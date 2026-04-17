17. apríla 2026

NHL: Slafkovský opäť zvíťazil v produktivite Slovákov v základnej časti



Slafkovský zároveň prvýkrát v kariére pokoril métu 30 gólov, osobný rekord si spravil aj v počte asistencií (43) a plusových bodov (+9).



Útočník Juraj Slafkovský z Montrealu sa stal tretíkrát za sebou najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti zámorskej NHL. Ziskom 73 kanadských bodov v 82 zápasoch si zároveň vytvoril osobné maximum. V predošlých dvoch sezónach triumfoval v produktivite Slovákov s 50 a 71 bodmi.


Osobné maximum v počte bodov si vytvoril aj obranca Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorý bol rovnako ako vlani druhý v produktivite Slovákov. V 81 zápasoch nazbieral 27 bodov a o dva body (asistencie) si vylepšil „osobák“ z predošlej sezóny.

Tretie miesto v produktivite Slovákov obsadil obranca Šimon Nemec z New Jersey. Prvýkrát v kariére strávil celú sezónu v prvom tíme Devils. Vyplynuli z toho jeho osobné maximá v odohratých zápasoch (68), góloch (11) a bodoch (26). Zároveň strelil aj prvý hetrik v NHL.

Útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis odohral prvé dva zápasy v NHL už v závere sezóny 2024/2025, no naplno sa v profilige etabloval v ročníku 2025/2026. Nastúpil v ňom do 71 zápasov a v pozícii ligového nováčika nazbieral 21 kanadských bodov.

Obrancovi Tampy Bay Erikovi Černákovi sa nevyhli zdravotné problémy a napokon vynechal 21 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 11 kanadských bodov a v produktivite Slovákov bol piaty.

Okrem Nemca strelil premiérový hetrik aj útočník Pavol Regenda zo San Jose. Osobné maximá si vytvoril v počte odohratých zápasov (24), gólov (9) i bodov (10).

Útočník Adam Sýkora sa necelé štyri roky od draftu dočkal debutu v NHL. V drese NY Rangers nastúpil do 11 zápasov, v ktorých získal štyri kanadské body (3+1).

Útočník Calgary Samuel Honzek mal sľubný štart do sezóny, keď v 18 zápasoch získal 4 body (2+2), no v polovici novembra sa zranil a ročník sa pre neho predčasne skončil.

Produktivitu deviatich Slovákov, ktorí nastúpili v sezóne 2025/2026 v NHL, uzavrel Martin Pospíšil. Útočníka Calgary opäť neobišli zdravotné problémy, viackrát bol aj v pozícii zdravého náhradníka a v sezóne napokon nastúpil do 22 zápasov. Do štatistík mu pribudli tri kanadské body (1+2).´

Kanadské bodovanie Slovákov v základnej časti NHL 2025/2026:

1. Juraj Slafkovský (Montreal) 82 30 43 73 +9 180 52

2. Martin Fehérváry (Washington) 81 5 22 27 +15 73 39

3. Šimon Nemec (New Jersey) 68 11 15 26 -11 101 26

4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 71 12 9 21 -6 93 26

5. Erik Černák (Tampa Bay) 61 3 8 11 +3 53 74

6. Pavol Regenda (San Jose) 24 9 1 10 -4 42 20

7. Adam Sýkora (NY Rangers) 11 3 1 4 0 15 5

8. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2

9. Martin Pospíšil (Calgary) 22 1 2 3 -4 19 17



/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/


