na bránku: 28:21.
Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly: 9. Martone (Mičkov, Bonk), 15. Bonk (Mičkov, McDonald), 34. Mičkov, 53. Bump (Martone) - 27. Gallagher (Guhle, Texier), 40. Evans (Xhekaj, Valeno). Brankári: Ersson - Dobeš, strely na bránku: 25:29.
Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly: 17. Jurov (Tarasenko), 32. Haight (Foligno, Johansson), 54. Fabbri (Aube-Kubel, Jones) - 11. McTavish (LaCombe, Poehling), 60. McTavish (Granlund, Gauthier). Brankári: Wallstedt - Dostál, strely na bránku: 20:36.
Calgary Flames - Colorado Avalanche 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 28. Coleman (Backlund) - 32. Lehkonen (Makar, Malinski), 56. Landeskog (Kulak, Makar), 60. MacKinnon (Makar, Nečas). Brankári: Wolf - Blackwood, strely na bránku: 31:39.
Utah Mammoth - Winnipeg Jets 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Góly: 9. Cooley (Schmidt), 25. Schmaltz (Sergačjov, Guenther), 48. Schmaltz (Cooley, Keller), 48. Peterka, 60. Kerfoot - 38. Connor (Vilardi, Scheifele), 53. Scheifele (Connor, Vilardi), 55. Rosen. Brankári: Vejmelka - Comrie, strely na bránku: 36:24.
St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)
Góly: 19. Snuggerud (Thomas), 25. Sundqvist (Toropčenko, Broberg), 31. Mailloux (Drouin, Neighbours), 36. Snuggerud (Neighbours, Holloway), 45. Holloway (Snuggerud), 45. Buchnevich (Kyrou, Binnington), 59. Holloway (Snuggerud, Mailloux) - 11. McGroarty (Hayes), 17. Hayes, 18. Mantha (Hayes), 23. Söderblom, 53. Hayes (Shea, Šilovs). Brankári: Binnington - Skinner (41. Šilovs), strely na bránku: 31:23.
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 4:3 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Góly: 10. E. Pettersson II (Kudrjavcev, Rossi), 21. DeBrusk (Boeser, Hronek), 30. Buium (Höglander, E. Pettersson), 63. DeBrusk (E. Pettersson, Willander) - 18. Byfield (Laferriere, Moore), 22. Kempe (Kopitar, Panarin), 23. Laferriere (Doughty, Byfield). Brankári: Lankinen - Kuemper, strely na bránku: 25:34.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 22:29 0 0 0 -3 2 0
Šimon Nemec (New Jersey) 21:39 0 0 0 -1 0 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:48 0 0 0 -1 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:17 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles
dvojice 1. kola play off
Východná konferencia: Buffalo - Boston, Tampa Bay - Montreal, Carolina - Ottawa, Pittsburgh - Philadelphia
Západná konferencia: Colorado - Los Angeles, Dallas - Minnesota, Vegas - Utah, Edmonton - Anaheim
Prečítajte si tiež
Tipsport liga - play off: Slovan je druhý finalista, Košice zdolal 4:2 na zápasy