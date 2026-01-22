Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

22. januára 2026

STVR odvysiela kompletné dianie z olympiády, Gašpar: „Náročný projekt“



Otvárací ceremoniál v piatok 6. februára odvysiela Jednotka, kompletný olympijský program bude následne dostupný na programovej službe Šport a v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko.



Diváci na Slovensku budú môcť sledovať dianie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na televíznom okruhu STVR Šport i v rozhlasovom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie. STVR o tom vo štvrtok informovala v tlačovej správe.


Otvárací ceremoniál v piatok 6. februára odvysiela Jednotka, kompletný olympijský program bude následne dostupný na programovej službe Šport a v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko. „Na Športe budeme vysielať zimnú olympiádu nepretržite, dvadsaťštyri hodín denne, od prvých ranných súťaží až po večerné programy. Našou absolútnou prioritou budú športy so slovenskou účasťou. Následne sa zameriame na tradične najsledovanejšie olympijské športy, ako sú ľadový hokej, biatlon či zjazdové lyžovanie, a na finálové súťaže, aby diváci videli čo najviac olympijských víťazov naprieč športmi,“ uviedol Pavol Gašpar, poverený vedením Sekcie športu STVR.

Programové vysielanie doplní STVR aj o špeciálne formáty. Počas celého trvania hier bude k dispozícii Štúdio ZOH Miláno – Cortina 2026, ktoré viackrát denne ponúkne divákom aktuálne informácie, súvislosti, reakcie a odborný pohľad. Olympijské dianie bude rezonovať aj v športovom spravodajstve Góly - body - sekundy či v ďalších sprievodných programoch. „Zimná olympiáda je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dlhodobé plánovanie a presnú koordináciu veľkého množstva ľudí doma aj v zahraničí. Prípravy prebiehajú v predstihu, od zabezpečenia akreditácií až po finálne nastavenie vysielacej štruktúry,“ dodal Gašpar. Do Talianska vycestuje 33-členný televízny štáb a päťčlenný rozhlasový tím.

Komentátorskú zostavu priamo v dejisku tvoria Marcel Merčiak, Pavol Gašpar, Vladimír Genda, Ľuboš Hlavena, Tomáš Košec, Matúš Krutý a Marek Zsolnai. Odborný pohľad do vysielania prinesú experti Marián Gáborík, Boris Valábik, Veronika Valette Zuzulová a Ivona Zvaríková, pričom súčasťou expertného tímu v bratislavskom štúdiu bude aj Ondrej Rusnák. Slovenským športovcom sa budú priamo v dejisku venovať reportéri Slovenskej televízie Patrik Mitas, Samuel Brečka, Tomáš Zagiba, Ľubomír Ondráš, Patrik Liščinský a Tomáš Plavecký. Hlavnými tvárami olympijského vysielania z bratislavského štúdia budú moderátori Oľga Konečná a Peter Čambor. Päťčlenný rozhlasový tím bude v zložení Matúš Čunderlík, Svetlana Barátová, Martin Kaigl, Adam Bohuš a Martin Balážik.

Už pred začiatkom hier bude dostupná aj špeciálna podstránka na oficiálnom webe verejnoprávneho vysielateľa, kde diváci nájdu informácie o slovenskej olympijskej výprave, aktuálne spravodajstvo z dejísk, kompletný program zimných olympijských hier, priebežné výsledky aj živé vysielanie. Všetky športové prenosy odvysielané v televíznom vysielaní budú dostupné aj online.

